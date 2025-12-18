«Детей и супругу мало вижу»: Дамир Юсупов, посадивший самолет в кукурузу, — о работе и семье

Герой России был одним из гостей первой Народной премии 63.RU Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Легендарный пилот, Герой России Дамир Юсупов не только недавно вручал Народную премию 63.RU, но и дал нам большое интервью нашим самарским коллегам. Поговорили о глупых птицах, семье и рабочем графике.

Могут ли девушки быть пилотами? Что едят командиры воздушного судна во время полета? Успевают ли полюбоваться пейзажами? Разрешены ли романы между летчиками и стюардессами? Сейчас узнаете ответы.

15 августа 2019 года на всю страну прогремела новость: из-за попавших в двигатели птиц самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье. Благодаря уверенным действиям экипажа и командира воздушного судна Дамира Юсупова никто из пассажиров не пострадал. Позже Владимир Путин присвоил Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину звания Героев России. История «чудесного приземления» легла в основу художественного фильма Сарика Андреасяна «На солнце, вдоль рядов кукурузы».

«Весь полет с момента отрыва от полосы до касания земли у нас длился 93 секунды», — говорил герой в одном из интервью Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— Какой вопрос вам чаще всего задают на интервью журналисты?

— Как изменилась моя жизнь после той посадки, что я чувствовал в моменте, когда всё это происходило, были ли предчувствия перед этим полетом, было ли желание уйти из авиации после этого случая. Вот основные вопросы.

— То есть 90 секунд вашей жизни определяют все вот эти интервью бесконечные. И в общем-то, статус или половину статуса.

— Я же до этого был не известный никому человек. Просто летал. Благодаря этому полету, успешной посадке мне было присвоено звание Героя России. Появилась медийность, стали приглашать. Поэтому да, вот эти полторы минуты.

— И что вы об этом думаете?

— От меня это, во-первых, не зависело, конечно, но жизнь изменилась. Обратно время не вернешь, надо принимать как есть. Вначале было очень тяжело: не был готов, не знал, как на всё это реагировать. Был большой ажиотаж. Думал, что скоро это закончится всё равно. Но со временем как-то привык, стало проще.

— Да, вся страна писала о вас.

— Сейчас я уже немного привык, немножко научился, как себя вести. Меня приглашают на встречи со школьниками, со студентами, какие-то патриотические мероприятия. Уже знаю, как выстраивать беседу.

Дамир Юсупов не прошел медицинскую комиссию при первой попытке поступить в летное училище. После этого он окончил юридический факультет Чувашского госуниверситета и работал юристом в администрации Сызрани. Через несколько лет Юсупов всё же поступил в Бугурусланское летное училище гражданской авиации, в 2013 году в возрасте 36 лет окончил его с отличием и начал работать в «Уральских авиалиниях».

— Много мальчишек после таких встреч решили летчиками стать?

— Ну, я думаю, что какой-то процент есть, какая-то заинтересованность есть. Даже на встречах многие говорят, что хотят быть летчиками. И не только мальчишки, и девочки тоже озвучивают, что хотят поступать в летное.

— А у девчонок есть шанс? Их берут в пилоты?

— Конечно. Берут, да.

— То есть в точно такой же должности, в такой же форме, как у вас, может оказаться и девушка?

— Да, в летное училище принимают и мальчиков, и девочек. Они оканчивают и могут работать пилотами. Командирами даже становятся. Просто девочек мало, их намного меньше. Во-первых, все считают, что это мужская работа. Во-вторых, работа и правда непростая. Пилоты постоянно путешествуют. Тяжелые условия, ночные полеты какие-то, дома не бываешь. Если мамы не будет дома, то будет тяжело для детей и для мужа.

— У вас есть коллеги-женщины?

— Есть. В нашей авиакомпании есть. И в других авиакомпаниях я тоже видел девушек и женщин.

Лайнер А321 летел из аэропорта Жуковского в Симферополь, но из-за аварийной ситуации приземлился прямо в кукурузном поле Источник: Галина Елисеева / ТАСС

— Вы работали несколько лет в администрации Сызрани. Как это было?

— У нас был фонд жилья и ипотеки. И я там работал юристом. Приходили клиенты, мы их консультировали, собирали документы, подавали заявки на кредиты. Там были различные программы: «Молодая семья», «Доступное жилье». Занимался этими вопросами, потом еще в суды ходил.

