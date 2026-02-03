Отчаянная домохозяйка. Мать двоих детей покорила соцсети токсичным перфекционизмом: в ее советах по уборке многие узнали своих мам

Если бы Бри Ван де Камп жила в Новосибирске Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Она снимает ролики о стирке, уборке и бытовых лайфхаках, надевая платье и каблуки. В кадре у нее безупречная чистота, взгляд свысока и токсичная улыбка. Ее сравнивают с Бри Ван де Камп из «Отчаянных домохозяек», а блог называют тем, что получилось бы, если бы героиня сериала завела соцсети. Но за этим глянцевым фасадом — реальная жизнь с детским бардаком, флисовой пижамой и усталостью от длительного монтажа. Александра Ильина, блогер-домохозяйка из Новосибирска, за год набрала около трехсот тысяч подписчиков, просто рассказывая о том, что волнует ее саму. Журналисты NGS.RU поговорили с Сашей о том, как живет человек, который превратил рутину в искусство, а ипотеку — в мотивацию.

«Четыре года снимала впустую»

Видеоистория Александры Ильиной Источник: Сергей Уланов, Антон Дигаев / NGS.RU

Александра Ильина — юрист по образованию, выпускница НГУ. Семь лет она работала по профессии, пока не ушла в декрет. До того как стать блогером, пробовала вернуться в найм, но безуспешно. Тогда она решила сделать ставку на блог, который вела просто для себя, как и многие другие любители соцсетей.

«Я стала идентифицировать себя как блогер. Эта деятельность всегда была мне интересна, и я решила сосредоточиться на ней, сменив любительский подход на профессиональный», — рассказала Александра о начале своей блогерской карьеры.

Но рост шел мучительно медленно. Ее ролики набирали по 1–2 тысячи просмотров, а количество подписчиков застыло на отметке в 1500 человек.

«Четыре года я снимала впустую», — призналась Саша.

Александра — юрист по образованию и домохозяйка почти с десятилетним стажем Источник: Александра Ильина

Всё изменилось год назад, когда она резко сменила тактику: перестала ориентироваться на ожидания аудитории и начала говорить о том, что интересно ей самой.

«Меня действительно влекут темы быта, уборки, стирки. Я подумала: почему я должна смотреть на то, что от меня ждут, если я хочу сама говорить о другом?» — объяснила Александра.

С сушильной машиной на взлет

Первый вирусный ролик, который принес ей десятки тысяч просмотров, был о том, что сушильная машина портит одежду.

«Ребята, перестаньте сушить всё в сушильной машине, потому что одежда после нее садится», — ехидно заявила Александра на видео, которое собрало волну гневных комментариев.

Она не растерялась и записала ответ хейтерам — в той же токсичной манере. Именно этот ответ принес ей первую волну подписчиков — около 2 тысяч человек, а ролик набрал 800 тысяч просмотров.

Александра начала снимать юмористические ролики о том, как убирает собственную квартиру Источник: Александра Ильина Аудитории полюбились токсичные советы от «идеальной домохозяйки» Источник: Александра Ильина

Рост фолловеров продолжился, и меньше чем за год аудитория блога выросла до 300 тысяч человек. Токсичные видеосоветы по уборке, стирке и глажке били рекорды по просмотрам: некоторые уже и вовсе перевалили за 2 миллиона, что равно населению целого города. Александра призналась, что до сих пор не осознает этих масштабов.

«Я всё еще снимаю ролики, думая, что меня посмотрит только 1,5 тысячи человек. Когда ты находишься в своем собственном вакууме, не чувствуешь этого размаха. Я же снимаю только дома, я никуда не выхожу», — объяснила она.

Бри Ван де Камп в реалиях Новосибирска

Ключом к успеху стал не только контент, но и подача. Александра создала персонажа — токсичную идеальную домохозяйку, которая ходит по квартире на каблуках и в платьях, ее укладка и макияж совершенны. Она смотрит на зрителя свысока, сопровождая все свои советы язвительной улыбкой.

«Всё началось с ролика, который я записала после залетевшего видео. Он был в токсичной подаче, и я получила на это отклик. Потом я стала снимать ролики с добрым и милым лицом, и люди мне начали писать: „Верните нам обратно маму из девяностых“. Маму, которая у нас всех была, которая, в принципе, только и делает, что закатывает глаза и разговаривает в такой манере», — улыбнулась Саша.

Четыре года Саша снимала видео впустую, но однажды всё изменилось Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Она сравнивает свою героиню с Бри Ван де Камп — персонажем сериала «Отчаянные домохозяйки», которая славилась своей любовью к чистоте и перфекционизмом.

«Как-то я увидела ролик, в котором было написано: „Если бы героини из ‚Домохозяек‘ вели блог“. Я скинула это своей подруге, сказав: „Смотри, это же я!“, намекая на Бри. Ее соцсети действительно были бы очень похожи на мои», — уверена блогер.

Но в жизни Александра ассоциирует себя с другой героиней — Линетт, которая вечно в заботах о детях и не выглядит идеально.

«Я обычный человек, я обычная мама, которая идет за своими детьми в детский сад», — сказала Саша.

Дома она не носит туфли и платья, обожает флисовые уютные пижамы, не красится и собирает волосы в пучок. И характер у нее мягкий, хотя Саша не отрицает, что где-то глубоко внутри в ней прячется толика токсичности, ведь если бы этого не было совсем, она не смогла бы отыгрывать свою героиню.

А что за кадром?

В своих роликах Александра периодически показывает две разные локации, что породило среди подписчиков вопросы: «Где она вообще живет?» Блогер объяснила всё просто и без прикрас: одна из локаций — квартира ее родителей. Она жила там вместе с семьей, пока в их собственной квартире шел ремонт.

