Армения развернулась на Запад: парламент страны выступил за вступление в Евросоюз

Жителям Армении предстоит разобраться, нужно ли голосовать за вступление в Евросоюз Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Парламент Армении в первом чтении принял законопроект о начале процесса вступления республики в Евросоюз. Большинство депутатов поддержали инициативу.

— За принятие законопроекта проголосовали 63 депутата, решение принято, — заявил спикер парламента Ален Симонян. Против выступил лишь семь человек.

В России уже отреагировали на происходящее в Армении. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, жителям нужно хорошенько подумать, нужна ли им Европа.

— В Армении, по всей видимости, есть определенные политические силы, ориентированные на ЕС. Заинтересован ли в этом сам ЕС, и что это ориентирование даст? — заявил Песков. Он отметил, что армянам следует самим разобраться в том, насколько это желание является взаимовыгодным для них и для Евросоюза.

Оппозиционные фракции «Армения» назвали данный законопроект фарсом и отказались принять участие в голосовании. По их мнению, данный законопроект не преследует цель войти в ЕС, а выбрать в качестве гаранта безопасности Турцию.