Много было работы. Ярких впечатлений не припомню. Это просто была рутина, бумажная работа. Но я помню, что приходилось ездить в Самару, потому что в Самаре находился наш главный офис, «Самарский фонд жилья и ипотеки», на Алексея Толстого.

— Какие воспоминания остались о Сызрани? Приятные или не очень?

— В Сызрани осталось всё, кроме меня. Там живут все мои родственники. Родители, братья, дети. То есть от первого брака дети. Такой хороший провинциальный город. Там мои корни. Я 16 лет прожил в Сызрани. Много воспоминаний, многое у меня с этим городом связано.

Город развивается. Как провинциальный город, не как большие города-мегаполисы, но тем не менее какое-то развитие идет. Но всё равно приятно, что какая-то изюминка у него своя есть. Я там бываю два-три раза в год. Нравится кремль, улица Советская, драмтеатр. Краеведческие музеи у нас хорошие. Конечно, меня больше связывают с городом воспоминания об учебе, работе, знакомых много. А так, конечно, город хороший.

В фильме «На солнце, вдоль рядов кукурузы» (2023) легендарного пилота сыграл Егор Бероев Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

У меня сын сейчас поступил в Самарский университет. Бывший аэрокосмический.

— На кого поступил сын?

— На инженера беспилотных летательных аппаратов. Что-то с этим связано.

Встреча экипажа спустя год после аварийной посадки Источник: yusupov_damir_ / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Почему вообще птицы попадают в двигатели? Как так происходит?

— Птицы всегда летали и будут летать. То, что в небе летают самолеты, — это что-то новое. А птица в небе — это нормальное явление, тем более летом.

Вообще, птицы летают уже на низкой высоте, до 500 метров. Как раз на этой высоте летает самолет в районе аэродрома. Будь то взлет или посадка, самолет как раз летит низко. Поэтому в начале или в конце, на посадке, возможно столкновение с птицами. Когда их много, когда идет миграция птиц, есть вероятность столкновения.

— От этого никак не застраховаться, не спастись?

— Уменьшить риски можно. В каждом аэропорту есть орнитологическая служба, в задачи которой входит как раз то, чтобы не было птиц. Потому что птицы — угроза для безопасности полетов. Специалисты этой службы с помощью различных методик борются с птицами. Какие-то отпугивающие звуки, хлопушки. Где-то хищных птиц заводят. В принципе, это эффективно.

Если бы этой службы не было, было бы намного хуже. Сейчас эта служба есть, и риски снижены. Конечно, полностью нельзя птиц исключить. Но таких больших скоплений нет.

— Вам жалко птиц? Этих, которые попали в турбину.

— Такой жалости особо не было, конечно. Такого, что прямо печали, конечно, такого нет. Надо было раньше улетать. Почему они раньше не улетели? Чайки, вообще-то, такие маленькие глупые птицы. Были бы какие-нибудь вороны — они бы улетели давно, уже за минуту бы их не было.

А это — практически чуть ли не наехали на них, то есть уже рядом были, и они только вот решили взлетать.

— Да, чайки глупые, как голуби.

— Да, мне кажется, еще хуже даже.

На этом фото Дамир Юсупов жмет руку Александру Гуриненко — орнитологу, который дрессирует хищных птиц, патрулирующих небо над Курумочем Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— О чем вы думаете в небе? Есть время полюбоваться пейзажем? Или все мысли о работе, о приборах?

— Всё зависит от этапа полета, конечно. Если мы говорим про крейсерский полет на эшелоне, когда включен автопилот, когда тебя отвлекает только ведение радиосвязи диспетчером, контролируешь когда параметры работы систем. А так, ты сидишь, просто наблюдаешь. И конечно, могут быть какие-то мысли не о работе. Ты можешь посмотреть в иллюминатор: увидеть горы или еще что-то красивое.

Это вроде привычно, но, с другой стороны, если какая-то красота, восходы, закаты, какие-то облака, что-то красивое — это как в первый раз видишь. То есть нельзя этим насытиться. Каждый раз, как в первый раз. Любуешься этим.

А если мы говорим про руление, взлет, посадку, — там ты весь сосредоточен на полете, уже мыслей посторонних нет, выполняешь свою работу.

— Как у вас график строится? Это классическая пятидневка или два через два? Или как-то иначе?

