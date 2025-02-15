«Сделка шокирует многих». В Мюнхене прошла встреча Зеленского и вице-президента США: главное

Трамп анонсировал этот день как «первый раунд переговоров» Источник: Zelenskiy / Official / Telegram











В Германии началась ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности. Форум пройдет с 14 по 16 февраля и примет около 60 глав государств и правительств. Главной темой первого дня стала спецоперация на Украине. Как ранее анонсировал Дональд Трамп, на конференции должны встретиться представители России, Украины и США, однако этого так и не произошло.

От США на форум отправились вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник по Украине Кит Келлог. Вэнс представил доклад, который, вопреки ожиданиям, лишь мельком упомянул ситуацию на Украине. Он заявил, что его больше беспокоит внутренняя угроза безопасности в Европе, чем действия внешних факторов — России или Китая.

— Угроза изнутри — отступление Европы от некоторых из ее самых фундаментальных ценностей, ценностей, разделяемых с Соединенными Штатами Америки, — сказал вице-президент США.

В своей речи Вэнс затронул отмену президентских выборов в Румынии «на основе каких-то сведений разведки и под давлением континентальных соседей». Он указал, что такое решение произошло из-за якобы распространения дезинформации со стороны России.

— Если вашу демократию можно разрушить с помощью нескольких сотен тысяч долларов, на которые такая реклама покупается, то такая демократия не очень сильна вообще, — заявил Вэнс.

Также вице-президент сообщил, что США, по его мнению, могут договориться с Россией в отношении конфликта на Украине. Он выразил желание Штатов добиться от европейских союзников большего вклада в безопасность.

В интервью Wall Street Journal Вэнс заявил, что результат переговоров по конфликту на Украине удивит многих.

Думаю, что из этого выйдет сделка, которая шокирует многих людей. Джей Ди Вэнс вице-президент США

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский, который также выступил в Мюнхене, заявил, что не станет подписывать мирное соглашение в этом городе.

— Потому что это Мюнхен. И мы помним, какие вещи здесь были подписаны когда-то, — я таких вещей не повторяю, — сказал он.

Вероятно, речь идет о Мюнхенском соглашении 1938 года, подписанном западными странами с Гитлером.

Зеленский заявил, что если Украина не войдет в НАТО, то ей следует обеспечить полуторамиллионную армию. Причем вооружить ее должен Запад.

Зеленский встретился с вице-президентом США Источник: Zelenskiy / Official / Telegram











Одной из самых ожидаемых встреч стала встреча Джей Ди Вэнса и Владимира Зеленского. Она продлилась меньше часа, после чего украинский лидер покинул конференцию и не стал общаться с журналистами, сообщает The Washington Post. Однако после в соцсетях украинский лидер отметил, что встреча прошла хорошо.

— Мы готовы как можно быстрее двигаться к реальному и гарантированному миру, — заявил Зеленский. — Искренне ценим решительность президента Трампа, которая может помочь остановить конфликт и обеспечить справедливость и гарантии безопасности Украины.

По данным The Washington Post, делегация конгресса США передала Зеленскому на подписание документ, который предоставил бы США права на 50% будущих минеральных резервов Украины. Зеленский вежливо отказался подписывать его.

Как пишет Reuters, изначальный меморандум о редкоземельных металлах, который Зеленскому предложил глава Минфина США Скотт Бессент, был односторонним и не давал Украине гарантий безопасности. По данным источников издания, США хотели заставить Зеленского подписать документ вслепую. Во время выступления в Мюнхене Зеленский несколько раз подчеркнул, что не собирается подписывать никаких документов не читая.