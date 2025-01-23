«Я рада, что меня наконец принимают в Z-сообществе». Разговор с Асией Несоевой, чьи тексты массово удаляют оппозиционные СМИ

Источник: предоставлено «Фонтанке.ру»











Главный сюжет в русскоязычном журналистском сообществе последних дней — это история Асии Несоевой (псевдоним), которая несколько десятков раз публиковалась в СМИ, часть которых признаны иноагентами. Касались они крайне чувствительных тем: убийства срочника в Приморском крае якобы из-за нежелания ехать по контракту в Курскую область; ожидания убитого на спецоперации супруга; последних сообщений российских солдат родным перед гибелью; скрывающихся от призыва в глухих деревнях людей и других.

Накануне журналист Олег Кашин* сообщил в своем стриме, что эти издания массово удаляют публикации за авторством Несоевой либо сопровождают их дисклеймерами. Суть объявлений разнится: кто-то признает, что фактам, изложенным в той или иной статье, всё же требуется дополнительная проверка, кто-то прямо говорит об обмане и фальсификации, кто-то подчеркивает, что не может гарантировать достоверность.

Материалы Несоевой по большей части строятся на свидетельствах конкретных, зачастую неназванных людей. После скандала некоторые редакторы, которые не стали в свое время сотрудничать с ней, написали, что у них вызывали подозрение ее сюжеты, неспособность к базовым для журналиста действиям, невозможность объективно подтвердить фактуру, большое количество сюжетов с источниками за 2 года у молодой девушки. Те же, кто сотрудничал, говорили о хороших рекомендациях от коллег.

В Сети множатся версии о генезисе этой истории. Одни говорят о стремлении девушки к славе и готовности для этого додумывать истории. Другие — с учетом разразившегося скандала — подозревают успешную операцию российских силовых ведомств по дискредитации оппозиционных СМИ. Но в обоих случаях разговор сводится к стандартам верификации фактуры, которые приняты в известных изданиях, но которые не позволили им сразу отделить вымысел от достоверной информации.

Источник: предоставлено «Фонтанке.ру»











Сама Асия Несоевая («Фонтанка» знает ее настоящее имя и фамилию, но по ее просьбе не публикует, хотя некоторые СМИ их уже засветили) тоже комментирует ситуацию, мягко говоря, неоднозначно. Телеграм-каналу Baza она сообщила, что не придумывала ни цитаты, ни события, ни персоналии. Уже к вечеру в интервью RTVI она назвала всё троллингом и сообщила, что нарочно писала только в СМИ определенного толка.

«Фонтанка» застала Асию на середине этого пути: про троллинг она еще не говорила, но мост к внутрироссийской аудитории уже наводила.

Источник: «Фонтанка.ру»

— Как ты вышла на издания, [в которых публиковалась как внештатник]?

— У всех есть предложка. У всех есть почта.

— Сколько материалов в изданиях было? Насчитывают больше 30.

— Слушай, я не считала.

— Говорят, довольно много было.

— Да, много.

— Какие конкретно СМИ опубликовали твои материалы?

— Все из таких ключевых. «Медуза»**, НГЕ***, «Радио Свобода»****, «Дискурс».

— И ты на каждое издание самостоятельно выходила, предлагала свои услуги.

— Да.

— Как у тебя проходил фактчекинг? Как ты проверяла материал, как его искала?

— Они сами меня находили. Истории, люди. Но их личности я переделывала.

— Ты писала со слов?

— Со слов. Но там и ссылка только на них была. Я же и не пыталась там описать всю страну.

— В редакциях спрашивали этот фактчекинг или им норм было со слов?

— Нет, особо нет, большинству нет.

— Материал про срочника из Приморья, которого якобы расстреляли из-за отказа ехать в Курскую область. Ты как эту историю узнала?

— Соцсети. Женщина сама писала, скорбела.

— Ты с этой женщиной связалась…

— Да, ну она и документы скинула.

— Какие?

— Следственные материалы.

— В последнем твоем материале на Холоде***** есть сообщения, которые якобы военнослужащие отправляют своим родным перед смертью. Эти сообщения откуда у тебя появились?

— Там нет чужих мне людей. Сарафанное радио.

— Ты через знакомых искала этих военнослужащих?

— Да.

— Знакомые твоих знакомых?

— Да, это всё мой круг. Личности я поменяла, разумеется.

— И хватало историй в твоей деревне…

— Нет, не только в моей. Район еще. Местные знакомые не только тут есть.

— У тебя, получается, очень много знакомых?

— Нет, не очень. Просто мой круг — он такой… Любит в такое попадать. Я с этими людьми очень хорошо общалась. Они могли меня связать, если нужно, с кем-то. Я уже говорила, это просто не чужие мне люди.

— Они с радостью шли на контакт?

— Да, мы же не только касательно этого общались. Просто по жизни. Они шли на контакт, потому что я выслушивала их, потому что они знали, что я точно могу гарантировать их безопасность. В отличие от других журналистов. Просто они знали, что в истории я могу что-то изменить, что-то переврать, чтобы у них было всё хорошо.

— Тебе ни в каком СМИ не предлагали стать штатным корреспондентом или переехать даже?

— Насчет переезда была возможность, но я не стала. Потому что это мне не нужно.

Еще можешь добавить такую цитату, что я очень рада, что меня наконец-то принимают в Z-сообществе. Можете в заголовок прям добавить.

— Почему тебе это важно?

— Ну а почему я должна со своими людьми быть в разногласиях? Я называю своими людьми всех, кто мои соотечественники, очевидно.

* Олег Кашин признан Минюстом иностранным агентом.

** Издание «Медуза» было признано в России иноагентом и нежелательной организацией.



*** «Новая Газета Европа» признана в России нежелательной организацией.

**** «Радио Свобода» признано в России иноагентом и нежелательной организацией.