Трамп сказал, что думает о ходе переговоров. Он резко ответил Зеленскому — главное

Трамп не уверен, на какие жертвы пойдет Украина Источник: Sarah Silbiger / Getty Images











Дональд Трамп прокомментировал переговоры между Россией и США, прошедшие 18 февраля в Эр-Рияде. Президент положительно оценил работу делегаций.

Трампа спросили, стал ли он более уверен в том, что после переговоров получится урегулировать украинский кризис.

— Я гораздо больше уверен, они [переговоры] были очень хорошими, — цитирует ТАСС ответ Трампа.

Встреча Путина и Трампа, по его словам, может случиться уже до конца февраля. Отдельно президент США оценил военную силу России. Он уверен, что ВС РФ могли бы практически полностью разрушать города Украины — но не делают этого, потому что не хотят.

— Если бы они хотели сделать это [разбомбить Киев] на 100%, это, вероятно, произошло бы очень быстро, — объяснил Трамп.

Ранее Владимир Зеленский сказал, что остался разочарован переговорами, и счел их подготовкой «ультиматума Украине». Трамп прокомментировал и это. Он напомнил президенту Украины, что там давно не проходили выборы, и сказал, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.

По мнению Трампа, у Украины было три года, чтобы сесть за стол переговоров — так что сейчас им не следует проявлять недовольство из-за того, что их не позвали.

— Сегодня я услышал: «О, мы не были приглашены». Ты [президент Зеленский] находишься в этом три года. Ты должен был закончить это три года назад, ты должен был никогда этого не начинать. У тебя была возможность заключить сделку, — обратился Трамп к Зеленскому.

Особенно Трампу не понравилась непрозрачность помощи, которую его страна оказала Украине. По его словам, Украине придется или «выяснить, куда делись деньги», или заплатить.

Отдельно Трамп высказался о работе предыдущего президента США Джо Байдена. Трамп упрекнул его команду в том, что этот конфликт продолжался так долго — ведь даже «посредственные переговорщики» давно могли его урегулировать. Однако администрация Байдена не смогла заключить сделку, и Украина претерпела большие потери.

Заодно Трамп упрекнул и Европу. Президенту США не понравилось, что вклад Европы в поддержку Украины оказался меньше американского.

— Мы должны уравнять [вклады], потому что Европа выделила около 100 миллиардов, а мы — более 300. Хотя для них это куда более важно, чем для нас, ведь между нами есть океан, — передают РИА Новости ответ Трампа.

Напомним, что на встрече, прошедшей в Эр-Рияде, делегации США и РФ договорились возобновить дипломатическое и экономическое сотрудничество двух стран. Подробнее об итогах встречи мы рассказали отдельно.