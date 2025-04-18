США предупредили о решающем этапе в переговорах, но Украина от них отказывается: главное об СВО за неделю

Зеленский пытался доказать, что не хочет продолжать воевать Источник: Zelenskiy / Official / Telegram











Консультации по поводу украинского конфликта продолжаются со стороны России и США. Страны обсуждают ключевые параметры возможного соглашения, а вот украинский лидер Владимир Зеленский упорно отказывается от любых предложений о переговорах. В противовес параду Победы в России он пригласил лидеров ЕС на 9 Мая в Киев, а также продлил военное положение и мобилизацию на Украине. Тем временем у представителей США заканчивается терпение: госсекретарь США Марко Рубио дал России и Украине несколько дней на принятие решения по переговорам, либо Штаты признают их «нежизнеспособным вариантом». Рассказываем в материале главное вокруг СВО за прошедшую неделю.

Взаимные атаки

Договоренности о прекращении ударов по энергетике действуют с 18 марта и заключены на 30 дней. Однако за весь этот период Украина множество раз нарушила мораторий и практически в ежедневном режиме обстреливала российские территории.

На этой неделе ВСУ ударили по Донецку с помощью РСЗО HIMARS, есть жертвы. В Маломихайловке погиб 10-летний мальчик, поднявший мину, а в Белгородской области во время атаки беспилотников погиб мужчина. Еще один ребенок погиб в ДНР.

Умер мужчина, который во время атаки находился за рулем грузовика Источник: Настоящий Гладков / Telegram











В Ивановской области беспилотники атаковали жилые дома, пострадали два человека. В Брянской области ВСУ атаковали сельхозпредприятие. К счастью, обошлось без пострадавших. Также ударами дронов-камикадзе и целенаправленным минометным обстрелом ВСУ подожгли деревянную постройку, из-за чего был полностью уничтожен храм-часовня.

В Курской области нашли беспилотник весом 200 кг Источник: Александр Хинштейн / Telegram

В Курской области был найден беспилотник весом 200 кг. Также была совершена атака ВСУ, из-за которой загорелись дома, погибла 85-летняя женщина, еще девять человек ранило.

+2

На фоне договоренностей Россия не бьет по энергообъектам, но наносит ответные удары по Украине. Помимо этого, ВС РФ продвигаются на полях СВО. По информации Минобороны РФ, российские войска на этой неделе взяли под контроль село Преображенка в Донбассе и уничтожили командный пункт управления беспилотниками ВСУ, расположенный на территории Херсонской области.

Кроме того, ВС РФ сломили сопротивление ВСУ у хутора Олешня в Курской области и продвинулись вперед. Во время отступления некоторые украинские солдаты подорвали строения в Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в Горнале и бежали в сторону Сум. Об этом сообщили в силовых структурах.

Отношения между РФ и США

Профессор Джеффри Сакс предполагал, что переговоры между Москвой и Вашингтоном могут привести к снятию санкций с России. Однако после этого президент США Дональд Трамп продлил режим чрезвычайной ситуации до апреля 2026 года из-за «угрозы национальной безопасности» со стороны России. Таким образом, он продлил и антироссийские санкции. Решение Трампа основано на якобы вмешательстве России в выборы США, кибератаках и попытках влияния на другие правительства. Примечательно, что указ был подписан при администрации Джо Байдена.

Кроме того, сотрудники администрации Трампа хотят ужесточить политику в отношении России, включая новые санкции, сообщает Wall Street Journal. Среди сторонников — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Кит Келлог. Они советуют Трампу быть жестче в отношении России, однако американский лидер уверен, что его российский коллега Владимир Путин стремится к миру на Украине.

В своем обращении Трамп сообщил, что установил для президента России временное ограничение по прекращению огня на Украине. Об этом он заявил в ходе интервью, которое транслировалось на телеканале C-SPAN. Однако подробности о сроках не были предоставлены.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения между странами сложные, но движение к их восстановлению идет хорошо. Эту информацию Fox News подтвердил и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. В интервью телеканалу он подчеркнул, что партнерство Вашингтона и Москвы ведет к стабильности. Спецпосланник отметил, что в рамках украинского урегулирования появилась возможность оказаться «на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле».

Переговоры и прогнозы по завершению украинского конфликта

США дали России и Украине несколько дней на то, чтобы решить вопрос по поводу переговоров. В противном случае Штаты признают их «нежизнеспособным вариантом». Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с Reuters.

Накануне Рубио общался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Разговор был достаточно прямолинейным. Рубио сообщил Лаврову о некоторых аспектах встречи с украинцами. Он также подчеркнул, что пока Штаты не готовы публично обсуждать вопрос гарантий безопасности Украины. И напомнил, что США три года поддерживали Украину, но теперь им «нужно сфокусироваться на другом».

Сергей Лавров заявил, что США осознают важность решения территориальных споров в рамках урегулирования ситуации на Украине. Он отметил, что единственным решением украинского конфликта станет устранение его первопричин и американский лидер Дональд Трамп это понимает.

Во время встречи со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом президент России Владимир Путин обратился к американской стороне с просьбой обеспечить постоянный мир. Спецпосланник тут же передал эту просьбу американскому лидеру.

На фото Путин пожимает руку Дмитриеву, а рядом стоит Уиткофф Источник: РИА Новости / Telegram











Если Россия делает первые шаги к урегулированию конфликта, то Украина продолжает обострять конфликт, отказываясь от переговоров. Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что им доверять нельзя. Он также осуждает США за то, что они пытаются сохранять нейтралитет в украинском вопросе. Зеленский опасается и того, что Штаты доверяют России. Он в очередной раз пообещал «вернуть» потерянные территории. Однако когда и как, объяснить не смог.

Отказываясь от переговоров, Киев зовет лидеров ЕС на 9 Мая в противовес параду Победы в России, передает Politico. Кроме того, Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине до 6 августа.

Такое поведение осудил бывший полковник армии США Дэниел Дэвис. Он считает, что позиция руководства Украины может привести страну к катастрофическим результатам, а Зеленский упустит свой последний шанс, рассказал он на YouTube.

Судя по всему, Зеленский испытывает терпение Трампа. Недавно президент США резко высказался об украинском коллеге и заявил телеканалу C-Span, что тот «всегда пытается получить ракеты». Он упрекнул главу Украины в недальновидности. По мнению Трампа, не стоит начинать конфликт «с кем-то в 20 раз больше вас, а потом надеяться, что люди дадут вам ракеты».

Россия и США сейчас обсуждают ключевые параметры возможного соглашения, об этом заявил Сергей Лавров. По словам Уиткоффа, вопрос «пяти территорий» является ключевым для российской стороны в урегулировании украинского кризиса. Он считает, что в рамках решения конфликта Россия сможет сохранить за собой «некоторые регионы, но не все». Также, по данным Wall Street Journal, Уикофф допустил, что Киеву могут быть не так важны регионы, в которых население в основном говорит на русском языке.