«Увеличения на уровень инфляции недостаточно». Бизнес обяжут индексировать зарплаты — как попросить повышения уже сейчас

Принесет ли индексация зарплат больше денег сотрудникам? Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Депутаты готовят новый законопроект для рассмотрения — об обязательной индексации зарплат в коммерческом секторе не реже раза в год и в размере не ниже уровня инфляции за предыдущий год. Что всё это значит, кого коснутся новшества, если их введут, и как сейчас повлиять на уровень з/п — разбирались наши коллеги из NGS.RU.

На самом деле, практика индексации зарплат уже существует на уровне закона — все работодатели обязаны повышать зарплаты сотрудникам из-за роста цен. Но если бюджетные организации контролируются властями, то коммерческие вправе сами решать, когда и на сколько поднять оклады.

Законопроект предполагает внесение поправок в статью 134 Трудового кодекса «Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы», сообщает ТАСС. Они установят четкие сроки и коэффициент для всех компаний.

«Номинальные выплаты россиян растут, но реальные доходы и покупательная способность не успевают за повышением цен. Увеличение зарплат на уровень инфляции — недостаточная мера, — считает генеральный директор сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota Екатерина Агаева. — Годовая инфляция не учитывает удорожание цен по всему спектру товаров и услуг, а дает лишь только усредненное значение. Поэтому, чтобы сохранить покупательную способность граждан и комфортный уровень жизни, нужно повышать зарплаты на 5 пунктов выше официальной инфляции».

В случае, если законопроект одобрят, новые правила коснутся в первую очередь коммерческих фирм. Некоторые недобросовестные компании годами не повышают оклады сотрудникам, несмотря на удорожание жизни — государство попытается защитить социальные права наемных работников.

«Кроме того, инициатива направлена на создание справедливости на рынке. Если и государственные, и частные фирмы будут поднимать зарплаты на одинаковый коэффициент, это уравняет правила», — отметила эксперт.

А как сейчас повлиять на руководителя, чтобы он поднял зарплату?

Лучше, чем ждать, — действовать. Вы можете поговорить с начальством по поводу повышения оклада самостоятельно, если хорошо подготовитесь. Соберите показатели, которых вы достигли, обязанности, которые выполняли сверх нормы, и остальные аргументы. Чем конкретнее, тем лучше.

«Скажите: " На протяжении последних трех месяцев я перевыполняю KPI на 15%, закрываю все задачи до дедлайна и по возможности помогаю коллегам, поэтому хочу, чтобы моя зарплата соответствовала трудозатратам " », — посоветовала Екатерина Агаева.

Главное — правильно выбрать время. Лучше всего предупредить руководителя о том, что вы хотите обсудить повышение, заранее и попросить его выбрать время для разговора. Так и у вас, и у вашего начальника будет время подготовить аргументы, составить план диалога. Лучшее время для беседы — после квартальной отчетности или перед планированием бюджета, худшее — во время кризиса компании и сокращений.

Заранее отрепетируйте речь и запишите основные темы, которые хотите обсудить с руководителем. А также говорите четко и без метафор: «Я перевыполняю план на 15%, поэтому хочу зарплату выше на 15%».

Если получили отказ — не сдавайтесь. Поинтересуйтесь, каких результатов нужно добиться, чтобы претендовать на повышение. Возможно, пока вам не хватает должной квалификации и навыков, нужно пройти дополнительное обучение.

Еще один вариант, если фирма не может повысить вам зарплату, — альтернативные вознаграждения. Вы вправе попросить ввести гибкие условия труда, дополнительный выходной к отпуску или пару удаленных дней работы в неделю.

Если несколько лет не индексируют зарплату

Компании обязаны проводить индексацию зарплат в связи с повышением цен на товары и услуги — это контролируется статьей 134 Трудового кодекса РФ. Обычно условия повышения окладов прописаны в трудовых договорах. Если же начальник игнорирует закон, контролирующие органы могут привлечь его к ответственности.

Законом предусмотрена административная ответственность по ч. 1 5.27 КоАП РФ. Сумма штрафа составляет 1–5 тысяч рублей для должностных лиц и 30–50 тысяч — для самой компании.

Пожаловаться можно в Трудовую инспекцию и Генеральную прокуратуру — с 2020 года ведомство начало надзорную деятельность за соблюдением трудовых прав граждан,

об этом сообщает официальный приказ Генпрокуратуры от 15.03.2019 г. № 196. Для начала проверки достаточно только заявления сотрудника о том, что работодатель не индексирует заработную плату. Подать его можно на сайте Трудовой инспекции в свободной форме, указав свои данные. Срок проведения проверки составляет 1 месяц.