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Политика Член российской делегации прилетел в США на новые переговоры

Член российской делегации прилетел в США на новые переговоры

В них будет участвовать глава РФПИ Кирилл Дмитриев

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12 комментариев
Чтобы прилететь в США, с Дмитриева временно сняли санкции | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUЧтобы прилететь в США, с Дмитриева временно сняли санкции | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Чтобы прилететь в США, с Дмитриева временно сняли санкции

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прилетел в США на два дня, чтобы продолжить вести переговорный процесс с американской стороной.

«Восстановление диалога — непростой и постепенный процесс. Но каждая встреча, каждый откровенный разговор позволяет двигаться вперед», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Кирилл Дмитриев уточнил, что встречи в США проходят два дня — 2 и 3 апреля. Участник первых переговоров с США в Эр-Рияде отправился туда по поручению президента РФ Владимира Путина. Однако Дмитриев не раскрыл, кто представляет вторую сторону в общении с ним.

По данным газеты The Washington Post, глава РФПИ встречается со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Приезд Дмитриева для переговоров с администрацией Трампа, как пишет издание, «подчеркивает разительный поворот в отношениях между Соединенными Штатами и Россией», поскольку «спецпредставитель является самым высокопоставленным российским чиновником», посетившим США с 2022 года. Американцам даже пришлось временно снять с Дмитриева санкции, чтобы выдать ему визу.

Дмитриев, пишет WP, «расхваливал экономические выгоды от улучшения отношений между Соединенными Штатами и Россией» и предлагал «совместные многомиллиардные сделки по редкоземельным минералам и сотрудничество в области разведки энергоносителей и судоходных маршрутов в Арктике».

Визит Дмитриева последовал за нервными заявлениями Дональда Трампа о том, что Москва якобы затягивает переговоры по Украине. Трамп в прошлые выходные заявил, что он «зол» на президента России и может ввести дополнительные санкции против российской нефти, если Путин не сможет прийти к соглашению «о прекращении кровопролития на Украине».

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Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Яковлева Юлия
Переговоры России и США Кирилл Дмитриев Стив Уиткофф Санкции
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Комментарии
12
Гость
3 апреля, 12:09
А смысл? На поклон?
Гость
3 апреля, 11:58
Трамп на прошлых выходных заявил, что он «зол» на президента России и может ввести дополнительные санкции против российской нефти, если Путин не сможет прийти к соглашению «о прекращении кровопролития на Украине»
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