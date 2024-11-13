Правительство утвердило размер выплат за боевые травмы

Стало известно, какая выплата будет положена военнослужащим за боевые травмы и увечья. Соответствующее постановление утвердило федеральное правительство.
Как следует из постановления, сумма единовременной выплаты дифференцирована. Она зависит от степени тяжести ранения. Речь идет про все категории боевых увечий и травм, полученных военнослужащими при выполнении задач на спецоперации.
Согласно постановлению, в случае тяжелых травм полагается единовременная выплата в 3 миллиона рублей. Военнослужащим с легкими ранениями установили выплату в 1 миллион рублей. За иные травмы выплата составит 100 тысяч рублей.