Четырехдневка появится в 2026 году, но не у всех: кому повезет

Четырехдневку могут ввести в IT, финтехе и консалтинге Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Четырехдневную рабочую неделю в 2026–2027 годах вряд ли рассмотрят законодательно. Однако такой график все-таки возможен в отдельных отраслях, рассказал бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

«Основным сдерживающим фактором является острый дефицит кадров на фоне рекордно низкой безработицы. В условиях высокой загрузки экономики и необходимости наращивания промышленного производства сокращение рабочего времени на 20% без снижения зарплат рассматривается как риск для темпов роста ВВП. По этой причине государство вряд ли пойдет на директивное введение четырехдневки», — отметил Трепольский.

Но все-таки не исключается точечное внедрение нового графика. Это станет возможным уже в этом году.

В первую очередь речь идет об IT, финтехе, консалтинге и креативных индустриях. Трепольский подчеркнул, что в этих сферах эффективность измеряется результатами и KPI, а не отработанными часами.

«Для таких компаний четырехдневная неделя может стать инструментом конкуренции за кадры», — заявил он в разговоре с «Газетой.Ru».

Еще эксперт отметил, что локальное распространение сокращенной рабочей недели может усилить расслоение рынка труда. Например, сотрудники интеллектуальных отраслей получат гибкий график, а в производстве, логистике и ретейле такой формат остается технологически невозможным. Кроме того, существует опасность скрытой переработки, когда прежний объем задач выполняется за меньшее количество рабочих дней.