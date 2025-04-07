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Политика Исполнял обязанности мэра: у главы Ярославля появился первый заместитель. Кто он

Исполнял обязанности мэра: у главы Ярославля появился первый заместитель. Кто он

На должность назначен Вячеслав Гаврилов

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24 комментария
Вячеслав Гаврилов стал первым заместителем мэра Ярославля | Источник: Артем Молчанов / TelegramВячеслав Гаврилов стал первым заместителем мэра Ярославля | Источник: Артем Молчанов / Telegram

Вячеслав Гаврилов стал первым заместителем мэра Ярославля

Источник:

Артем Молчанов / Telegram

У мэра Ярославля Артема Молчанова появился первый заместитель. На этот пост назначен Вячеслав Гаврилов, который до этого являлся заместителем мэра по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии.

Прежний функционал останется закрепленным за Вячеславом Гаврилов. При этом в его должностные обязанности войдет координация деятельности территориальных администраций. Кроме того, как правило, именно первый заместитель исполняет обязанности главы города во время отпуска или отсутствия по другим причинам самого градоначальника.

«Желаю Вячеславу Игоревичу трудовых успехов и удачи в новом статусе!» — написал Артем Молчанов у себя в телеграм-канале 7 апреля.

Напомним, должность первого заместителя мэра Ярославля пустовала с 2020 года. Последней, кто ее занимал, была Алла Кибец, которая работала еще при предшественнике Артема Молчанова — Владимире Волкове.

Кто такой Вячеслав Гаврилов

1 апреля Вячеславу Гаврилову исполнилось 50 лет. Он ярославец, выпускник ЯГПУ имени К. Д. Ушинского. Является кандидатом исторических наук.

В 2000 году Гаврилов стал помощником депутата думы Ярославской области. За 7 лет прошел путь до начальника отдела аппарата. С 2007 по 2012 год занимал должность заместителя начальника управления — начальника информационно-экспертного отдела в правительстве Ярославской области, где отвечал за взаимодействие с законодательными органами.

В мае 2012 года возглавил администрацию Кировского района Ярославля. В декабре 2013 года был назначен заместителем мэра Ярославля.

Гаврилов периодически исполнял обязанности мэра. Например, так было в декабре 2021 года, когда действующий на тот момент глава города Владимир Волков слег с инфарктом. В июне 2022 года после ухода Владимира Волкова с должности мэра Ярославля и до назначения на этот пост Артема Молчанова Вячеслав Гаврилов также некоторое время исполнял обязанности главы города.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Политика Первый заместитель мэра Назначение Вячеслав Гаврилов
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Комментарии
24
Гость
7 апреля, 14:14
один мало, в кремле у каждого министра десять замов, а у них тоже есть зам замов а ещё выше тройники и двойники
Гость
7 апреля, 15:02
Плодятся, как 🍄 после дождя! В ГД РФ, один из Уважаемых себя Депутатов, заявил о необходимости введения должности типа "Смотрящего за Собаками"! В его обязанности, должен входить контроль за домашними питомцами, их регистрации и т.д. Напоминает должность Шарикова в романе "Собачье сердце" М.А.Булгакова. 😂😂😂
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