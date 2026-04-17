Похудела на 60 кг и стала королевой АВТОВАЗа — история инженера, которая выбрала «неженскую» специальность

Тольяттинка проделала огромный путь к новой версии себя Источник: из архива Надежды Долосковой, Полина Авдошина / Городские порталы

— Мне тяжело было ходить, тяжело думать, а после обеда я просто не могла работать — сидела в уголке, дышала, приходила в себя, — рассказывает жительница Тольятти.

Надежда Долоскова три года назад весила 120 килограммов, работала техником в НТЦ автозавода и чувствовала, как ее собственное тело превращается в клетку, не дающую заниматься любимым делом.

Сегодня Надежда — молодой талант, надежда тольяттинского автогиганта, а в этом году его лицо — зимой ей вручили корону королевы АВТОВАЗа. Она освоила сложную технику, научилась раскладывать металлы на кристаллы, избавилась от 60 килограммов, а недавно стала счастливой невестой.

История о том, как любовь к себе, своей работе и Тольятти запустила цепную реакцию изменений к лучшему, — в материале TOLYATTY.ru.

«Приходила домой, падала и плакала»

Надя получила диплом инженера, но на этом ее учеба не закончилась Источник: из архива Надежды Долосковой

В Тольятти есть старая и негласная «игра», особенно популярная среди тех, кто заканчивает школу. Называется она «уехать или остаться». В нее играют почти все, и многим кажется, что, если ты остаешься жить в автограде, сразу проигрываешь.

Надя Долоскова в этой игре выиграла по-крупному, хотя начинала с типичного подросткового желания сбежать. Она окончила 35-ю гимназию Автозаводского района Тольятти, сдала профильную математику, физику и настроилась поступать в Самару — девушка отправила документы сразу в несколько институтов столицы региона.

— На всякий случай «подалась» и в наш Тольяттинский Государственный Университет (ТГУ), на кафедру материаловедения. На тот момент я, прямо скажу, не горела желанием жить в автограде. Но папа пошел на хитрость: пообещал оплатить автошколу и помочь с автомобилем. Было заманчиво, а вскоре мне позвонили из ТГУ, пригласили принести оригиналы, — рассказала Надежда.

Постепенно девушка втянулась в обучение и загорелась, несмотря на то, что выбранное направление — материаловедение — многие считают не девичьим.

— Материаловедение — это же так интересно! Это всё, что нас окружает: от капота в машине до полки в шкафу, — восклицает героиня.

На четвертом курсе в университет пришли специалисты с АВТОВАЗа и предложили студентам испытать себя на практике. Пообещали обучение, стипендию и трудоустройство.

— Я подписала целевой договор, и начался бешеный круговорот: с утра я училась в университете, после основных пар шла на дополнительные занятия от АВТОВАЗа. Домой возвращалась к девяти вечера, что-то ела и падала в кровать без сил. Утром всё начиналось сначала. В таком ритме я жила почти год, бывало, что плакала — так мне было тяжело, — говорит героиня.

Завод обучал, платил дополнительную стипендию (около 4 тысяч рублей), а вскоре взял на работу в «шоколадку»*, в службу инжиниринга, где занимаются созданием основных узлов и агрегатов автомобилей: кузовов, двигателей, трансмиссии, подвески, интерьера, электрооборудования и так далее.

«Шоколадкой» в Тольятти называют научно-технический центр АВТОВАЗа (НТЦ) — колыбель креатива завода, где работают дизайнеры и инженеры-исследователи. Здание, облицованное коричневой плиткой, дало повод для такого «вкусного» прозвища.

Надежда продолжает учиться Источник: из архива Надежды Долосковой

Еще она обменивается опытом с лучшими умами России Источник: из архива Надежды Долосковой

С завода ее часто отправляют на конференции Источник: из архива Надежды Долосковой

За время обучения и работы Надежда успела дорасти до магистра по материаловедению Источник: из архива Надежды Долосковой

На четвертом курсе Надя работала техником и писала диплом прямо на рабочем месте.

— Научный руководитель, мой коллега, сидел в соседнем кабинете, помогал и наставлял. Спать я в тот период ложилась поздно, а вставала очень рано. Спасало то, что график оказался гибким: у нас плавающее начало рабочего дня — с восьми до девяти. Можно выбирать, к какому часу приходить на работу, и немного выспаться, — поделилась героиня.

Первые впечатления от знакомства с лабораторией НТЦ, как призналась девушка, были сродни легкому шоку. На заводе ее встретили сверхточные приборы стоимостью в миллионы рублей.

— Первое время к ним было боязно прикасаться, появился страх: а научусь ли я на этом работать? Но со временем, как видите, научилась, — сказала Надежда.

Сейчас в арсенале молодого специалиста двухлучевой электронный микроскоп с увеличением в десятки тысяч крат. Под таким увеличением структура металла становится видна в мельчайших деталях и напоминает куб.