— У нас есть режим рабочего времени. То есть график: отдых, работа. Если так в среднем разделить, то где-то я работаю через день. Но у нас такого нет. Бывает, что ты сегодня отлетал, завтра выходной, потом улетаешь в командировку на 3 дня. Потом прилетаешь: 2 дня дома. Потом улетел на 5 дней. Потом на 3 дня домой прилетел. Такой график, непостоянный.

И он часто меняется. Я не знаю заранее, где я буду через 2 недели. Но обязательно есть время на отдых. Если мы летим далеко куда-то, например из Москвы в Благовещенск, 7 часов, конечно, мы обратно уже не полетим. Мы остаемся в гостинице и уже через сутки летим. То есть мы самолеты отдаем другому экипажу.

— Дети мечтают пойти по вашим стопам?

— Кто-то мечтает. Но те, кто старше, у них такой тяги не было, потому что, когда я летал, мы уже жили отдельно. Это с детства впитывается, как я впитывал с детства. Папа меня брал на работу, я летал вместе с ним на вертолете.

— Вот откуда у вас мечта о небе.

— Папа меня брал в полеты, сажал в кабину вертолета, он управлял, а я просто катался. Все эти пейзажи, красивые виды. Запахи России…

А старшие сыновья этого не видели, поэтому у них, может быть, такой любви нет. Младшие сыновья, они как-то больше впитали, конечно. Они пронизаны этой авиацией. Один сын у меня там конструирует, что-то рисует, строит авиацию. В общем, увлечен. Посмотрим. Время покажет. Пойдут или не пойдут в летчики, там уже видно будет.

15 августа 2019 года — второй день рождения для пассажиров и всего экипажа. В 2020 году они собирались вместе, чтобы отпраздновать годовщину «чуда на кукурузном поле» Источник: Ольга, пассажирка рейса

— Что едят командиры воздушного судна? То же самое, что и пассажиры?

— Нет, у нас другой рацион питания. Бывает, нам предлагают пассажирскую еду. Бывает, потому что уже своя приедается как-то.

— У них вкуснее, у пассажиров?

— У пассажиров попроще. У нас и салат, и горячее блюдо, и сладкое, и что-то к чаю, и фрукты какие-то могут быть. И даже для экипажа тоже есть выбор из трех вариантов. Обычно это курица, мясо или рыба. Отсюда и пошло, что летчики выбирают разную еду. Если один пилот выбрал рыбу, второй ест что-то другое. На всякий случай.

— То есть, если у одного заболел живот, второй чтобы остался у штурвала.

— Да, именно в целях безопасности.

— Бывают ли романы между пилотами и стюардессами?

— Бывают. Нечасто, но такое бывает. И женятся. И не только между пилотами и стюардессами, между бортпроводниками и бортпроводницами тоже. Потому что бортпроводники парни бывают. И они больше даже контактируют. Они в салоне как-то вместе. А мы, пилоты, в кабине, мы меньше общаемся.

Есть командировки, да, у нас есть время, можем сходить вместе погулять, как-то время провести. Поэтому между бортпроводниками и стюардессами, пилотами и стюардессами тоже бывают такие романы.

— Это не запрещено?

— Это не запрещено, но главное, чтобы это работе не вредило.

— Куда вы не летали, но хотелось бы?

— Я много куда не летал, потому что у нас в авиакомпании самолеты среднемагистральные, то есть средней протяженности. Евразия, Африка, Египет, Китай, Дальний Восток — туда я долетал. За океан мы не летали. Поэтому у меня желание большое слетать на Кубу, в Америку, Австралию, какие-то дальние страны. Хочется вообще все континенты посетить, Южную Америку в том числе.

«Добрый вечер, дамы и господа! С вами говорит командир корабля. Меня зовут Юсупов Дамир. От имени всего экипажа я рад приветствовать вас на борту нашего воздушного судна, которое проследует по маршруту Самара — Крутые Ключи. Наш полет продлится целую вечность. Желаю всем приятного полета. Благодарю за внимание», — пошутил Дамир Юсупов со сцены Самарского театра оперы и балета Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— Супруга вас спокойно отпускает в новые полеты? Не говорит: «Меняй работу, боюсь за тебя»?

— Она переживает. Но меня не переубедишь, не уговоришь. Если я решу, я это сделаю. Тем более это моя работа, это моя стихия. И это работа, которая приносит деньги, заработок. Конечно, я не буду летать до бесконечности: как только посчитаю, что нужно уходить, или здоровье не позволит, приму решение. А пока работаю, всё нравится.