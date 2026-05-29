На слово больше не поверят: банки ужесточают правила подтверждения дохода для самозанятых

Самозанятым придется официально подтверждать свой доход

С 1 июля 2026 года в России поменяются правила, по которым банки оценивают доходы заемщиков. Раньше можно было просто указать в анкете банка свой доход без каких-либо справок. Банк мог учесть эту сумму, но только если она не выше среднего дохода по региону. Теперь из этой суммы будут вычитать 10%: банк учтет лишь 90% названной вами цифры. Изменения коснутся самозанятых и предпринимателей.

А с 1 июля 2027‑го правила станут еще строже, так как банки вообще перестанут принимать заявленный доход без подтверждения. Чтобы получить кредит, придется обязательно показывать документы, которые доказывают, сколько вы зарабатываете. Об этом говорится в заявлении Банка России.

Эти изменения — часть постепенного ужесточения правил оценки платежеспособности заемщиков, которое началось 1 апреля 2026 года по указанию Банка России.

Например, теперь выписки по счетам подойдут не для всех видов дохода. Их можно использовать, чтобы подтвердить зарплату, пенсию, социальные выплаты или доход от сдачи квартиры. Но, если вы получаете деньги со вкладов или от продажи акций, придется принести дополнительные справки.

Раньше банки могли предположить, сколько вы зарабатываете, исходя из ваших трат. Теперь так делать нельзя: если у вас есть дополнительные источники дохода, их нужно подтвердить документами.

Особые изменения коснулись и предпринимателей. Раньше ИП могли подтверждать свои доходы бумагами, которые они сами себе оформили, — теперь так не получится. Чтобы показать, сколько они зарабатывают, нужно будет предоставить налоговые декларации и книгу учета доходов и расходов. При этом предприниматели по‑прежнему могут выдавать справки о зарплате своим сотрудникам.

При этом у заемщиков по‑прежнему останутся привычные способы подтвердить доход: можно принести справку об НДФЛ, выписку по зарплатному счету, использовать данные из государственных систем (например, из налоговой) или предоставить нужные документы напрямую в банк.