«Керамика сейчас на подъеме — очень много запросов». История мастера, которая делает модные печи в загородных домах

Этот камин мастер выполнила для заказчика в Москве. Все остальные масштабные проекты — на Урале Источник: предоставлено Катей Колесовой

Кате Колесовой 39 лет, и она еще в школе увлеклась лепкой из глины, потом поступила в один из лучших художественных вузов страны. 15 лет назад вместе с мужем переехала из Красноярска в Челябинск и стала продолжателем традиции прошлых веков по украшению печей и каминов эффектными изразцами. Над некоторыми проектами мастер трудилась по полтора года, и каждый неизменно становился центром притяжения взглядов в доме или квартире. Кто ее заказчики и чего стоит сложить печь как в лучших дворянских домах, но в современном стиле — в материале 74.RU.

Это был первый заказ Кати в Челябинске Источник: предоставлено Катей Колесовой

Из Сибири на Урал

Мы встречаемся с Катей в художественных мастерских — трехэтажном кластере на улице Омской в Челябинске, созданном еще в советское время для мастеров разных направлений. В каждом помещении большие панорамные окна и высокие потолки. Когда Катя с мужем Сергеем Колесовым только перебрались в Челябинск, они одно время жили прямо в мастерской — оптимизировали пространство, организовали второй этаж с полками для картин и спальным местом. А на первом этаже сделали рабочее пространство.

После переезда Колесовы обосновались в мастерских Союза художников. Колоритное здание расположено на улице Омской и действует, по рассказам старожилов, с 1930-х Источник: Наталья Лапцевич

Внутри легкий творческий беспорядок Источник: Наталья Лапцевич

То тут, то там любопытные изделия мастеров Источник: Наталья Лапцевич

Мастерская Колесовых здесь же Источник: Наталья Лапцевич

Муж Кати, Сергей, тоже художник, но в направлении дизайна. Они познакомились за три тысячи километров от Челябинска, в Красноярске, куда Сергея отправил учиться отец — Евгений Михайлович Колесов, известный челябинский художник. Историю этой семьи мы рассказывали 10 лет назад. Красноярский художественный институт (сейчас — Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского. — Прим. ред.) считался одним из лучших в стране.

Слово изразец произошло от «образец» — так до конца XVII века называли керамические украшения для наружных стен храмов, дворцов и облицовки печей в парадных покоях. Первые печи с изразцами появились в Голландии, где они быстро стали важным элементом домашнего убранства. Постепенно такая технология распространилась и в других странах, включая Россию.

«Есть в Питере „Муха“ (Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица. — Прим. ред.), есть Строгановка в Москве и есть Красноярский институт, — рассказывает Катя. — Они считаются самыми сильными вузами страны в плане художественного образования. На первом курсе было 17 предметов, и каждый требовал к себе внимания как к основному. Что-то постоянно надо было дотягивать, переделывать. Я первые два курса вообще не спала, наверное. Мы учились с 9 утра до 10 вечера. Попав туда, поняла, что в душе я керамист. Потому что керамика сочетает в себе все. Этот материал позволяет максимально выразительно воплотить идеи».

Первостепенная вещь для каждого мастера по керамике — печь. У Кати их целых две. Первая, поменьше, появилась в 2013 году Источник: Наталья Лапцевич

Кроме глины, керамисту нужна глазурь. Она придает оттенок готовому изделию Источник: Наталья Лапцевич

Уже в институте Катя выбрала направление деятельности — пошла в монументальную керамику. Это более масштабные работы, в том числе для интерьера. Предпосылки были еще в детстве: будущий мастер выросла в маленьком закрытом городке Железногорске под Красноярском. Ее папа трудился инженером и увлекался ремонтом квартир. Дочь часто наблюдала за процессом, а как подросла, помогала отцу с нанесением штукатурки и другими работами. Кстати, во время первого большого заказа в Челябинске, когда большую печь с камином надо было украсить изразцами, папа Кати приехал на Урал и помогал монтировать плитки к кирпичам.

Камины в домах не бутафорские, их регулярно используют по назначению. Керамика и внешне привлекательна, и продлевает жизнь печи, не давая ей перегреваться Источник: предоставлено Катей Колесовой

Потом уже она не стала искать специалистов по монтажу, при необходимости ей помогал муж.

«В керамике нет ничего дешевого»

Дебютный камин Катя украсила изразцами в 2014 году. Конечно, это был не первый ее заказ в Челябинске. Она начинала с росписи стен, и так познакомилась с дизайнерами интерьеров. Потом начали поступать запросы на другие предметы интерьера, которые мастер выполняла из керамики.

«Люди сделали печку, покрыли ее плиткой и поняли, что выглядит это не очень. И уже в следующем доме они задались целью сделать все полноценно. В чем проблема плитки (массовой) — нет красивого формирования углов, нет деталей. В моих проектах все это есть. В этом проекте сложно было работать в зоне топки, было неимоверное количество деталей, их вело постоянно, и надо было переделывать. В остальном все прошло гладко. В монтаже мне помог папа, который приехал в Челябинск на две недели».

