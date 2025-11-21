«Сейчас многие несут туда деньги»: в российские города зашла компания, для работы в которой молодежь берет кредиты

Совсем молодые парни верят, что занимаются бизнесом Источник: Наталья Лапцевич

Скандальная IT-компания RC Group, работающая во многих регионах, добралась до Челябинска. Фирма ведет бизнес по принципу сетевого маркетинга, часто ее партнерами становятся молодые люди. Чтобы начать сотрудничество, необходимо внести деньги и, как правило, на эти цели новые участники берут кредит, ожидая, что это окупится и принесет прибыль. Но через некоторое время они начинают считать, что дохода такая бизнес-модель не приносит. Некоторые пишут заявление в полицию. Так, в Екатеринбурге уже заведено уголовное дело о мошенничестве. Глава СК России Александр Бастрыкин тоже обратил внимание на эту организацию. Подробности — в материале наших коллег из 74.RU. «Предлагал снять с кредитной карты деньги» В редакцию 74.RU написала девушка, едва не клюнувшая на предложение RC Group.

RC Group — группа компаний, специализирующаяся на развитии широкой линейки IT‑продуктов в различных областях. Создана в 2020 году в Санкт-Петербурге. ООО УК «ЭРСИ ГРУПП» принадлежит ее лидерам Елене Мищенко, Марии Михайловой и Егору Патову. Генеральный директор — Дмитрий Лазаров. Компания занимается, по данным их сайта, консультированием и образованием. По информации сервиса «Контур.Фокус», в 2024 году чистая прибыль компании составила 27,2 миллиона, выручка — 46 миллионов, налоговая задолженность — 8,5 миллиона.

«Гуляли с подругой, подошел парень, предложил обменяться вещь на вещь, — рассказала нам жительница Челябинска Ирина. — Познакомились, сказал, что работает в IT-компании и пригласил нас пообщаться, поговорить про эту компанию подробнее. Я девушка любопытная, согласилась, пришла к ним в офис на лекцию, где рассказывали про приложение RC PAY. Долго хвастались своим продуктом. Было заманчиво, тем более сейчас дополнительный заработок меня очень интересует. Стала узнавать подробнее в интернете про эту компанию, и меня стали убеждать, что негативные отзывы пишут конкуренты. Другой молодой человек, видимо, выше по иерархии, прямым текстом предлагал мне снять с кредитной карты деньги и внести взнос в размере 20 тысяч рублей для того, чтобы стать партнером. Я отказалась, но его давление было достаточно сильное. В итоге я всё же оплатила взнос в размере 1500 рублей для того, чтобы посмотреть, как всё-таки работает приложение. Подозреваю, что это новая пирамида, и сейчас многие молодые люди несут туда свои деньги, залезая в кредиты». Мальчики в пиджаках На фасаде офиса компании RC Group вывески нет. В большом кабинете — молодые парни в костюмах, немного девушек. Все сидят за столами и что-то обсуждают с серьезными лицами. На вид им лет 18–20.

Внешне нет никаких намеков на то, что в здании на Советской работает RC Group Источник: Наталья Лапцевич

В так называемой IT-компании молодым людям рассказывают, как стать успешными Источник: Наталья Лапцевич

Мы заходим в помещение, но пока журналистами не представляемся: — Знакомая рассказала, что у вас можно заработать. Денег хотим. — Пожалуйста, скачивайте на телефон приложение RC PAY и через это приложение будете зарабатывать, — охотно откликается на наш интерес юноша в полосатом костюме, он называет себя Ярославом. — У приложения есть разные подписки, можно купить за 1500 рублей, есть за 20 тысяч и другие. Есть партнерские тарифы, но об этом долго рассказывать, если у вас есть время, заходите, послушайте нашу лекцию. — Времени нет. — Тогда я вам скину сейчас презентацию и вы всё поймете, — продолжает серьезный молодой человек. Мы стоим у входа и пока общаемся, двери в большую комнату, где проводят лекции, прикрывают. Путь к новым партнерам RC PAY для нас отрезан. Тогда мы выходим на крыльцо и там уже спокойно спрашиваем молодых людей, что они тут делают? — Я вложил 40 тысяч рублей на подписку, не помню, честно, как это называется, деньги взял в кредит, — отвечает 18-летний парень, вышедший из офиса IT-компании. — В последующем деньги вернут благодаря бонусной системе; как это работает, я пока не до конца понимаю. Также позиционируют мое вложение денег как бизнес-систему, со временем я получу больше, как бизнес-доход. Как мне сказали, я сейчас здесь прохожу обучение где-то два дня, потом будут создаваться какие-то партнеры и потом буду получать прибыль. Я, конечно, дико был удивлен, когда увидел, что тут примерно все моего возраста. В костюмах, потому что дресс-код такой, ну это же бизнес».

