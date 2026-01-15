Не вышли на работу? За это не уволят. Причины, по которым можно остаться дома

Сотрудники имеют право остаться дома в непогоду Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сотрудники имеют право остаться дома в непогоду, и за это им не поставят прогул и даже не уволят, если во время дороги на работу возникает реальный риск для жизни. Подробности рассказал главный технический инспектор труда ФНПР Алексей Безюков.

«Снежные заносы, пожары, наводнения, землетрясения — такие чрезвычайные ситуации, когда существует реальный риск для жизни работника, дают возможность людям, не участвующим в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, не выходить на работу. <…> Необходимо в первую очередь поставить в известность работодателя о сложившейся ситуации», — сказал он.

Эксперт отметил, что подтвердить реальную опасность ситуации можно на основании сообщений от метеорологических служб, дорожных или транспортных организаций, а также публикаций в СМИ. Однако не все работодатели будут согласны с такой позицией. Кроме того, трудовое законодательство не дает четкого определения понятия «уважительная причина» для отсутствия на рабочем месте.

«Но тем не менее суды, вплоть до Верховного, встают на сторону работника, не позволяя работодателю уволить человека по статье за прогул», — заключил Безюков.

Также всё зависит от профессии и вида работы. К примеру, спасатели, которые занимаются ликвидацией последствий ЧС, будут стараться любым способом добраться до рабочего места. Работодатель в этом случае может предоставить дополнительное обеспечение, а также транспорт, чтобы доставить специалиста до места ЧС.

В начале этого года многие регионы России столкнулись с аномальной непогодой: из-за снежного циклона пострадали несколько районов Краснодарского края и Адыгеи. Мощный снегопад накрыл Татарстан.