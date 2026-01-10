НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-7°C

Сейчас в Ярославле
Погода-7°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -12

4 м/c,

вос.

 744мм 86%
Подробнее
1 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
Ударят морозы
«Умные решения»
Огромная пробка из-за непогоды. Онлайн
Коротко о дорожном коллапсе
Чек-лист важных обследований
В Ярославле снесут парк
Как сложилась жизнь сироты после шоу
Работа Четырехдневка появится в 2026 году, но не у всех: кому повезет

Четырехдневка появится в 2026 году, но не у всех: кому повезет

Для сокращенной рабочей недели пока что рассматривают три сферы

61
Четырехдневку могут ввести в IT, финтехе и консалтинге | Источник: Максим Бутусов / E1.RUЧетырехдневку могут ввести в IT, финтехе и консалтинге | Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Четырехдневку могут ввести в IT, финтехе и консалтинге

Источник:

Максим Бутусов / E1.RU

Четырехдневную рабочую неделю в 2026–2027 годах вряд ли рассмотрят законодательно. Однако такой график все-таки возможен в отдельных отраслях, рассказал бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

«Основным сдерживающим фактором является острый дефицит кадров на фоне рекордно низкой безработицы. В условиях высокой загрузки экономики и необходимости наращивания промышленного производства сокращение рабочего времени на 20% без снижения зарплат рассматривается как риск для темпов роста ВВП. По этой причине государство вряд ли пойдет на директивное введение четырехдневки», — отметил Трепольский.

Но все-таки не исключается точечное внедрение нового графика. Это станет возможным уже в этом году.

В первую очередь речь идет об IT, финтехе, консалтинге и креативных индустриях. Трепольский подчеркнул, что в этих сферах эффективность измеряется результатами и KPI, а не отработанными часами.

«Для таких компаний четырехдневная неделя может стать инструментом конкуренции за кадры», — заявил он в разговоре с «Газетой.Ru».

Еще эксперт отметил, что локальное распространение сокращенной рабочей недели может усилить расслоение рынка труда. Например, сотрудники интеллектуальных отраслей получат гибкий график, а в производстве, логистике и ретейле такой формат остается технологически невозможным. Кроме того, существует опасность скрытой переработки, когда прежний объем задач выполняется за меньшее количество рабочих дней.

Ранее в России предложили сократить рабочий день с 8 до 6 часов. Законопроект об изменении Трудового кодекса в этой части внесла группа депутатов Госдумы на рассмотрение нижней палаты парламента.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Сокращенная рабочая неделя Работа График Бизнес
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Дядя Фёдор, пес и дичь: во что Андреасян превратил «Простоквашино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Опозоришь деда на весь город»: психолог — о том, почему женщины годами молчат о сексуальном насилии
Татьяна Мотовилова
Татьяна ведет блог о психологии и пищевой зависимости
Мнение
Воля — Новосельцев, а Шурик — как Форрест Гамп: стоит ли смотреть «Невероятные приключения Шурика» — рецензия
Ольга Якунчева
корреспондент раздела «Культура»
Мнение
«Самая большая беда отечественного кино»: кому точно не стоит смотреть нового «Буратино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
От Эдуарда Успенского остались одни уши. Как «Чебурашка 2» всё дальше уводит нас от советского оригинала — честный отзыв
Илья Овсянников
журналист
Рекомендуем