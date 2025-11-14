Массовая волна сокращений накроет Россию: кто останется без работы

Часть работников постепенно заменит искусственный интеллект Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В России ожидается новая волна массовых сокращений персонала. По прогнозам управляющего директора инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрия Целищева, она пройдет в январе — июне 2026 года.

«Сокращения персонала действительно приобретают все более массовый характер, и в первой половине 2026 года мы, очевидно, увидим новую волну оптимизации», — сказал Целищев.

По его словам, это вполне закономерный процесс. Бизнес переходит в фазу выживания, когда экономика замедляется и пути для развития и инвестиций ограничиваются.

В первую очередь, по прогнозу эксперта, сокращения затронут:

банковский сектор;

добычу и транспортировку ресурсов;

смежные экспортно-ориентированные отрасли,

позиции, без которых компания может продолжать свою базовую деятельность, — маркетинг, административный персонал, часть инженерно-технических и вспомогательных специалистов.

Ускорит процесс отказа от части персонала и внедрение технологий искусственного интеллекта. С его помощью можно заменить людей, которые заняты рутинными задачами, например, обработкой документов или аналитикой. Это поможет сократить расходы компаний.

В меньшей степени с сокращениями столкнутся профессии, требующие сложного интеллектуального и эмоционального участия, например, юристы, психологи, консультанты и менеджеры по продажам, пишет «Газета.Ru». Чтобы избежать проблем с работой, Целищев посоветовал осваивать так называемые профессии будущего, особенно на стыке технологий, аналитики и управления. Они будут востребованы в ближайшие годы.