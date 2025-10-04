Дядя Саша спился за месяц. Откровенный рассказ продавщицы круглосуточного пивного магазина

Работа в пивных — не для слабаков Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Жительница Екатеринбурга и будущий журналист Валерия Русу решила устроиться на лето в пивной магазин. Там ей обещали зарплату 60–70 тысяч за смены 2/2, но на деле всё оказалось иначе. Для портала E1.RU она обобщила свой опыт работы в пивной точке и рассказала, каково это — круглосуточно раздавать пенное страждущим со всей округи.

Валерия Русу

Деньги vs реальность

Обещанные 60–70 тысяч оказались мифом. Оклад мне положили 23 тысячи, а остальное — премии за KPI, пролив пива, проверки тайного покупателя и супервайзеров. Они смотрят на всё: чистоту, просрочку, выкладку товара. В итоге за месяц на руки выходило около 40 тысяч. Штат магазина: 4 дневных и 4 ночных менеджера, 2 сотрудника для разливного пива и директор.

Ночные покупатели — особая каста в глазах продавцов Источник: Илья Бархатов / 74.RU

Я выбрала ночные смены — с 21:00 до 09:00. Дневные сотрудники занимались прохождением проверок, выполнением разных задач и основным потоком покупателей. Ночные — принимали поставки каждую смену, разгружали товар, следили за порядком в зале и обслуживали покупателей, которые сильно отличались от обычной публики. По ночам люди приходят сначала, чтобы напиться, потом — чтобы догнаться, а утром являются опохмеляться. Работать с ними намного сложнее.

Клиенты: от хамов до «лучших друзей»

Покупатели делятся на два типа: хамы и приятные люди. Первые — это те, кто с порога начинает хамить, называть «зайка», «киска», лезть обниматься и задавать дурацкие вопросы о личной жизни. Правило «клиент всегда прав» не дает послать их куда подальше — приходится терпеть.

Вторые — постоянные клиенты, которые видят в тебе лучшего друга. Выслушиваю их проблемы: ссоры с женами, неудачи на работе, бытовуху. Завела даже своих «любимчиков»: музыканта с острыми дошираками, холостяка в кепке и семью с кучей детей. А еще был дядя Саша — охранник, который спился за месяц. Сначала приходил после работы, улыбался, рассказывал истории. Потом его уволили, и он стал пить водку днем, а ночью — крепкое пиво. Поселился у нас на крыльце, перестал внятно говорить и четко стоять на ногах. Скорую вызывали — к нему не приезжали. Потом он пропал.

Треш и домогательства: ночные кошмары

Самое страшное — это когда на смене две девушки. Пьяные мужики сразу становятся смелее. Один клиент напился до невменяемости: сначала называл нас красивыми, потом лез обниматься, а в итоге попытался поцеловать коллегу в губы и потрогать меня за грудь.

Мы вызвали группу быстрого реагирования и спрятались на складе — он начал громить зал. За ним приехали через час, еле увели. Было страшно. Домогательства — обычное дело: хлопки по попе, пошлые предложения, уговоры поехать на пьянку. Я надела кольцо, якобы обручальное, стало только хуже. Спрашивали: «А вы давно замужем? И вот прям счастливы с мужем? А я вот хорошо зарабатываю».

Воры, дети и магия закона: чего не понимают покупатели

Но были и забавные случаи. Как-то раз один пьяный мужик украл у нас корзинку с пробками от бутылок. Через какое-то время пришел уже трезвый и, сгорая от стыда, объяснял, что просто перепил и вообще не знает, зачем ему так понадобилась эта корзинка. Смеялись мы над ним потом долго.

Про воровство вообще отдельная больная тема. За весь украденный товар потом вычитают из зарплаты сотрудников, поэтому закрывать глаза на кражи мы не могли. Подростки обожали тырить сэндвичи и шоколадки, а взрослые дядьки — прикарманить баночку пива покрепче.

Но больше всего бесила не война с воришками, а битва с законами в головах покупателей. Каждую ночь с 23:00 до 08:00 по закону мы не могли продавать бутылочное и баночное пиво — только разливное в открытых бутылках, как в барах. И каждую ночь нам приходилось объяснять это людям, которые делали круглые глаза, как будто слышали об этом впервые. Казалось бы, элементарное правило, но нет — каждый второй ночной гость искренне удивлялся и возмущался.

С подростками была своя война, они с непоколебимой уверенностью заявляли, что им «давно есть 18», и пытались купить сигареты или энергетики. Но как только просила показать документы — сразу находились причины: «дома забыл», «сфоткаю сейчас». Люди вообще не понимают, почему фото паспорта в телефоне или скрин с «Госуслуг» — не доказательство. Бесит нереально!

От ненависти до любви: как живут те, кто остается за прилавком

Работа эта не для слабонервных. Тут нужны стальные нервы и сильный характер, иначе эмоционально просто снесет крышу. Но самые теплые воспоминания у меня связаны именно с коллегами. Все они были по-своему уникальные.

Был у меня «вечный напарник», который подрабатывал гробовщиком. Он мог спокойно уехать на час-два с ночной смены, чтобы «отвезти жмурика». Его черный юмор на эту тему был просто неповторимым и скрашивал самые жуткие ночные смены.

Остальные ребята тоже были интересными, со своими мечтами, проблемами и судьбами. Даже нашего директора я вспоминаю добрым словом. Несмотря на все наши разногласия по поводу графиков и премий, она всегда старалась помочь с зарплатой и героически боролась с вечной нехваткой сотрудников.

Пить — вредно, продавать пиво — тоже Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Эта работа — классический случай, когда «от ненависти до любви один шаг». Ее можно искренне ненавидеть в три часа ночи, когда пьяный клиент пытается перелезть через прилавок, и обожать в девять утра за кружкой чая с невероятными людьми, которые стали почти семьей.

Я проработала 4 месяца и ушла. Денег платят мало, условия жесткие, клиенты бывают опасными. Но опыт бесценен: теперь я знаю, что пивной магазин — это не только про продажу алкоголя, но и про социальное дно, домогательства и истории, которые не придумать.