«В праздничную ночь никто не спит»: как начальник поезда встречает Новый год семь лет подряд в рейсе

Елена встречает Новый год в поезде уже семь лет Источник: Артемий Скиба / NGS55.RU

Новый год — семейный праздник, и мало кто хочет встречать его на работе. Но жизнь такова, что порой приходится. А ведь место чуду есть везде, главная ночь года никого не оставляет равнодушным, и даже в скором поезде, несущемся через снежные равнины страны, ждут торжественного боя курантов, чтобы загадать заветное желание.

58-летняя Елена Якунина работает на железной дороге почти 15 лет. Но по профессии — инженер легкой промышленности. Работала в тех центре закройщиком, потом мастером производственного обучения в училище. Успела поработать и закройщиком в салоне шуб и мехов, в салоне дизайнерской одежды. Но зрение стало подводить, и профессию сменила, да так и не вернулась — железная дорога «затянула».

Начинала путь в должности проводника, а сейчас — начальник поезда. В ночь с 31 декабря на 1 января будет в рейсе, среди заснеженных сибирских просторов, но от праздника отказываться не собирается. О том, как отмечают Новый год в поезде — читайте в материале корреспондента NGS55.RU Тамары Башаевой.

Источник: Городские медиа

Следующая остановка — Новый год! Источник: Артемий Скиба / NGS55.RU

Характер работы — разъездной

Чтобы поговорить с Еленой, нам пришлось буквально гнаться за поездом Нижневартовск — Барнаул по перрону омского вокзала — стоянка-то всего 40 минут, а обсудить нужно многое, столько вопросов! Начальник поезда спустилась к нам по ступенькам вагона — фирменная куртка, шевроны РЖД, прямая осанка, как у танцовщицы, и лукавые морщинки вокруг глаз. В глазах — доброта и немного усталости.

«Где будем разговаривать, здесь, или внутрь зайдем? Давайте, наверно, внутрь».

Елена оказалась на родной станции проездом Источник: Артемий Скиба / NGS55.RU

По узкому коридору попадаем в купе начальника поезда, где всё достаточно скромно: обычное постельное белье, маленький столик, на котором стакан с чаем, очки, компьютер, различные печати, билеты и прочие будничные вещи. До праздника оставалось всего-ничего, и одно дело планировать его в стенах родного дома, совсем другое — выделить время чуду в череде рабочих дней. В этом году глава поезда ушла в рейс в середине декабря, а вернется домой только в начале января.

«Первый раз я ездила проводником. В новогоднюю ночь мы выезжали из Кисловодска и до Волгограда ехали пустыми — ни одного пассажира в вагоне не было. И мы с соседними проводниками собрались, встретили. Посмеялись да пошутили, как-то так».

Омичка не расстраивается из-за того, что работает в праздники Источник: Артемий Скиба / NGS55.RU

Елена не расстроилась, когда ей на праздники выпал рейс. Да, дома остается семья, ждет дочь и внук, но домочадцы привыкли, что у работника железной дороги свой график, в котором возможно всякое. Где только ни оказывалась в ночь с 31 декабря на 1 января за прошедшие годы: в Казани, под Москвой, а однажды побывала у Черного моря, в Туапсе. Обошлось без купания (все-таки зима), но постоять и посмотреть на бескрайние морские просторы было приятно — такой получился подарок благодаря 12-часовой стоянке поезда.

Новый год-2026 скорее всего встретит на станции в Барнауле, на заснеженных просторах Алтайского края. А вообще, начальник считает, куда интереснее ходить в рейсы в межсезонье — смотришь в окно, где-то лежит снег, едешь дальше — а там всё зеленое.

На рабочем месте нет такой явной атмосферы праздника, как дома Источник: Артемий Скиба / NGS55.RU

Кто встречает Новый год в дороге

«Я уже лет семь встречаю Новый год в поезде. Работа есть работа, праздник сильно не ощущается, потому что это наши будни, мы выполняем должностные обязанности. Составы, конечно, идут не полные, но народу достаточно. Есть пассажиры, которые специально берут билеты на Новый год, чтобы быть в поездке. Особенно пожилые люди, они оказывается очень любят куда-то ездить».

Пенсионеры-путешественники получают удовольствие от возможности оказаться в дороге и пожить для себя, почувствовать себя в движении.

«А бывает, едут целыми семьями. Ситуации же разные бывают, кому-то срочно приходится сорваться, а кто-то в гости едет отдыхать. Бывает, немного и пошумят пассажиры, поздравляют друг друга, все как одна семья, особенно в плацкартных вагонах».

Работники по трансляции поздравляют пассажиров, а начальник поезда старается при обходе поздравить каждого лично. Как правило, в праздничную ночь никто не спит, а вагон на некоторое время превращается в огромное семейное застолье.

Пассажиры поезда в новогоднюю ночь становятся практически семьей Источник: Артемий Скиба / NGS55.RU

«Торжественные будни»

Полноценные угощения из классического новогоднего списка пассажиры не берут, ведь хранить блюда будет негде, так что праздничный стол накрывается из того, что «доживет» до конца поездки. Зато шум в новогоднюю ночь путешественникам прощают. У работников поезда выбор еды чуть разнообразнее благодаря наличию холодильника.

«Конечно мы стараемся стол накрыть, из напитков обычно берем сок. А в прошлом году встречали Новый год в дороге из Москвы до Казани, в командировку ездили, и позволили себе детское шампанское в одноразовых фужерчиках. Так, ради символа. Всё равно работа есть работа, но перед праздниками это такие, торжественные будни».

Хорошо, когда в рейс отправляются из дома — тогда есть возможность взять с собой на работу какие-нибудь ингредиенты и сделать застолье более разнообразным. Но зачастую в новогоднюю ночь работники едут из командировки, и тогда уже приходится импровизировать.

На столе обычно бывают салаты, бутерброды, красная икра. На вопрос, какой «дорожный» салат нравится больше всего, омичка ответила философски: «вы знаете, в дороге всё вкусно». А вот нарядиться к бою курантов не могут — форма строго регламентирована, в качестве украшения получится дополнить образ сверкающей мишурой, да и то ненадолго.

Наряды работников одинаковы в будни и в праздничные дни Источник: Артемий Скиба / NGS55.RU

«Надо реальные желания загадывать»

В канун Нового года глава поезда старается украсить вагон, чтобы создать себе и пассажирам праздничную атмосферу — на окнах появляются резные снежинки и «дождик» из мишуры, развешиваются яркие шарики. Но всего на одну ночь — в обычных, не фирменных, поездах украшения по регламенту не положены, и их быстро снимают.

Пассажиры в основном поздравляют начальника поезда и проводников на словах, иногда могут подарить шоколадку.

Увы, но ощущению праздника не угнаться за скорым поездом. В дороге даже Новый год не добавляет обстановке большой торжественности. Хотя маленькие традиции чтут и по возможности стараются исполнять.

«Поздравления обязательно. Желания загадываем. Не знаю, у девчонок сбылось или нет, но у меня сбывается. Надо просто реальные желания загадывать».

Желания Елены сбываются Источник: Артемий Скиба / NGS55.RU

Бывают в дороге и особо запоминающиеся встречи. Страна хоть и большая, но за семь лет ни разу не встретить в рейсе Деда Мороза было бы обидно. Но повезло однажды — бывший инженер смогла встретить зимнего волшебника на одной из станций.

«Мы 31 декабря выезжали из Липецка, там-то к нам и подошли волонтеры в компании Дедушки Мороза. Всех поздравили, мы сфотографировались и получили сладкий подарок. Такие они молодцы, было очень приятно!»

Да и сами пассажиры порой готовы устроить в вагоне настоящий концерт. Ведь праздник — это не только про застолье, напитки и поздравления. Среди путешественников встречаются настоящие затейники, которые не могут в такой день спокойно отсидеться на полке.

«Иногда такие пассажиры едут — прямо организаторы! Для попутчиков устраивают конкурсы, песни поют, стихи читают. И мы с ними собирались, приобщались к веселью — очень интересно. Так бывает не всегда, но уже сейчас повсюду напевают строчки „Новый год к нам мчится, скоро всё случится…“ — бессмертный хит».

Под звучание песни «Дискотеки Аварии» вся страна ощущает приближение праздника Источник: Артемий Скиба / NGS55.RU

«Опять я мимо поехала»

Часто в дороге нет связи, а когда появляется — телефон начинает разрываться. С поздравлениями звонят домочадцы, друзья, приходит море смс. Даже если теплые слова «долетят» с опозданием — не страшно, ведь поспать на работе — не самое реальное мероприятие.

В РЖД Елена работает, как она сама сказала, «сравнительно мало» — пятнадцатый год пошел. В профессии оказалась случайно, но «затянуло». Хотя признает — с годами всё чаще хочется ночевать дома, проводить время с семьей.

«Каждый раз проезжаю Омск и думаю: „ну вот, опять я мимо поехала“. В выходные, бывает, дочь приезжает на станцию, повидаться да передать что-нибудь».

Елена отвечает за весь состав, следит, чтобы всё было в порядке: праздник праздником, а обход по расписанию. Так что остается одна отрада — в перерывах между делами согревать душу теплыми сообщениями от родных людей. В наступившем 2026 году омичка встретится с семьей только 5 января.