«Ни на что не имею права?»: раненый вагнеровец пытается добиться льгот и выплат от государства, но получает отказ

Сергей получил в СВО тяжелые ранения Источник: Сергей Старицин / 29.RU











Архангелогородец Сергей Старицин — бывший боец ЧВК «Вагнер». Он попал на СВО в апреле 2023 года и был тяжело ранен в Бахмуте. Теперь он не может добиться региональных льгот, которые положены ветеранам боевых действий. В Архангельской области бойцам «Вагнера» их не предоставляют. Разочарованный в системе боец просит власти прислушаться к раненым солдатам и поменять законы, из-за которых они не могут получить компенсации. Подробности — в материале 29.RU.



«Мы ни на что не имеем права»

Сергей заключил контракт с ЧВК «Вагнер» 30 марта 2023 года. Говорит, что на СВО ушел по собственному желанию.



— Я долго мониторил ситуацию вокруг СВО. И через год после ее начала понял, что не должен быть безучастным. Я пришел в военкомат, но в армию РФ меня не взяли . Сказали, что солдаты им сейчас не нужны. А примерно через два месяца я увидел выступление Евгения Пригожина, он набирал людей в ЧВК, — рассказывает Сергей.

Он утверждает, что ему было неважно, в каких именно войсках ехать на фронт, поэтому он откликнулся на призыв:



— Я искал вход в зону проведения специальной военной операции, я хотел защищать интересы Родины. Я знаю, что про «Вагнер» ходят разные кривотолки, что мы как наемники воевали только за деньги, воевали за Пригожина. Но я хочу вас заверить, что я воевал за интересы своего народа.

Сергей до получения ранений Источник: Сергей Старицин / T.me











Спустя 20 дней после подписания контракта Сергей был серьезно ранен. Он получил пулевое и несколько осколочных ранений. Перенес тяжелые операции и учился заново ходить.

Подробнее о ранениях Сергея Узнать Согласно информации из эпикриза Минобороны, Сергей получил: — осколочное ранение левого бедра с подвертельным оскольчатым переломом левой бедренной кости; — сквозное пулевое ранение левой кисти с повреждением костей и сухожилий сгибателей.

Сейчас Сергей оформляет инвалидность и пытается добиться региональной выплаты за ранение. В областной администрации ему сообщили, что региональные льготы на бойцов ЧВК не распространяются.



— К сожалению, так получилось, что герои разделились на первую категорию и вторую, на бойцов Минобороны и на нас, бывших солдат ЧВК «Вагнер», — рассказывает Сергей. — В Архангельской области нам не положена региональная выплата, не положена выплата по погибшим, нет компенсации за памятники, нет никаких льгот детям погибших бойцов.

Многие из нас стали инвалидами, нас на работу никуда не берут. Как нам жить на маленькую пенсию в 17 тысяч? Сергей Старицин, бывший боец ЧВК «Вагнер»

По региональной программе поддержки участников СВО из Архангельской области правительство выплачивает раненым бойцам по 500 тысяч рублей, семьям погибших — по 2 миллиона рублей дополнительно к федеральным выплатам. Сергею в этих выплатах отказали. В распоряжении редакции имеется официальный отказ от администрации Архангельской области.



Сергей считает такое отношение несправедливым. В социальных сетях он выложил несколько обращений к Владимиру Путину и Александру Цыбульскому с просьбой оказать бывшим бойцам ЧВК «Вагнер» поддержку. Он также писал обращения в «Единую Россию» и администрацию Архангельской области.



— Мы официально участники СВО, но мы ни на что не имеем права. Эта проблема имеет масштаб Российской Федерации. Об этой проблеме нельзя молчать, эту проблему нужно прорабатывать со всех сторон. Мы не требуем от властей ничего, просто просим помочь нам и внести нас в рамки правового поля , — рассуждает Сергей в одном из видеообращений.

Фото из социальных сетей Сергея Источник: Сергей Старицин / T.me











Журналисты обратились в администрацию Архангельской области, чтобы выяснить, по какой причине участники ЧВК «Вагнер» не могут рассчитывать на оплату за ранение и другие льготы:



— Предоставление мер поддержки участникам военных формирований, не входящих в состав Вооруженных Сил РФ и национальной гвардии РФ, законодательством Архангельской области не предусмотрено. Гарантии и компенсации участникам указанных формирований и членам их семей законодательно не регламентируются и устанавливаются в соответствии с договором между гражданином и частной организацией, — сообщил 29.RU Владимир Торопов, министр труда, занятости и социального развития Архангельской области.

Ранее мы подробно разбирали с юристами дополнения в закон «О ветеранах». Теперь люди, которые заключили контракт с организациями, «содействующими выполнению задач, возложенных на ВС РФ» в ходе СВО, тоже признаются ветеранами боевых действий. Однако из ответа администрации Архангельской области следует, что ЧВК «Вагнер» к таким организациям не относится.

«Многие статус ветерана не получат»

Помимо выплаты за ранения, Сергей пытается получить удостоверение ветерана боевых действий. Этот статус позволяет получать определенные льготы. В декабре 2023 года боец обратился в фонд «Защитники Отечества», однако оформление документа затянулось на неопределенный срок.



Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» 3 апреля 2023 года. Руководит фондом Анна Цивилева. Филиалы фонда начали работу в каждом субъекте РФ 1 июня 2023 года.



Мы связались с региональным отделением фонда, чтобы выяснить, в какие сроки обычно оформляется удостоверение. Там объяснили, что это происходит в порядке очереди, которая зависит от Минобороны.



— Никаких сроков выдачи документов нет. У некоторых ребят заявки поданы еще с прошлого года. Мы собираем пакет документов, направляем мы их в Москву в Министерство обороны. Они создают комиссию, которая рассматривает каждого человека индивидуально. В первую очередь получают удостоверения военнослужащие Министерства с государственными наградами, тяжелыми ранениями. А затем уже все остальные, — рассказывает сотрудница фонда.

В фонде также объяснили, что некоторым участникам СВО удостоверение ветерана могут не выдать вовсе:



— Если, допустим, они уходили из тюрьмы с тяжелыми статьями и у них нет ни госнаград, нет инвалидности, то до нас доведена информация, что многие даже не получат удостоверения ветерана. Они ведь шли изначально туда на помилование.

Некоторым участникам ЧВК «Вагнер» документы всё же выдают. Так, по данным официальной группы областного отделения фонда «Защитники Отечества», в начале августа 2024 года удостоверения получили 56 бойцов из Архангельской области.

Мы спросили у сотрудников про документы Сергея. Нам сообщили, что у него нет военного билета, а значит, его заявку будут рассматривать наравне с ушедшими из колоний бойцами:



— Значит, человек ранее не служил, и срочку тоже не проходил. Исходя из этого, 90%, что он «К-шник».

«К» — подразделение в ЧВК «Вагнер», состоящее из заключенных.



«Я свои грехи смыл»

Сергей действительно был судим. За разбой, совершенный группой лиц. На момент преступления ему было 17 лет. Однако на СВО он ушел, как сам говорит, «свободным человеком». Из тюрьмы вышел еще в 2018 году.



— Меня не хотели воспитывать ни мама, ни папа. Меня воспитывала бабушка. Я жил в детдоме, сидел в спецшколе, в центрах временной изоляции. В моей жизни было много соблазнов, которым я подвергался. Она была тяжелой, — рассказывает о своей жизни герой публикации.

Надпись на кепке — «Лучшие в Аду!» Источник: Сергей Старицин / T.me











В подростковом возрасте Сергей был частым гостем в полиции. Так, например, он несколько раз крал небольшие суммы денег, однажды силой отобрал у человека телефон, у другого забрал велосипед.

Меня долго жалели, давали шансы, но в итоге я всё равно попал в тюрьму и за все свои ошибки ответил сполна. Это было справедливо. Сергей Старицин, бывший боец ЧВК «Вагнер»

— Но я вышел из тюрьмы, нашел работу. Алкоголь я вообще не употребляю. Сомнительных личностей в моем окружении тоже нет.



Он считает, что искупил свои проступки не только тюрьмой, но и участием в СВО:



— Плюс я еще сходил на СВО и полностью смыл все свои грехи. Благо у меня серьезных грехов нет. У меня была тяжелая судьба, но я в итоге стал полноценным членом общества.

Сергей уверен, что делить людей по признаку судимости — несправедливо.



— Неважно, заключенные, вольные. Ситуация-то в следующем заключается. Мы граждане Российской Федерации по праву рождения. И почему идет такая дискредитация своего же населения, непонятно. Все те, кто пошел защищать свою Родину, вне зависимости от подразделений, министерств, частных каких-то компаний, все эти люди достойны уважения и поддержки, — рассуждает вагнеровец.



Отказы в предоставлении льгот бойцам «Вагнера» Сергей связывает с мятежом Евгения Пригожина.



— Осмелюсь предположить, что год назад был «марш справедливости», после которого нас всех объявили предателями. Нас обещали преследовать, но потом риторика изменилась, и Владимир Путин отметил, что те, кто в восстании не участвовал, не являются предателями. А кем мы являемся? Мы сейчас какие-то несуществующие бойцы, получается, которые на призыв страны откликнулись, пошли вообще в неизвестность, а теперь не нужны.

23 июня 2023 года глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ракетном «нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям вагнеровцев». Минобороны опровергло его слова. С раннего утра и до позднего вечера 24 июня государственные структуры РФ называли вагнеровцев вооруженными мятежниками. Против Пригожина возбудили уголовное дело «по факту призыва к вооруженному мятежу». Мятеж длился сутки, после чего с Пригожиным договорился президент Белоруссии Александр Лукашенко. Пригожин развернул двигавшиеся на Москву колонны.



Такое «наказание» за действия других людей Сергей Старицын также называет несправедливым:

— Надеюсь, я буду когда-то услышан. Со здоровьем у меня не всё хорошо, но держимся. Благо, есть близкие, которые всё понимают, не опускают руки и всячески помогают.