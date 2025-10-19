На пороге кадровой революции. Как ИИ глобально изменит рынок труда — кому уже сейчас бояться технологической безработицы

Кто-то говорит, что тяжело придется молодым, но они, кажется, больше всех готовы к переменам Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Россия и мир стоят на пороге кадровой революции. Весь рынок труда перетряхнет искусственный интеллект (ИИ). Как пишет британское издание The Spectator, всего через 5 лет нынешний рынок труда будет просто не узнать.

Особенно показательным является пример начинающих юристов в крупных фирмах. До этого они занимались рутинной работой по сортировке данных и проведению исследований, приобретая ценные навыки. Теперь ИИ способен выполнять значительную часть этой работы — живые люди, новички просто не нужны.

По оценкам Spectator, если сегодня 100 опытных юристов могут выполнять работу, которую раньше делали 100 профессионалов, то через пять лет, с учетом текущих темпов развития ИИ, для выполнения того же объема работы может потребоваться всего 10–20 специалистов.

Угроза технологической безработицы охватывает десятки отраслей: бухгалтерский учет, журналистику, финансы, программную инженерию, маркетинг, образование, научные исследования, обслуживание клиентов, коммуникации… И это еще не полный список. Причем в некоторых отраслях, где активнее всего внедряются нейросети (это, например, финансовые услуги и разработка софта), выручка на одного сотрудника уже выросла в три раза.

А что в такой ситуации делать молодым специалистам, так называемым зумерам? Бояться и ждать? МSK1.RU спросил у специалистов.

«Появляются новые профессии для "общения" человека и машины»

— Текущие тенденции — это автоматизация рутинных должностей, сокращение штатов молодых специалистов, рост неравенства и распространенный страх перед технологической безработицей, — говорит гендиректор АНО ЦТИИ «Нейролаб», которая занимается развитием нейросетей, Вячеслав Береснев. — Но всё это не следует рассматривать как приговор. Скорее, это возможность серьезно перестроить систему труда и справедливо распределять выгоды, которые создает искусственный интеллект.

По мнению Береснева, в России постепенно формируется собственная экосистема спроса и предложения в области ИИ. Появляются новые профессии, требующие не только навыков программирования, но и умения адаптировать модели ИИ (например, учитывать особенности локализации под русскоязычную аудиторию).

— Там, где рутинные процессы передаются алгоритмам, возникают новые профессии: интеграторы взаимодействия человека и машины, кураторы ИИ-сообществ, специалисты по обучению моделей. Некоторые компании уже предоставляют дополнительные выплаты тем, кто умеет работать с данными ответственно и понимает возможные ошибки систем и их влияние на пользователей, — говорит Береснев.

«С рынка уйдут младшие специалисты, ассистенты, администраторы»

Маркетолог Александр Азар тоже видит в экспансии нейросетей не проблему, а новую возможность.

— Искусственный интеллект не «забирает работу» — он забирает рутину. Всё, что раньше делали начинающие специалисты или ассистенты, сегодня можно автоматизировать: анализ рынка, выкладку контента, корректировку текстов, — объясняет Азар.

По мнению эксперта, больше всего ИИ затронет рынок младших специалистов: ассистентов, контент-менеджеров, администраторов. Однако это открывает возможности для перераспределения ресурсов бизнеса: не тратить бюджет на операционку, а вкладывать его в маркетинг, качество контента, улучшение продукта.

— Сегодня буквально за 15 минут можно сделать рекламный ролик, который еще пару лет назад требовал бы команду и сотни тысяч бюджета. Да, качество чуть ниже, но эффект сопоставим. Компании, которые научатся встраивать ИИ в процессы, выиграют в скорости и экономике, — говорит Азар. — Бояться стоит только тем, кто не развивается. Главный навык будущего: умение сдружиться с новой системой.

«Мы уже пережили несколько технореволюций, переживем и эту»

Алексей Карпунин, руководитель практики по операционной эффективности и цифровизации бизнеса, партнер IT-компании 5D Consulting вспоминает предыдущие технологические революции: появление конвейеров, автоматизацию, внедрение Excel или систем автоматического проектирования.

— Эти нововведения не уничтожили профессии инженеров, бухгалтеров или архитекторов, а лишь повысили их эффективность, — говорит Карпунин. — Так и сейчас важно отделять реальные перемены от чрезмерных ожиданий, которые зачастую сопровождают любые технологические революции.

— А вот молодежь, по вашему мнению, к этому готова?

— В обществе нередко звучит мнение, что молодежь, выросшая в эпоху цифровых технологий, не готова к серьезной работе и не умеет адаптироваться. Но я согласен с коллегами, что всё обстоит наоборот: молодые кадры оказываются более гибкими и ориентированными на результат. Они легко совмещают несколько профессиональных ролей и активно используют возможности искусственного интеллекта для повышения своей продуктивности. В этом и заключается их конкурентное преимущество.