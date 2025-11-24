Кому стоит ждать тринадцатую зарплату в конце года? Отвечает эксперт

Многие работники с нетерпением ждут конца года в надежде получить тринадцатую зарплату. Но обязан ли работодатель ее выплачивать и кто может рассчитывать на деньги? На этот вопрос ответил Алексей Чихачев, управляющий партнер HR-агентства А2.

Важно понимать: то, что в народе называют тринадцатой зарплатой, на самом деле является годовой премией — дополнительным вознаграждением за работу в течение календарного года. Чаще всего такие выплаты производят в декабре.

Однако не всё так просто. Трудовой кодекс не содержит ни термина «тринадцатая зарплата», ни обязательных требований к ее выплате, уточнил Алексей Чихачев. Право на получение такой премии возникает в случае:

если она прописана в трудовом договоре;

если она указана в коллективном договоре;

если она предусмотрена положением об оплате труда и премировании.

По сути, это добровольное решение работодателя поощрить сотрудников за труд или выдающиеся результаты.

В этом году ситуация с выплатами становится еще более неопределенной. Из-за экономических трудностей и общей осторожности бизнеса компании всё реже обещают автоматические тринадцатые зарплаты, отметил Алексей Чихачев в разговоре с агентством «Прайм».

Поэтому не стоит рассчитывать на эту выплату как на что-то само собой разумеющееся. Лучше заранее уточнить в своем отделе кадров или посмотреть в трудовом договоре, предусмотрена ли такая премия в вашей компании.