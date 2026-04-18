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Работа Запланировали отпуск? Вас заставят работать: в чем причина

Запланировали отпуск? Вас заставят работать: в чем причина

Разбираемся, почему могут отказать в заслуженном отдыхе

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Одной из причин отказа в отпуске могут быть большие нагрузки на работе | Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RUОдной из причин отказа в отпуске могут быть большие нагрузки на работе | Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Одной из причин отказа в отпуске могут быть большие нагрузки на работе

Источник:

Ольга Бурлакова / NGS.RU

Сотрудника могут не пустить в ежегодный оплачиваемый отпуск по нескольким причинам. Одна из них — в его дроблении.

«Отказ возможен при попытке дробления ежегодного оплачиваемого отпуска. Закон требует, чтобы одна из его частей составляла не менее 14 календарных дней, а остальные дни могут предоставляться по соглашению сторон», — рассказала эксперт Президентской академии Татьяна Подольская в разговоре с ТАСС.

Еще руководство вправе не согласовать отпуск работнику в краткосрочные периоды отдыха. Например, если человек решил взять отпуск с пятницы по понедельник. Причиной отказа могут стать большие нагрузки на работе или отсутствие замены сотрудника.

Отпуск за свой счет предоставляется исключительно по соглашению сторон. В таком отпуске работодатель тоже может отказать на основании того, что отсутствие сотрудника потребует замещения. Еще отказ может быть мотивирован возможной приостановкой производственных процессов, добавила Подольская.

Кроме того, человека могут не пустить в отпуск летом, и для отказа есть тоже ряд причин. Подробнее в этом мы разбирались в этом материале.

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Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
2
Гость
18 апреля, 13:27
На оправку и прогулку пока разрешено?
Гость
18 апреля, 12:14
Это все отговорки. Рабство как есть.
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Гость
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