— Для меня исследования сродни магии! Металлы удивительно красивы: они выглядят как набор кристаллов, связанных между собой ажурными, но крепкими «цепочками». В этом есть своя красота и смысл: начинаешь понимать, как металл чувствует себя в разных обстоятельствах. Его поведение напрямую влияет на прочность деталей автомобиля, — объясняет девушка.

Надежда Долоскова понимает, почему металл ведет себя так, а не иначе Источник: из архива Надежды Долосковой

Ее бакалаврская и магистерская работы — а девушка продолжила учиться — тоже посвящены металлу. Конкретно — гибридному высокопрочному чугуну. Материал для исследований она брала на работе — Надежда побывала в самых горячих цехах* тольяттинского автогиганта.

На «АВТОВАЗе» с металлами работают в металлургическом производстве (МТП). В МТП входят цеха чугунолитейного производства, производства алюминиевого литья и кузнечного производства.

На заводе молодых исследователей поддерживают — им помогают развиваться и обмениваться опытом. Надежду, например, часто отправляют на конференции по России — в Москву, Екатеринбург, Набережные Челны, там девушка выступает на научных слетах.

Открытие, которое наша героиня и ее научный руководитель сделали во время исследований, руководство завода одобрило. На АВТОВАЗе взяли его на вооружение и уже включили в технологию изготовления автомобилей.

— Если перевести смысл моего изобретения на бытовой язык, то получится история про сковородку: можно добавить меньше масла, но блинчик останется таким же вкусным и поджаристым, — объяснила суть Надежда.

Иерархия на заводе, вопреки стереотипам о «душных» гигантских производствах, девушку не давит.

— Я, инженер второй категории, запросто здороваюсь за руку с президентом Максимом Юрьевичем Соколовым. Мой прямой начальник обедает со мной в столовой за соседним столиком, мы всегда можем поговорить о жизни, о работе. Еще у нас есть корпоративный мессенджер — можно написать кому угодно и что угодно спросить, — говорит героиня.

Кстати, о начальнике. Пару лет назад именно он подсказал Наде способ справляться с перегрузками на работе — предложил побольше ходить пешком. Этот простой способ избавиться от стресса неожиданно сыграл огромную роль в жизни нашей героини — она полюбила прогулки и вдруг стала стройнеть.

«Села и поняла, что не могу дышать»

Такой Надя была в начале пути Источник: из архива Надежды Долосковой Здесь Надежда в весе 120 килограммов Источник: из архива Надежды Долосковой

Впрочем, Надежда и в ту пору была красавицей Источник: из архива Надежды Долосковой

— Я всегда была пухленькой. В школе весила 75–80 килограммов. К концу первого курса — 90. Помню, тогда испугалась, пошла в зал, питалась по тренерским рекомендациям, но начался ковид, мы сели дома, а вес «улетел» в 120, — вспоминает она.

Потом были разрыв отношений, нервы, заедание эмоций — этот замкнутый круг в конце концов привел девушку к точке невозврата. Однажды после обеда на работе Надежда поняла, что не может дышать.

— На тот момент мне потребовалось полтора часа, чтобы просто отсидеться и прийти в себя, начать работать. Это были щелчок в голове, озарение и стимул. Не насилие над собой, а искреннее желание: я хочу работать, хочу быть хорошим специалистом, а не просто сидеть и в прямом смысле отдуваться, — говорит она.

Она никому не сказала, что начала худеть. Не взвешивала порции, не считала белки и жиры. Надежда говорит, что нашла собственный метод — прислушалась к организму.

— Поняла, что голод ощущаю желудком, когда внутри покалывание, пустота. А аппетит — у меня он здесь, в голове: запах, слюна, картинка. Я стала разделять эти ощущения. Еда перестала быть врагом, стала актом заботы о себе. Углеводы — для энергии, белки — для мышц, жиры — для гормонов. Но ем я абсолютно всё — не исключаю сахар, картофель, белый рис, тортики. Единственное жесткое правило: сладкое — только после основного приема пищи. Еще во время еды я всегда думаю только о еде — не отвлекаюсь на гаджеты. Всё остальное без запретов. Но, прежде чем повторять за мной, обязательно посоветуйтесь с врачами, — объясняет она свою философию.

Первые 3 кг ушли за полмесяца. Потом тольяттинка пошла на аквааэробику — вес чуть ускорил отрицательную динамику. Записалась на танцы — килограммы стали сгорать еще чуть быстрее. По совету начальника девушка начала ходить пешком от дома до работы — в общей сложности по 16 километров за день.

— Я начала таять на глазах, теряла по 2–2,5 кг в неделю. За полтора года ушло в общей сложности 60 килограммов, сейчас я просто поддерживаю форму, — говорит тольяттинка.

