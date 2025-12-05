НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

0 м/c,

 762мм 87%
Подробнее
4 Пробки
USD 76,97
EUR 89,90
Экопроекты российских компаний
ЧП в многоэтажке: видео
«Умные решения»
Ярмарка фермерских продуктов
Что подарить и как отметить Новый год
УАЗ вспыхнул после аварии: видео
Бесплатные кружки для бабушек
55-летния ярославна — звезда пилона
Когда выпадет снег
Работа Инструкция «Увеличения на уровень инфляции недостаточно». Бизнес обяжут индексировать зарплаты — как попросить повышения уже сейчас

«Увеличения на уровень инфляции недостаточно». Бизнес обяжут индексировать зарплаты — как попросить повышения уже сейчас

Что делать, если размер оклада не меняется годами

252
Принесет ли индексация зарплат больше денег сотрудникам? | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUПринесет ли индексация зарплат больше денег сотрудникам? | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Принесет ли индексация зарплат больше денег сотрудникам?

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Депутаты готовят новый законопроект для рассмотрения — об обязательной индексации зарплат в коммерческом секторе не реже раза в год и в размере не ниже уровня инфляции за предыдущий год. Что всё это значит, кого коснутся новшества, если их введут, и как сейчас повлиять на уровень з/п — разбирались наши коллеги из NGS.RU.

На самом деле, практика индексации зарплат уже существует на уровне закона — все работодатели обязаны повышать зарплаты сотрудникам из-за роста цен. Но если бюджетные организации контролируются властями, то коммерческие вправе сами решать, когда и на сколько поднять оклады.

Законопроект предполагает внесение поправок в статью 134 Трудового кодекса «Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы», сообщает ТАСС. Они установят четкие сроки и коэффициент для всех компаний.

«Номинальные выплаты россиян растут, но реальные доходы и покупательная способность не успевают за повышением цен. Увеличение зарплат на уровень инфляции — недостаточная мера, — считает генеральный директор сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota Екатерина Агаева. — Годовая инфляция не учитывает удорожание цен по всему спектру товаров и услуг, а дает лишь только усредненное значение. Поэтому, чтобы сохранить покупательную способность граждан и комфортный уровень жизни, нужно повышать зарплаты на 5 пунктов выше официальной инфляции».

В случае, если законопроект одобрят, новые правила коснутся в первую очередь коммерческих фирм. Некоторые недобросовестные компании годами не повышают оклады сотрудникам, несмотря на удорожание жизни — государство попытается защитить социальные права наемных работников.

«Кроме того, инициатива направлена на создание справедливости на рынке. Если и государственные, и частные фирмы будут поднимать зарплаты на одинаковый коэффициент, это уравняет правила», — отметила эксперт.

А как сейчас повлиять на руководителя, чтобы он поднял зарплату?

Лучше, чем ждать, — действовать. Вы можете поговорить с начальством по поводу повышения оклада самостоятельно, если хорошо подготовитесь. Соберите показатели, которых вы достигли, обязанности, которые выполняли сверх нормы, и остальные аргументы. Чем конкретнее, тем лучше.

«Скажите: "На протяжении последних трех месяцев я перевыполняю KPI на 15%, закрываю все задачи до дедлайна и по возможности помогаю коллегам, поэтому хочу, чтобы моя зарплата соответствовала трудозатратам"», — посоветовала Екатерина Агаева.

Главное — правильно выбрать время. Лучше всего предупредить руководителя о том, что вы хотите обсудить повышение, заранее и попросить его выбрать время для разговора. Так и у вас, и у вашего начальника будет время подготовить аргументы, составить план диалога. Лучшее время для беседы — после квартальной отчетности или перед планированием бюджета, худшее — во время кризиса компании и сокращений.

Заранее отрепетируйте речь и запишите основные темы, которые хотите обсудить с руководителем. А также говорите четко и без метафор: «Я перевыполняю план на 15%, поэтому хочу зарплату выше на 15%».

Если получили отказ — не сдавайтесь. Поинтересуйтесь, каких результатов нужно добиться, чтобы претендовать на повышение. Возможно, пока вам не хватает должной квалификации и навыков, нужно пройти дополнительное обучение.

Еще один вариант, если фирма не может повысить вам зарплату, — альтернативные вознаграждения. Вы вправе попросить ввести гибкие условия труда, дополнительный выходной к отпуску или пару удаленных дней работы в неделю.

Если несколько лет не индексируют зарплату

Компании обязаны проводить индексацию зарплат в связи с повышением цен на товары и услуги — это контролируется статьей 134 Трудового кодекса РФ. Обычно условия повышения окладов прописаны в трудовых договорах. Если же начальник игнорирует закон, контролирующие органы могут привлечь его к ответственности.

Законом предусмотрена административная ответственность по ч. 1 5.27 КоАП РФ. Сумма штрафа составляет 1–5 тысяч рублей для должностных лиц и 30–50 тысяч — для самой компании.

Пожаловаться можно в Трудовую инспекцию и Генеральную прокуратуру — с 2020 года ведомство начало надзорную деятельность за соблюдением трудовых прав граждан,
об этом сообщает официальный приказ Генпрокуратуры от 15.03.2019 г. № 196. Для начала проверки достаточно только заявления сотрудника о том, что работодатель не индексирует заработную плату. Подать его можно на сайте Трудовой инспекции в свободной форме, указав свои данные. Срок проведения проверки составляет 1 месяц.

Уход за пенсионерами тоже хотят оплачивать достойно — выплату пересмотрят, а сумму вознаграждения поднимут.

ПО ТЕМЕ
Кристина КеллерКристина Келлер
Кристина Келлер
Индексация заработной платы Инфляция Повышение зарплаты
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
19 минут
Или сидишь ровно или дверь ногой и мухожук.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Грозит заражением крови». Женщину с замершей беременностью направили на аборт, но врач сказала, что это грех
Екатерина Цой
Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU
Мнение
Купил квартиру и остался должен. Эксперт назвала пять финансовых ловушек при покупке жилья на вторичке
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Ор выше гор. Почему третий сезон «Метода» не вывозит — впечатления от первых серий
Зоя Кузнецова
главный редактор Ирсити.Ру
Мнение
На каких женщин обращают внимание мужчины и помеха ли для них ребенок? Мнение 39-летнего холостяка
Тюменец
Мнение
Погружение в безумие с Лоуренс и Паттинсоном: стоит ли смотреть «Умри, моя любовь», который хвалили в Каннах
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление