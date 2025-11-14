НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Ярославле
Погода+7°

пасмурно, без осадков

ощущается как +1

8 м/c,

ю-з.

 742мм 76%
Подробнее
4 Пробки
USD 80,60
EUR 93,70
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Поднимут тарифы на проезд
«Умные решения»
Проблемы с питанием в детсадах
Теплоход-пансионат заметили в Ярославской области
Депутат — о платных парковках
Толпа в центре
Почему возникают проблемы с интернетом
Где хоронить домашних животных
Работа Массовая волна сокращений накроет Россию: кто останется без работы

Массовая волна сокращений накроет Россию: кто останется без работы

Сложный период продлится полгода

1 377
Часть работников постепенно заменит искусственный интеллект | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧасть работников постепенно заменит искусственный интеллект | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Часть работников постепенно заменит искусственный интеллект

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В России ожидается новая волна массовых сокращений персонала. По прогнозам управляющего директора инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрия Целищева, она пройдет в январе — июне 2026 года.

«Сокращения персонала действительно приобретают все более массовый характер, и в первой половине 2026 года мы, очевидно, увидим новую волну оптимизации», — сказал Целищев.

По его словам, это вполне закономерный процесс. Бизнес переходит в фазу выживания, когда экономика замедляется и пути для развития и инвестиций ограничиваются.

В первую очередь, по прогнозу эксперта, сокращения затронут:

  • банковский сектор;

  • добычу и транспортировку ресурсов;

  • смежные экспортно-ориентированные отрасли, 

  • позиции, без которых компания может продолжать свою базовую деятельность, — маркетинг, административный персонал, часть инженерно-технических и вспомогательных специалистов.

Ускорит процесс отказа от части персонала и внедрение технологий искусственного интеллекта. С его помощью можно заменить людей, которые заняты рутинными задачами, например, обработкой документов или аналитикой. Это поможет сократить расходы компаний.

В меньшей степени с сокращениями столкнутся профессии, требующие сложного интеллектуального и эмоционального участия, например, юристы, психологи, консультанты и менеджеры по продажам, пишет «Газета.Ru». Чтобы избежать проблем с работой, Целищев посоветовал осваивать так называемые профессии будущего, особенно на стыке технологий, аналитики и управления. Они будут востребованы в ближайшие годы.

Ранее работодатели сообщили о сокращении персонала осенью. Согласно данными опроса сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», 12% процентов респондентов заявили о планах расстаться с сотрудниками. В прошлом году их было всего 8%. Работодатели также не торопятся нанимать новых сотрудников. Количество бизнесов в поиске работников сократилось вдвое. Тогда ожидалось, что сокращения в первую очередь коснутся строительства, ретейла, консалтинга, добычи сырья и машиностроения.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Сокращение кадров Замедление экономики Профессия
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY5
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
Гость
5 часов
В стране идёт полноценная рецессия. Спад производства. Плюс рост безработицы. Пока что в основном росла скрытая. Но к весне будет расти полноценная безработица. П. С. В публикации особенно улыбнуло упоминание искусственного интеллекта и востребованности юристов.
Гость
6 часов
Если начали завозить иностранных рабочих-то скоро все окажутся без работы.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Это провал, крах всего образования»: репетитор рассказала, почему никогда не устроится в школу
Карина
Образование
Мнение
«Ситуация хуже катастрофы»: крик боли и отчаяния агрария о судьбе сельского хозяйства в России
Сергей Соловьев
Сельское хозяйство
Мнение
«Он живет словно в своем собственном мире». Мама рассказала о воспитании сына с аутизмом
Камилла Мусеибова
Мнение
Каждого в шутку спрашивала: кто такой мистер Дарси? Как проходят быстрые свидания «для умных» — личный опыт
Екатерина Чижик
Корреспондент
Мнение
Это еще кто кому должен. Общественники хотят, чтобы домохозяйкам платили за их труд, — к предложению немало вопросов
Анна Скок
Корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление