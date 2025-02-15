«Сделка шокирует многих». В Мюнхене прошла встреча Зеленского и вице-президента США: главное

В Германии началась ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности. Форум пройдет с 14 по 16 февраля и примет около 60 глав государств и правительств. Главной темой первого дня стала спецоперация на Украине. Как ранее анонсировал Дональд Трамп, на конференции должны встретиться представители России, Украины и США, однако этого так и не произошло.
От США на форум отправились вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник по Украине Кит Келлог. Вэнс представил доклад, который, вопреки ожиданиям, лишь мельком упомянул ситуацию на Украине. Он заявил, что его больше беспокоит внутренняя угроза безопасности в Европе, чем действия внешних факторов — России или Китая.
— Угроза изнутри — отступление Европы от некоторых из ее самых фундаментальных ценностей, ценностей, разделяемых с Соединенными Штатами Америки, — сказал вице-президент США.
В своей речи Вэнс затронул отмену президентских выборов в Румынии «на основе каких-то сведений разведки и под давлением континентальных соседей». Он указал, что такое решение произошло из-за якобы распространения дезинформации со стороны России.
— Если вашу демократию можно разрушить с помощью нескольких сотен тысяч долларов, на которые такая реклама покупается, то такая демократия не очень сильна вообще, — заявил Вэнс.
Также вице-президент сообщил, что США, по его мнению, могут договориться с Россией в отношении конфликта на Украине. Он выразил желание Штатов добиться от европейских союзников большего вклада в безопасность.
В интервью Wall Street Journal Вэнс заявил, что результат переговоров по конфликту на Украине удивит многих.
Думаю, что из этого выйдет сделка, которая шокирует многих людей.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский, который также выступил в Мюнхене, заявил, что не станет подписывать мирное соглашение в этом городе.
— Потому что это Мюнхен. И мы помним, какие вещи здесь были подписаны когда-то, — я таких вещей не повторяю, — сказал он.
Вероятно, речь идет о Мюнхенском соглашении 1938 года, подписанном западными странами с Гитлером.
Зеленский заявил, что если Украина не войдет в НАТО, то ей следует обеспечить полуторамиллионную армию. Причем вооружить ее должен Запад.
Одной из самых ожидаемых встреч стала встреча Джей Ди Вэнса и Владимира Зеленского. Она продлилась меньше часа, после чего украинский лидер покинул конференцию и не стал общаться с журналистами, сообщает The Washington Post. Однако после в соцсетях украинский лидер отметил, что встреча прошла хорошо.
— Мы готовы как можно быстрее двигаться к реальному и гарантированному миру, — заявил Зеленский. — Искренне ценим решительность президента Трампа, которая может помочь остановить конфликт и обеспечить справедливость и гарантии безопасности Украины.
По данным The Washington Post, делегация конгресса США передала Зеленскому на подписание документ, который предоставил бы США права на 50% будущих минеральных резервов Украины. Зеленский вежливо отказался подписывать его.
Как пишет Reuters, изначальный меморандум о редкоземельных металлах, который Зеленскому предложил глава Минфина США Скотт Бессент, был односторонним и не давал Украине гарантий безопасности. По данным источников издания, США хотели заставить Зеленского подписать документ вслепую. Во время выступления в Мюнхене Зеленский несколько раз подчеркнул, что не собирается подписывать никаких документов не читая.
Почитайте также обзор последних новостей о спецоперации на Украине за эту неделю. Дональду Трампу всё-таки удалось достигнуть значительного прогресса по вопросу урегулирования конфликта. Зеленский выступил с предложениями обменять территории, но в Кремле такую попытку отклонили. Несмотря на то что ни Россия, ни Украина пока не сходятся в условиях, первый раунд переговоров всё-таки должен состояться.