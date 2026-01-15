НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-9°C

Сейчас в Ярославле
Погода-9°

пасмурно, без осадков

ощущается как -13

3 м/c,

вос.

 762мм 85%
Подробнее
4 Пробки
USD 78,57
EUR 92,20
ПСБ: главные события года
Жалобы на стоимость отопления
Проект генплана за 90 млн
Закрылась старейшая пиццерия
Программа Кубка России по биатлону
Приговор за сгоревшие авто
Что со складом «Вайлдберриз»
Работа Не вышли на работу? За это не уволят. Причины, по которым можно остаться дома

Не вышли на работу? За это не уволят. Причины, по которым можно остаться дома

В этих случаях суды встанут на сторону работника

360
Сотрудники имеют право остаться дома в непогоду | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСотрудники имеют право остаться дома в непогоду | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сотрудники имеют право остаться дома в непогоду

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Сотрудники имеют право остаться дома в непогоду, и за это им не поставят прогул и даже не уволят, если во время дороги на работу возникает реальный риск для жизни. Подробности рассказал главный технический инспектор труда ФНПР Алексей Безюков.

«Снежные заносы, пожары, наводнения, землетрясения — такие чрезвычайные ситуации, когда существует реальный риск для жизни работника, дают возможность людям, не участвующим в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, не выходить на работу. <…> Необходимо в первую очередь поставить в известность работодателя о сложившейся ситуации», — сказал он.

Эксперт отметил, что подтвердить реальную опасность ситуации можно на основании сообщений от метеорологических служб, дорожных или транспортных организаций, а также публикаций в СМИ. Однако не все работодатели будут согласны с такой позицией. Кроме того, трудовое законодательство не дает четкого определения понятия «уважительная причина» для отсутствия на рабочем месте.

«Но тем не менее суды, вплоть до Верховного, встают на сторону работника, не позволяя работодателю уволить человека по статье за прогул», — заключил Безюков.

Также всё зависит от профессии и вида работы. К примеру, спасатели, которые занимаются ликвидацией последствий ЧС, будут стараться любым способом добраться до рабочего места. Работодатель в этом случае может предоставить дополнительное обеспечение, а также транспорт, чтобы доставить специалиста до места ЧС.

В начале этого года многие регионы России столкнулись с аномальной непогодой: из-за снежного циклона пострадали несколько районов Краснодарского края и Адыгеи. Мощный снегопад накрыл Татарстан.

Сильная метель пришла на Камчатку и, по прогнозам, продлится до конца этой недели. Там власти призывают жителей не выходить на улицу. Школы и другие учреждения перевели на дистанционный режим работы. В силе остается предупреждение о лавинной опасности.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Работа ЧС МЧС Синоптик Метель Пожар Наводнение Землетрясение
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY2
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«16 этажей вниз под землю»: как сейчас выглядит тайный бункер времен Сталина в центре Москвы и что там происходит
Елена Ионайтис
Главный редактор
Мнение
«Бутерброд не впечатлил»: бизнесмен в 40 лет впервые сходил на балет — что он отметил в театре
Станислав Викторов
маркетолог
Мнение
«Если бы в роддомах было не так страшно, мы бы рожали больше». Мнение мамы двоих детей о том, что на самом деле мешает росту рождаемости
Ирина Булгакова
Мнение
«Служи, дурачок, получишь значок». HR-директор — о подарках от начальников
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Издевательство какое-то!» HR-директор жестко высказалась о пособии по безработице
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем