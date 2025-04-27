Пакистан угрожает Индии началом ядерной войны. Предсказания Жириновского снова сбываются?

Пакистан каждую ночь атакует пограничные посты с Индией Источник: Nasir Kachroo / Nurphoto / AFP











Индия и Пакистан находятся на пороге войны. При этом обе страны обладают ядерным оружием, а значит, обострение конфликта рискует перерасти в обмен ядерными ударами между ними. Как началась эскалация, в чем суть осложнения отношений между странами и что о потенциальной войне говорил Жириновский — в материале.

Индия и Пакистан в прошлом веке провели три войны за право владения Кашмиром. Эта спорная территория не определена с 1947 года.

Сложные отношения между странами обострились после крупнейшего за последние годы теракта в Кашмире 22 апреля. В долине Байсаран группа боевиков напала на туристов, убив 26 человек, включая иностранца.

Очевидцы рассказали, как неизвестные открыли беспорядочный огонь по людям Источник: News18

Ответственность за это взяла группировка «Фронт сопротивления», которая зашла в регион из Пакистана. Сам Пакистан отрицает свою причастность, а министр внутренних дел Индии Амит Шах пообещал наказать виновных, сообщает телеканал News18.

Через несколько дней Индия перекрыла реку Инд, ведущую в Пакистан, закрыв все четыре шлюза. Тогда Исламабад пригрозил ответными мерами. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на письмо, направленное секретарем Министерства водных ресурсов Индии Дебашри Мукерджи.

Река Инд для обеих стран является жизненно важным источником воды для сельского хозяйства. Соглашение 1960 года регулировало распределение шести рек между двумя странами. Ранее Индия никогда не нарушала договор даже во время конфликтов.

Перекрытая река Инд Источник: X / ANI Digital

Индийские СМИ обвинили коллег в распространении ложных сведений. По их утверждениям, ни на одной из гидроэлектростанций в индийской части бассейна реки Инд нет шлюзов. В ответ на это Пакистан назвал действия Индии «актом войны». Власти страны заявили, что готовы ответить «всей силой, используя весь спектр национальной мощи».

Hindustan Times нашел подтверждения о причастности спецслужб Пакистана к терактам в Нью-Дели. В ответ министр обороны Пакистана заявил о планах Индии провести теракты в разных городах. Также Пакистан приостановил торговлю с Нью-Дели и закрыл воздушное пространство для индийских авиакомпаний.

Минобороны Пакистана предупредило о рисках обострения политического кризиса с Индией вплоть до угрозы начала ядерной войны. А в соцсетях начали распространять видео, как Пакистан стягивает к границе тяжелую артиллерию, в том числе танки, — на кадрах можно увидеть около 20 самоходных гаубиц американского производства, передает агентство PTI.

Пакистан перевозит к границе с Индией тяжелую артиллерию Источник: Readovka / Telegram

Тем временем Индия проводит испытания своих противокорабельных ракет на границе с Пакистаном. ВМС Индии заявили, что эти испытания направлены на подтверждение и демонстрацию готовности платформ, систем и экипажей к нанесению высокоточных ударов на большие расстояния.

Индия провела испытания на фоне роста напряженности и перестрелках на границе с Пакистаном Источник: РБК / Telegram

С 25 апреля индийская армия фиксирует ночные обстрелы пограничных постов из стрелкового оружия со стороны Пакистана. В результате обстрела в ночь на 27 апреля было уничтожено 2 индийских блокпоста в Кашмире — атакованная сторона дала ответный огонь.

Перестрелка между Пакистаном и Индией на границе Источник: Readovka / Telegram

Всё это в 2004 году предсказывал лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Политик утверждал, что дело действительно может дойти до ядерной войны, и в результате погибнут сотни миллионов людей. Кроме того, политик был уверен, что конфликт между Индией и Пакистаном — это часть глобального плана, направленного против Китая и России.