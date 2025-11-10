НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Как оплачивается обеденный перерыв и на что его можно потратить

Как оплачивается обеденный перерыв и на что его можно потратить

Это время не входит в норму рабочего дня

У сотрудников есть не менее 30 минут на отдых

У сотрудников есть не менее 30 минут на отдых

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Обеденный перерыв не включается в рабочий день и не оплачивается, но работодатель обязан предоставлять сотруднику свободное время. Об этом рассказала старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.

«По российскому трудовому законодательству обеденный перерыв не включается в рабочее время. Согласно статье 108 Трудового кодекса РФ, каждому работнику полагается перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут. Этот период не оплачивается и не входит в норму рабочего дня», — сказала Голубева.

Она отметила, что работодатель обязан предоставить сотруднику возможность отдохнуть и поесть. Распоряжаться этим временем можно по своему усмотрению, добавила эксперт в беседе с РИА Новости.

Например, обеденный перерыв можно использовать для дневного сна. Однако нужно убедиться, что ваш сон не создаст угрозу безопасности на производстве. Также стоит уточнить, нет ли в вашей компании запрета внутренними правилами, поскольку за некоторые действия можно вовсе лишиться работы

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Гость
1 час
Бомжик можно схавать сухой и на ходу не отвлекаясь от работы на благо многополярного мира
