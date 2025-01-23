«Я рада, что меня наконец принимают в Z-сообществе». Разговор с Асией Несоевой, чьи тексты массово удаляют оппозиционные СМИ

Главный сюжет в русскоязычном журналистском сообществе последних дней — это история Асии Несоевой (псевдоним), которая несколько десятков раз публиковалась в СМИ, часть которых признаны иноагентами. Касались они крайне чувствительных тем: убийства срочника в Приморском крае якобы из-за нежелания ехать по контракту в Курскую область; ожидания убитого на спецоперации супруга; последних сообщений российских солдат родным перед гибелью; скрывающихся от призыва в глухих деревнях людей и других.
Накануне журналист Олег Кашин* сообщил в своем стриме, что эти издания массово удаляют публикации за авторством Несоевой либо сопровождают их дисклеймерами. Суть объявлений разнится: кто-то признает, что фактам, изложенным в той или иной статье, всё же требуется дополнительная проверка, кто-то прямо говорит об обмане и фальсификации, кто-то подчеркивает, что не может гарантировать достоверность.
Материалы Несоевой по большей части строятся на свидетельствах конкретных, зачастую неназванных людей. После скандала некоторые редакторы, которые не стали в свое время сотрудничать с ней, написали, что у них вызывали подозрение ее сюжеты, неспособность к базовым для журналиста действиям, невозможность объективно подтвердить фактуру, большое количество сюжетов с источниками за 2 года у молодой девушки. Те же, кто сотрудничал, говорили о хороших рекомендациях от коллег.
В Сети множатся версии о генезисе этой истории. Одни говорят о стремлении девушки к славе и готовности для этого додумывать истории. Другие — с учетом разразившегося скандала — подозревают успешную операцию российских силовых ведомств по дискредитации оппозиционных СМИ. Но в обоих случаях разговор сводится к стандартам верификации фактуры, которые приняты в известных изданиях, но которые не позволили им сразу отделить вымысел от достоверной информации.
Сама Асия Несоевая («Фонтанка» знает ее настоящее имя и фамилию, но по ее просьбе не публикует, хотя некоторые СМИ их уже засветили) тоже комментирует ситуацию, мягко говоря, неоднозначно. Телеграм-каналу Baza она сообщила, что не придумывала ни цитаты, ни события, ни персоналии. Уже к вечеру в интервью RTVI она назвала всё троллингом и сообщила, что нарочно писала только в СМИ определенного толка.
«Фонтанка» застала Асию на середине этого пути: про троллинг она еще не говорила, но мост к внутрироссийской аудитории уже наводила.
— Как ты вышла на издания, [в которых публиковалась как внештатник]?
— У всех есть предложка. У всех есть почта.
— Сколько материалов в изданиях было? Насчитывают больше 30.
— Слушай, я не считала.
— Говорят, довольно много было.
— Да, много.
— Какие конкретно СМИ опубликовали твои материалы?
— Все из таких ключевых. «Медуза»**, НГЕ***, «Радио Свобода»****, «Дискурс».
— И ты на каждое издание самостоятельно выходила, предлагала свои услуги.
— Да.
— Как у тебя проходил фактчекинг? Как ты проверяла материал, как его искала?
— Они сами меня находили. Истории, люди. Но их личности я переделывала.
— Ты писала со слов?
— Со слов. Но там и ссылка только на них была. Я же и не пыталась там описать всю страну.
— В редакциях спрашивали этот фактчекинг или им норм было со слов?
— Нет, особо нет, большинству нет.
— Материал про срочника из Приморья, которого якобы расстреляли из-за отказа ехать в Курскую область. Ты как эту историю узнала?
— Соцсети. Женщина сама писала, скорбела.
— Ты с этой женщиной связалась…
— Да, ну она и документы скинула.
— Какие?
— Следственные материалы.
— В последнем твоем материале на Холоде***** есть сообщения, которые якобы военнослужащие отправляют своим родным перед смертью. Эти сообщения откуда у тебя появились?
— Там нет чужих мне людей. Сарафанное радио.
— Ты через знакомых искала этих военнослужащих?
— Да.
— Знакомые твоих знакомых?
— Да, это всё мой круг. Личности я поменяла, разумеется.
— И хватало историй в твоей деревне…
— Нет, не только в моей. Район еще. Местные знакомые не только тут есть.
— У тебя, получается, очень много знакомых?
— Нет, не очень. Просто мой круг — он такой… Любит в такое попадать. Я с этими людьми очень хорошо общалась. Они могли меня связать, если нужно, с кем-то. Я уже говорила, это просто не чужие мне люди.
— Они с радостью шли на контакт?
— Да, мы же не только касательно этого общались. Просто по жизни. Они шли на контакт, потому что я выслушивала их, потому что они знали, что я точно могу гарантировать их безопасность. В отличие от других журналистов. Просто они знали, что в истории я могу что-то изменить, что-то переврать, чтобы у них было всё хорошо.
— Тебе ни в каком СМИ не предлагали стать штатным корреспондентом или переехать даже?
— Насчет переезда была возможность, но я не стала. Потому что это мне не нужно.
Еще можешь добавить такую цитату, что я очень рада, что меня наконец-то принимают в Z-сообществе. Можете в заголовок прям добавить.
— Почему тебе это важно?
— Ну а почему я должна со своими людьми быть в разногласиях? Я называю своими людьми всех, кто мои соотечественники, очевидно.
* Олег Кашин признан Минюстом иностранным агентом.
** Издание «Медуза» было признано в России иноагентом и нежелательной организацией.
*** «Новая Газета Европа» признана в России нежелательной организацией.
**** «Радио Свобода» признано в России иноагентом и нежелательной организацией.
***** Издание «Холод» признано в России иноагентом.