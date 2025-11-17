НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
В Госдуме нашли способ увеличить отпуска всем и сразу. Вам понравится эта идея

Новый закон «подарил» бы россиянам по несколько дней отдыха

Отгулять весь положенный отпуск, не включив в него выходные дни, невозможно | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUОтгулять весь положенный отпуск, не включив в него выходные дни, невозможно | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Отгулять весь положенный отпуск, не включив в него выходные дни, невозможно

Источник:
Артем Устюжанин / E1.RU

В Госдуме предложили изменить правила расчета отпусков. А именно — не включать в них выходные дни. Таким образом, к 28 положенным по закону дням отпуска прибавлялось бы еще несколько дней. Их количество зависело бы от того, на какой срок берется отпуск и сколько выходных включает в себя. Соответствующий закон отправили на заключение в правительство депутаты от ЛДПР.

Документ попал в распоряжение РИА Новостей. По их данным, изменения предлагается внести в статью 120 Трудового кодекса России.

«Законопроектом предлагается не включать выходные дни в число календарных дней ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска», — сказано в пояснительной записке.

Глава партии Леонид Слуцкий рассказал агентству, что сегодня сотрудникам обещано 28 полноценных дней для отдыха, решения бытовых вопросов и восстановления сил. Однако по факту часть от этого времени — и без того выходные дни, положенные каждому по закону. Это показалось депутатам несправедливым.

«Исчисляя отпуска в календарных днях, а не в рабочих, мы приходим к тому, что отгулять весь положенный срок трудовых каникул, не съедая его и без того выходными сутками, просто невозможно», — отметил Слуцкий.

Авторы инициативы подчеркивают, что их закон позволит работникам использовать отпуска более рационально и с большей пользой для себя. А это, в свою очередь, полностью отвечает целям трудового законодательства и принципам социального государства.

Согласны?

Конечно, согласен! Давно пора считать выходные дополнительно
Нет, это странная идея. Сейчас всё работает как надо
Сложный вопрос

Также в России могут ввести дополнительные пять дней оплачиваемого отпуска для сотрудников предпенсионного возраста и работающих пенсионеров.

Василина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
Гость