В середине декабря прошлого года Саша, ее муж, двое детей и собака переехали в новенькую трешку-студию, которую купили с помощью семейной ипотеки. В кадре у Саши безупречный порядок, а за кадром ее домочадцы могут учинить такой бардак, что недолго схлопотать сердечный приступ.

«Я, бывает, показываю, как у меня выходные прошли, как выглядит моя квартира. Ее проще сжечь, чем убрать», — шутит блогер.

Саша рассказала, что росла в семье, где было принято убирать за собой. Ее мама и бабушка следили за чистотой, тщательно поддерживали ее и приучили к этому Сашу. Поэтому идеальный порядок для блогера — норма жизни: она не знает, как может быть по-другому.

При этом домохозяйка не проводит генеральную уборку ежедневно и даже не каждый день протирает пыль или пол. Она просто следит за тем, чтобы обстановка в доме была комфортной для жизни, и достает швабры и тряпки только тогда, когда это действительно необходимо.

Микрофибра, «Сиф» и ненависть к ведрам

За десять лет домохозяйства Александра Ильина выработала собственные принципы уборки и собрала коллекцию любимых и ненавистных средств. Чему-то она научилась от мамы с бабушкой, что-то изучила в интернете, а что-то пришло само, с опытом.

Долой ведра

«Я жестко хейчу ведра для мытья пола. Почему мы никогда не думаем о том, зачем брать чистую тряпку и окунать ее в грязное ведро? Почему никто не задается вопросом, зачем мы грязной водой моем пол? Можно же дойти до ванной и прополоскать тряпку», — говорит блогер.

Только правильная микрофибра

Саша терпеть не может дешевые тряпки, которые оставляют разводы. В своих видео она наглядно демонстрирует разницу: плохая микрофибра «оставляет шлейф», а хорошая — корейская салфетка — впитывает идеально.

Универсальное средство

Волшебный шкафчик блогера. Она шутит, что в ее гардеробе вещей заметно меньше Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Из бюджетных вариантов Саша рекомендует «Сиф»: это средство идеально для того, чтобы отмыть им весь дом, уверена она. В сочетании с хорошей микрофиброй, разумеется.

Главный бесполезный девайс — веник

«А какая от него польза?» — искренне не понимает домохозяйка.

Ароматная стирка

Ее слабость — дорогие, но очень ароматные средства для стирки.

«Это пятилитровка, которая пахнет волшебно, запах на всю квартиру», — продемонстрировала Александра средство, которое называется Liquids.

Дисциплина, монтаж и доходы

Всем процессом — от идеи до публикации — Александра занимается одна. У нее нет команды, только менеджер по рекламе. Ее рабочий день — это история строгой дисциплины.

«Мой рабочий день обычно начинается в 10 часов утра. Отсчет с момента, когда я иду мыться, краситься и приводить себя в порядок, — рассказала Саша. — А заканчивается чаще всего в 23 часа».

За эти 13 часов она успевает снять и смонтировать один-три ролика: на один рилс уходит около 2–2,5 часа. Еще нужно ответить на сотни сообщений от подписчиков: Саша отвечает каждому, кто ей пишет. Потом — согласовать рекламу и придумать новые темы. Идеи блогер берет из жизни, из опыта домохозяйства, из опросов подписчиков.

«Я спрашиваю: „Ребята, о чем мне снять?“ — и мне накидывают идеи», — объяснила процесс блогер.

Пудель Маргарита иногда принимает участие в съемках Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Александра не позиционирует себя как эксперт, она называет себя простой домохозяйкой с десятилетним опытом.

Доход с блога начался с бартера: ей прислали кондиционер для белья. Сейчас у Саши серьезные рекламные интеграции. Сумму дохода она не называет, но говорит, что она существенно больше среднестатистической зарплаты в Новосибирске, но меньше, чем у ее коллег.

«Я не монетизирую блог намеренно, не монетизирую свою аудиторию. Я ничего им не продаю. Мне приходит много предложений: например, снять какой-то курс для домохозяек, написать гайд. Но я даю советы бесплатно, просто потому что я так хочу», — подчеркнула она.

О жизни, счастье, хейте и узнаваемости

Несмотря на сотни тысяч просмотров в день, Александру редко узнают в реальной жизни.

«Я выгляжу не так, как в кадре. Люди ждут, что увидят того самого человека, но нет», — покачала головой она.

Дети Саши иногда снимаются вместе с мамой Источник: Александра Ильина Дочка копирует ее токсичную подачу, а сын дает советы по монтажу Источник: Александра Ильина

Мама двоих детей ведет закрытый образ жизни, не ходит на блогерские тусовки, не стремится к публичности, любит проводить время дома.

«Я могу за 30 минут снять ролик, и меня заметят два миллиона человек, или пойти потратить впустую три часа своего времени», — так она объяснила свое нежелание светиться в блогерских кругах.

Хейт и критика ее почти не задевают — она называет их каплей в море позитива.

«Меня очень сложно задеть. Когда ты работаешь в сфере токсичного контента, логично, что хейт будет, нужно это понимать», — отметила блогер.

Саша ведет закрытый образ жизни, посвящая себя семье и работе над блогом Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

В конце разговора мы спросили Сашу, чувствует ли она себя счастливой в том мире, который создала вокруг себя.

«Я не могу сказать, что я недовольна своей жизнью. Я безумно довольна тем, что у меня есть работа. Как человек, который долго ее не имел, скажу: это очень важно, — ответила блогер. — К тому же моя работа мне очень нравится. Самое главное, что все живы и здоровы. А быть счастливым, когда тебе за 30 лет, очень сложно. Мне кажется, быть абсолютно счастливыми могут быть только очень глупые люди».

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