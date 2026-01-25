«По сути, работаешь с больными на голову людьми»: эскортница откровенно рассказала о своих трудовых буднях

Сами работницы не видят отличий в понятиях «эскортница» и «проститутка» Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Как часто в жизни вы встречали эскортниц? Возможно, вам хотелось пообщаться с ними или задать неудобный вопрос. Спокойно, мы сделали это за вас. Редакция 116.RU нашла жительницу Казани, предоставляющую такие услуги, и расспросила ее о профессии — напрямую и без лишних прикрас.

В нашем материале — о том, как девушки находят клиентов, как часто проходят проверку на венерические заболевания и почему они ни за что не будут пить напитки, которые предлагают мужчины.

«Деньги нужно брать с самого начала»

Нашей собеседнице Еве (имя изменено) 30 лет, проституцией она занимается уже третий год. Ева подчеркивает, что называет вещи своими именами и не видит разницы между понятиями «проституция» и «эскорт». По ее словам, для самих работниц это одно и то же, просто второе звучит более пафосно.

— Два года я работала не так плотно, чисто по приколу, потому что мне нравится секс, а последние 2–3 месяца начала заниматься плотно, индивидуально, и это как-то упростило мою жизнь, — начала она свой рассказ.

В эту сферу она тоже попала «по приколу». По словам Евы, однажды ее теперь уже бывший парень в шутку сказал, что ей подошла бы профессия девушки легкого поведения. Эта мысль засела в голове, и она решила попробовать — на тот момент Ева уже была одна. К работе она привыкла не сразу: поначалу всё казалось странным и непривычным. Лишь спустя несколько лет попыток она начала работать постоянно.

— Я встаю, захожу в свой аккаунт и начинаю выкладывать рекламу. Каждый час я пишу пост о том, что я жду встречи, и отвечаю на сообщения людям. В один момент попадается адекватный человек, который по делу спрашивает: сколько стоит, нужно вот это, это, приеду во столько-то или нужно приехать в такое-то место. Ну а дальше идет процесс соития. Деньги обязательно нужно брать с самого начала, и таймер ставится тоже, как только человек зашел в дверь. Сразу берешь бабки за все услуги, которые человек хочет купить. Он может в процессе сказать: «Давай сделаем вот это, я тебе потом отдам». А потом ты это сделаешь, и он такой: «Мне не понравилось, я не отдам», — поделилась Ева.

Так называемого сутенера или наставника у девушки нет — она работает сама на себя. В качестве рабочего места она использует либо собственную квартиру, либо адрес, куда приглашает клиент. При этом Ева призналась, что предпочитает принимать у себя дома, так как считает это более безопасным.

Клиенты находят Еву не только через аккаунт в соцсетях, но и на специальных сайтах.

— Ты просто оплачиваешь рекламу на месяц и можешь купить всякие услуги, например подъем анкеты наверх, премиум-анкеты, проверенное фото, чтобы вызывать больше доверия, — объяснила собеседница.

По ее словам, если работать без выходных, то за месяц она может заработать около 200 тысяч рублей, а если «чуть постараться» — до 400 тысяч.

— Я отработала ровно 15 дней полных смен: когда я с утра выходила на работу, пуляла анкеты, отвечала всем сразу, и таким образом выходило 4–5 клиентов в день, — уточнила девушка.

Табу, ЗППП и «дикие просьбы» от клиентов

С клиентами Ева всегда предохраняется, хотя, по ее словам, они нередко просят об обратном. Собеседница отмечает, что не понимает такой логики: как можно идти к проститутке без защиты, даже несмотря на регулярные проверки. Например, сама Ева сдает анализы на венерические заболевания каждый месяц.

Она также рассказала, что среди ее клиентов встречаются необычные и порой жесткие запросы, связанные с подчинением и ролевыми сценариями.

— У меня есть клиенты — рабы, которым нравится подчиняться и чтобы их унижали. И самое жесткое: чувака надо было в*** страпоном, потом нужно было на него [помочиться], чтобы он выпил эту мочу. И вот это, наверное, самое жесткое, что было. А нет, еще одно: надо было с клиентом притвориться его дочкой, вот это жестко было. Я не знаю, зачем я на это согласилась. Потом он мне еще писал, просил, но я уже его игнорила, — рассказала Ева.

В работе у нашей собеседницы есть и строгие табу. Она не употребляет вещества и алкоголь, принесенные клиентами, поскольку считает это небезопасным. В интимной сфере у нее также есть жесткий запрет на всё, что связано с фекалиями.

— Агрессивных клиентов у меня не было. Только один: он пришел, заранее знал цену. Протягивает три тысячи, говорит: «Давай что-нибудь сделаем». Я отказываюсь, начинаю его толкать, а он меня сжимает и не отпускает. Он хотел меня изнасиловать. Это самое страшное, что было. А все остальные — они такие безобидные, лапочки, — поделилась девушка.

Мама сказала: «Ну ты, главное, не делай это у нас в городе»

Вообще Ева родилась не в Казани — в город она переехала несколько лет назад. Раньше училась на программиста и экономиста, но учебу так и не окончила.

— Мне это было неважно, мне больше было важно жить эту жизнь, а не учить какую-то х***. Я работала и в такси, и в доставке, и видеооператором-монтажером, организатором командировок, — рассказала наша собеседница.

Девушка также отметила, что ей интересно этичное хакерство, и не исключает, что в будущем может освоить эту профессию.

С тех пор как Ева начала работать в эскорте, отношений у нее не было. По ее словам, партнеру было бы сложно принять ее работу. Впрочем, Ева признается, что сейчас не испытывает сильного желания найти вторую половинку. Был период, когда она задумывалась о семье, но в итоге пришла к выводу, что ей пока рано.

— Я никогда не поступила бы по-другому, даже если бы вернулась. Именно то, что я прошла, сделало меня такой, какая я есть, — считает работница секс-индустрии.

Родные Евы не знают, чем она занимается. Она предполагает, что, скорее всего, так и не узнают, так как семья живет в другом городе.

— Сестре я говорю, что работаю в вебкаме. Возможно, кто-то догадывается, возможно, мама догадывается, но зачем с ней об этом говорить. Когда она предположила, что я занимаюсь проституцией, она сказала: «Ну ты, главное, не делай это у нас в городе», — посмеялась Ева.

Мы спросили девушку, как бы она отнеслась к тому, если бы ее дочь в будущем решила пойти в эту сферу. Ева ответила, что не стала бы ее осуждать.

— Но при этом нужно вернуть ей здравый смысл, если он отсутствует. Заставлять вообще смысла нет. Если человек реально захотел, то его будет проще поддержать, чем остановить, — объясняет свою лояльность девушка.

Минусы работы

Несмотря на то что наша собеседница остается в профессии, она призывает других девушек не идти в эту сферу: по ее словам, там хватает и минусов. Легче всего сменить работу тем, у кого есть четкое понимание своих границ, считает она.

— Ты никогда не знаешь, кто к тебе придет, не знаешь, что он может выкинуть. В моей практике странных и опасных людей было немного, возможно, у меня просто чистая карма. Приходится постоянно проверяться, потому что может случиться что угодно. Можно попасть на обман. И, по сути, ты работаешь с больными на голову людьми. Без принятия любого исхода тяжело будет работать. Ты постоянно будешь испытывать страх. Деньги могут вскружить голову, сложно завести отношения, — закончила Ева.