Изразцы делают камин более выразительным, притягивающим взгляды Источник: предоставлено Катей Колесовой

На вопрос о ценах для клиентов Катя отвечает уклончиво — в зависимости от сложности, ее проекты в период с 2014 по 2017 могли стоить от 200 тысяч до 700 тысяч рублей. Каждый мастер подходит к их формированию исходя из множества нюансов.

«Бывает, что дизайнер интерьера мониторит рынок и находит мастера, который берется за проект — и берется дешевле. А потом бывает, что нужно переделывать. Впрочем, иногда все получается качественно. Каждый выставляет свои ценники, — объясняет мастер. — В керамике вообще нет ничего дешевого: начиная от печки и заканчивая материалами. Можно купить уже готовую глину. Самая дешевая сейчас стоит полторы тысячи за 10 килограмм. Этого хватит на 10–15 изразцов среднего размера».

Вот несколько примеров работ Кати с печами и каминами.

Даже печь-буржуйка может выглядеть роскошно благодаря изразцам на стене Источник: предоставлено Катей Колесовой

В арсенале Кати проекты разного стиля. Для изготовления цельного панно на этом камине она имела дела с пластом глины весом 120 килограммов Источник: предоставлено Катей Колесовой

Украшение камина изразцами состоит из нескольких этапов. Сначала мастер создает эскиз (образ) камина или печи. После утверждения переходит к созданию детального проекта. Катя изготавливает пробные детали в нескольких вариантах.

Варианты, которые не пригодились, но были изготовлены для выбора расцветки Источник: Наталья Лапцевич

Глаза разбегаются! Источник: Наталья Лапцевич

После утверждения конкретного типа изразцов Катя делает гипсовую форму. Эта русская мифическая героиня была в проекте с буржуйкой, помните?

Русские мотивы хорошо вписываются в современный интерьер Источник: Наталья Лапцевич

Корректировка до нанесения глазури и обжига в печи Источник: Наталья Лапцевич

Полтора года на создание Поднебесной

На следующий камин у Кати ушло полтора года работы, и, если взглянуть на фотографии, понимаешь почему. Он представляет собой настоящее произведение искусства. Его мастер сделала для предпринимателя в Челябинске, который влюблен в тему Китая. Катя до сих пор поддерживает с ним отношения и время от времени выполняет какие-то заказы.

Дракон, птицы, волны… Полет фантазии, на который не жалко ни времени, ни денег Источник: предоставлено Катей Колесовой

«Этот проект очень нестандартный. Я с деталями приезжала, примеряла их, потом уезжала и обжигала в печи, возвращалась и монтировала. Заказчик — очень разносторонний человек, он задавал мне направление, и потом мы уже вместе додумывали, — вспоминает керамистка. — Он разбирается, во все вникает, потому что технарь по своей сути. И чем мне нравится этот камин, он получился таким… русско-китайским: через призму меня как мастера, его как заказчика, через призму современности. Этот человек не довольствуется малым, он окружил себя красотой, и все, что он делает, он делает через красоту».

Вообще хозяин этого дома занимается электроникой. Но круг его интересов гораздо шире Источник: предоставлено Катей Колесовой

Еще один камин, не такой масштабный, Катя сделала в квартире предпринимательницы из рекламной сферы. Каменная часть уже была, и заказчица попросила обыграть ее изразцами. Центральная часть напоминает каслинское литье, хотя выполнена из керамики.

Каменный портал уже был в спальне заказчицы, и она попросила обыграть его Источник: предоставлено Катей Колесовой

«Этот камин я выполнила очень быстро, месяца за два. Буквально на одном дыхании с заказчицей. Очень красивая, творческая квартира получилась. Там и ткани, и пол, и мебель, все очень красиво и органично. Она нашла где-то металлическую штуку в центр, потом мы придумали плитку вокруг. И в верхней части получилась экспериментальная живопись», — описывает мастер.

В 2017-м у Колесовых родился первый ребенок, в прошлом году — второй. Катя говорит, что на время отложила большие проекты (хотя запросы поступают) и работает сейчас только по ночам. Последний камин она сделала в 2022–2023 году для заказчика из Москвы. Несмотря на внешнюю простоту и аскетичность, возникло много сложностей.

Изразцы органично вписываются в любой интерьер Источник: предоставлено Катей Колесовой

«Я использую в работе испанскую глину, другие материалы тоже импортные. Начались санкции, и было проблематично купить материалы. Заменить глину было нельзя, потому что часть изразцов уже была готова, и с другой массой была вероятность не попасть в нужные параметры. В итоге при помощи своих друзей мы справились с задачей и достали все-таки нужные материалы».

После декрета Катя рассчитывает вернуться к сложным и масштабным проектам, а пока творит по велению сердца. Из керамики у нее получаются оригинальные картины, посуда, светильники. По сарафанному радио информация о мастере уже разлетелась по всей России. Недавно она выполнила несколько заказов для ресторанов Сочи и Казани.

Всё это оригинальные светильники для ресторана Источник: предоставлено Катей Колесовой

Каждое изделие так и хочется потрогать, изучить Источник: предоставлено Катей Колесовой

Такие вот «11 друзей» (на самом деле их 12) Источник: предоставлено Катей Колесовой

Катя отмечает, что керамика сейчас на подъеме — очень много мастеров и запросов на изделия разного формата.