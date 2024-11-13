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Политика Правительство утвердило размер выплат за боевые травмы

Правительство утвердило размер выплат за боевые травмы

Суммы варьируются от 100 тысяч до 3 миллионов рублей

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3 комментария

Нововведения коснутся участников СВО

Стало известно, какая выплата будет положена военнослужащим за боевые травмы и увечья. Соответствующее постановление утвердило федеральное правительство.

Как следует из постановления, сумма единовременной выплаты дифференцирована. Она зависит от степени тяжести ранения. Речь идет про все категории боевых увечий и травм, полученных военнослужащими при выполнении задач на спецоперации.

Согласно постановлению, в случае тяжелых травм полагается единовременная выплата в 3 миллиона рублей. Военнослужащим с легкими ранениями установили выплату в 1 миллион рублей. За иные травмы выплата составит 100 тысяч рублей.

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Комментарии
3
Гость
40 минут
Спаси и сохрани наших бойцов от ранений и увечий, сохрани всем жизнь ! Аминь !
Гость
41 минута
так вы напишите: что такое легкие, средние и тяжелые травмы!!!
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