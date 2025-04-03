Член российской делегации прилетел в США на новые переговоры

Чтобы прилететь в США, с Дмитриева временно сняли санкции Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прилетел в США на два дня, чтобы продолжить вести переговорный процесс с американской стороной.

«Восстановление диалога — непростой и постепенный процесс. Но каждая встреча, каждый откровенный разговор позволяет двигаться вперед», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Кирилл Дмитриев уточнил, что встречи в США проходят два дня — 2 и 3 апреля. Участник первых переговоров с США в Эр-Рияде отправился туда по поручению президента РФ Владимира Путина. Однако Дмитриев не раскрыл, кто представляет вторую сторону в общении с ним.

По данным газеты The Washington Post, глава РФПИ встречается со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Приезд Дмитриева для переговоров с администрацией Трампа, как пишет издание, «подчеркивает разительный поворот в отношениях между Соединенными Штатами и Россией», поскольку «спецпредставитель является самым высокопоставленным российским чиновником», посетившим США с 2022 года. Американцам даже пришлось временно снять с Дмитриева санкции, чтобы выдать ему визу.

Дмитриев, пишет WP, «расхваливал экономические выгоды от улучшения отношений между Соединенными Штатами и Россией» и предлагал «совместные многомиллиардные сделки по редкоземельным минералам и сотрудничество в области разведки энергоносителей и судоходных маршрутов в Арктике».