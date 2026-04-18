Запланировали отпуск? Вас заставят работать: в чем причина

Одной из причин отказа в отпуске могут быть большие нагрузки на работе Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Сотрудника могут не пустить в ежегодный оплачиваемый отпуск по нескольким причинам. Одна из них — в его дроблении.

«Отказ возможен при попытке дробления ежегодного оплачиваемого отпуска. Закон требует, чтобы одна из его частей составляла не менее 14 календарных дней, а остальные дни могут предоставляться по соглашению сторон», — рассказала эксперт Президентской академии Татьяна Подольская в разговоре с ТАСС.

Еще руководство вправе не согласовать отпуск работнику в краткосрочные периоды отдыха. Например, если человек решил взять отпуск с пятницы по понедельник. Причиной отказа могут стать большие нагрузки на работе или отсутствие замены сотрудника.

Отпуск за свой счет предоставляется исключительно по соглашению сторон. В таком отпуске работодатель тоже может отказать на основании того, что отсутствие сотрудника потребует замещения. Еще отказ может быть мотивирован возможной приостановкой производственных процессов, добавила Подольская.