И добавила, что мотивации сильно добавил врач-гинеколог. Однажды она напугала девушку прогнозом, что при большом весе у нее резко снизятся шансы однажды стать мамой.

— Доктор не поверила своим глазам, когда я спустя время пришла к ней на прием стройняшкой! Спросила: «Как у вас это получилось?» Я ответила: «Ваши слова помогли», — рассказала Надежда.

«Улыбалась, как ребенок, которому купили мороженое»

Сотрудники АВТОВАЗа должны знать все тонкости производства автомобилей и уметь соединять жгуты, провода Источник: из личного архива Надежды Долосковой

И красить кузова тоже! Источник: из личного архива Надежды Долосковой

Осенью прошлого года Надя увидела объявление о конкурсе «Королева на заводе» и подала заявку без лишних сомнений.

— Похудение мне так подняло самооценку, что я ни капли не удивилась, что прошла предварительный отбор. Конкурс оказался не про наряды — про характер. Нас было десять финалисток из разных производств: крановщица, девушка с конвейера, специалист, которая проверяет качество, инженеры. Никаких дрязг, блата, всё по-честному, — говорит Надежда.

Испытания были разными. На гонках на «Нивах» по бездорожью и песку у Нади замирало сердце, но она села за руль и поехала так, будто всю жизнь только этим и занималась. На конкурсе по покраске она вспоминала свои же исследования лакокрасочных покрытий. На кулинарном поединке — свои познания ПП. На соединении жгутов проводов боялась, что подведет мелкая моторика.

— Самым ярким этапом для меня стали танцы. Я год занималась современными женственными направлениями, поэтому вышла на сцену, представив себя на обычной тренировке, конкуренции не чувствовала, просто танцевала, — рассказала героиня.

Главная интрига заключалась в системе подсчета баллов. Надя привыкла анализировать всё, включая собственные научные работы по чугунам, и вела свою таблицу. Она понимала: необязательно быть первой в каждом этапе. Главное — стабильно входить в тройку лидеров.

— И всё-таки в день объявления победительницы я сильно нервничала. Помню, как президент АВТОВАЗа Максим Соколов открывает конверт, вдруг смотрит на меня и говорит: «Я и так вижу, чье тут имя». И добавляет: «Королева АВТОВАЗа — Надежда Долоскова». А у меня в голове — шум, волны, я просто поплыла от волнения. Потом, когда пересматривала фото, увидела, что в тот момент улыбаюсь как ребенок, которому купили мороженое, и глаза по пять рублей, — смеется героиня.

Многие потом упрекали конкурс в наигранности, дескать, результат был известен заранее.

— Поводом, не поверите, стал мой наряд. Нам объявили красный дресс-код. Все надели красные платья, но я перемерила много, и ни одно не подошло. Поэтому я выбрала черные брюки, белую рубашку и ярко-красный верх — так я выделилась. Позже в комментариях писали, что я так выглядела, потому что всё знала. Но я просто не люблю красные платья! — говорит девушка.

Сам момент Надежда от волнения не запомнила, увидела себя со стороны только на фото Источник: «На заводе» / vk.com

Носить звание и корону Надежда будет весь 2026 год Источник: «На заводе» / vk.com

Наряд королевы удивительным образом совпал с королевскими регалиями — короной и роскошным букетом цветов Источник: «На заводе» / vk.com Всех попросили прийти в красном, но Надя чуть-чуть нарушила дресс-код Источник: «На заводе» / vk.com

«Смотрели друг на друга как инопланетяне»

Впереди еще одно знаковое событие — свадьба. Костя, жених Нади, нашел ее во «ВКонтакте» совершенно случайно.

— Общих знакомых у нас не было, на сайтах знакомств мы не сидели. На первой встрече выяснилось, что он работает в прокуратуре. Он рассказывал мне про юриспруденцию, я ему — про чугуны. Мы тогда смотрели друг на друга как на инопланетян и влюблялись, — смеется Надежда.

Костя сделал королеве предложение Источник: из личного архива Надежды Долосковой Она сказала: «Да»! Источник: из личного архива Надежды Долосковой

Спустя несколько месяцев, в августе, они отдыхали на Красной Поляне. Поднявшись на подъемнике в гору, Костя сделал Наде предложение. Когда вернулись в Тольятти, объехали все возможные свадебные площадки, но ни одна их не зацепила.

— Однажды мы катались на лошадях за городом. Место нам понравилось. Мы тогда одновременно воскликнули: «Давай на ранчо?» — делится королева АВТОВАЗа.

Свадьба намечена на 1 августа. Готовиться тольяттинцам некогда: у Кости непочатый край работы. У самой Нади — ответственная командировка на форум «Инженеры будущего» в Туле, подготовка к которой обещает быть долгой и сложной.