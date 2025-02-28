Либо скоро, либо никогда: Трамп рассказал, когда конфликт на Украине прекратится

Трамп сделал завершение конфликта одним из своих предвыборных обещаний Источник: The White House











Президент США Дональд Трамп рассказал, каким видит завершение конфликта на Украине. Своими мыслями он поделился на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

— Это [урегулирование конфликта на Украине] либо произойдет довольно скоро, либо не произойдет вовсе, — цитирует президента Reuters.

По словам Трампа, процесс мирного соглашения между двумя странами продвигается, и США провели удачные переговоры и с Россией, и с Украиной.

— Наш следующий шаг будет в направлении прекращения огня, которого вполне можно достичь, — передает слова Трампа ТАСС. — Мы надеемся, что это может произойти уже скоро.

Политик также поделился мнением о другой сделке, посвященной редкоземельным металлам. Ее должны заключить США и Украина. Так Киев, вероятно, сможет компенсировать затраты американцев на поддержку ВСУ. Трамп при этом заявил, что не хочет тратить миллиарды долларов на «бессмысленный конфликт».

— Соглашение о полезных ископаемых заложит основу для более устойчивых будущих отношений между Соединенными Штатами и Украиной… и поможет украинцам восстановить страну, — заявил президент США. — [В свою очередь] американские налогоплательщики получат возмещение за деньги и сотни миллиардов долларов, вложенные в помощь Украине.

Кроме того, Трамп анонсировал встречу с Владимиром Зеленским в эту пятницу, 28 февраля. Ожидается, что в ходе нее президенты США и Украины заключат договор о редкоземельных металлах. Что до сотрудничества с Владимиром Путиным, то он выполнит свою часть сделки с США, — уверен Трамп.