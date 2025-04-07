Исполнял обязанности мэра: у главы Ярославля появился первый заместитель. Кто он

Вячеслав Гаврилов стал первым заместителем мэра Ярославля Источник: Артем Молчанов / Telegram











У мэра Ярославля Артема Молчанова появился первый заместитель. На этот пост назначен Вячеслав Гаврилов, который до этого являлся заместителем мэра по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии.

Прежний функционал останется закрепленным за Вячеславом Гаврилов. При этом в его должностные обязанности войдет координация деятельности территориальных администраций. Кроме того, как правило, именно первый заместитель исполняет обязанности главы города во время отпуска или отсутствия по другим причинам самого градоначальника.

«Желаю Вячеславу Игоревичу трудовых успехов и удачи в новом статусе!» — написал Артем Молчанов у себя в телеграм-канале 7 апреля.

Напомним, должность первого заместителя мэра Ярославля пустовала с 2020 года. Последней, кто ее занимал, была Алла Кибец, которая работала еще при предшественнике Артема Молчанова — Владимире Волкове.

Кто такой Вячеслав Гаврилов

1 апреля Вячеславу Гаврилову исполнилось 50 лет. Он ярославец, выпускник ЯГПУ имени К. Д. Ушинского. Является кандидатом исторических наук.

В 2000 году Гаврилов стал помощником депутата думы Ярославской области. За 7 лет прошел путь до начальника отдела аппарата. С 2007 по 2012 год занимал должность заместителя начальника управления — начальника информационно-экспертного отдела в правительстве Ярославской области, где отвечал за взаимодействие с законодательными органами.

В мае 2012 года возглавил администрацию Кировского района Ярославля. В декабре 2013 года был назначен заместителем мэра Ярославля.