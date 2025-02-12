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Политика Армения развернулась на Запад: парламент страны выступил за вступление в Евросоюз

Армения развернулась на Запад: парламент страны выступил за вступление в Евросоюз

В Кремле намекнули, что Ереван там не ждут

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14 комментариев
Жителям Армении предстоит разобраться, нужно ли голосовать за вступление в Евросоюз | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUЖителям Армении предстоит разобраться, нужно ли голосовать за вступление в Евросоюз | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Жителям Армении предстоит разобраться, нужно ли голосовать за вступление в Евросоюз

Источник:

Парламент Армении в первом чтении принял законопроект о начале процесса вступления республики в Евросоюз. Большинство депутатов поддержали инициативу.

— За принятие законопроекта проголосовали 63 депутата, решение принято, — заявил спикер парламента Ален Симонян. Против выступил лишь семь человек.

В России уже отреагировали на происходящее в Армении. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, жителям нужно хорошенько подумать, нужна ли им Европа.

— В Армении, по всей видимости, есть определенные политические силы, ориентированные на ЕС. Заинтересован ли в этом сам ЕС, и что это ориентирование даст? — заявил Песков. Он отметил, что армянам следует самим разобраться в том, насколько это желание является взаимовыгодным для них и для Евросоюза.

Оппозиционные фракции «Армения» назвали данный законопроект фарсом и отказались принять участие в голосовании. По их мнению, данный законопроект не преследует цель войти в ЕС, а выбрать в качестве гаранта безопасности Турцию.

Правительство Армении поддержало законопроект о начале процесса по вступлению страны в Евросоюз. Как объяснил глава МИД страны Арарат Мирзоян, в последние годы отношения между ЕС и Ереваном «динамично развивались», а Евросоюз помогал Армении в сфере безопасности и был готов помочь в экономическом развитии. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечал, что принятие закона не будет означать автоматического запуска процесса присоединения Еревана к союзу, поскольку данный вопрос требует вынесения на референдум.

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Армения Кремль Евросоюз Голосование Референдум
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Комментарии
14
Гость
1 час
Ещё минус одна дружественная страна.
Гость
1 час
Их рулевой повел дорогой кривой
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