Ребят нисколько не смущает, что надо вкладывать деньги Источник: Наталья Лапцевич

— Мы узнали по сарафанному радио, через друзей об этой компании. Мы продвигаем продукт компании, работа с малым и средним бизнесом, кассовые решения, очень много направлений, и да, приглашать знакомых и всех-всех, — говорят другие парни. — Деньги свои вложили? — Вложили, любой бизнес не бесплатный, вложиться, естественно, надо, — добавляют ребята. «Клиенты сами оценивают финансовые возможности» Мы идем снова знакомиться с Ярославом, теперь уже как журналисты, просим прокомментировать деятельность компании. Но он запирает перед нами двери, никого не впускает и не выпускает. И даже опускает жалюзи на окнах.

Когда Ярослав узнал, что мы журналисты, он закрыл офис и не захотел с нами общаться Источник: Наталья Лапцевич

В домике никого нет Источник: Наталья Лапцевич

Но мы-то знаем, что есть Источник: Наталья Лапцевич

Редакция 74.RU направила запрос в RC Group, и в компании дали развернутый комментарий. — Компания осуществляет свою деятельность на рынке информационных технологий, реализуя собственные цифровые продукты и образовательные решения, — прокомментировал генеральный директор «УК ЭРСИ ГРУПП» Дмитрий Лазаров. — Частью нашей бизнес-модели является распространение продукции через сеть дистрибьюторов — это стандартная и общепринятая практика для крупных компаний в России и по всему миру, которая полностью соответствует действующему законодательству Российской Федерации. В компании подчеркнули, что их партнеры сами решают, брать им кредит или нет. «Выбор способа оплаты, будь то использование личных сбережений, кредитных средств или иных законных финансовых инструментов, является исключительно личным решением каждого клиента, — заметил Дмитрий Лазаров. — Это право гражданина распоряжаться своими финансами защищено законодательством. Мы исходим из того, что клиенты — совершеннолетние дееспособные люди, которые самостоятельно оценивают свои финансовые возможности и принимают взвешенные решения». Про негативные комментарии в адрес компании гендиректор сказал следующее: «Любая компания, работающая с большим количеством клиентов, может столкнуться с частными случаями недовольства. Мы всегда готовы разобраться в каждой такой ситуации в индивидуальном порядке, чтобы найти справедливое и законное решение». Ранее наши коллеги из E1.RU заметили, что на официальном сайте компании среди кипы документов приведено некое юридическое заключение о результатах проверки деятельности «ЭРСИ ГРУПП». Сделано оно адвокатом из Санкт-Петербурга Дмитрием Лебедевым в его адвокатском кабинете. Лебедев в 2023 году пришел к выводу, что работа компании полностью соответствует закону, доверять ей можно.

«Напоминает схемы из 2000-х» Мы спросили руководителя челябинской юридической компании «Форлекс» Николая Попова, что он думает об этом заключении. А также попросили его объяснить, что должно настораживать в таких бизнес-моделях, как в RC Group. «Любым судом, любыми правоохранительными органами данное заключение будет оцениваться как консультация. Никаких полномочий у юриста определять квалификацию деяний компании нет, — говорит Николай Попов. — В целом это напоминает мне схемы, которые были крайне популярны в 2000-е годы, в 2010-е они уже начали терять свою актуальность, люди наобжигались. Поэтому всё новое — это хорошо забытое старое. Первое, что должно насторожить любого, кто будет проверять деятельность компании, — это аванс. То есть, когда предлагают заработать, почему-то просят деньги вперед за что-то. Но самая главная оценка — что за эти деньги получит человек. Либо образовательную услугу, либо возможность сотрудничества с компанией. Например, людей вовлекли в некий бизнес и возложили на них дополнительные обязанности, в том числе по приобретению продуктов, и начинают требовать, чтобы эти продукты продавались третьим лицам. Типичная схема пирамиды. И, конечно, оценивается ценность того продукта, который распространяется». Юрист советует: в случае подозрения мошенничества сперва написать претензию в компанию и попросить вернуть деньги. Если это не работает, тогда надо идти в полицию и писать заявление о возбуждении уголовного дела. В полиции Челябинска сообщили 74.RU, что на RC Group к ним поступило одно заявление.