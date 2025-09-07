В России хотят официально закрепить короткую пятницу. Но есть одно условие

В России могут официально закрепить сокращенный рабочий день по пятницам, но только если сотрудники будут отрабатывать выпадающее время в другие дни. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
По его словам переход к такой сокращенной рабочей неделе должен быть постепенным и сбалансированным.
«Как пример — я внес с коллегами проект закона о том, чтобы сделать всегда короткую пятницу, но вот этот сокращенный рабочий день, то есть выпадающий час, компенсировать путем распределения и отработки этого часа в течение понедельника, вторника, среды, четверга», — сказал депутат.
Он добавил, что для этого можно либо сократить обеденный перерыв в остальные дни, либо же подольше находиться на рабочем месте. Нилов отметил, что это необходимо для сохранения баланса времени труда и отдыха, так как «весь Трудовой кодекс у нас построен на балансе».
Как вам идея сокращенной пятницы с отработкой в другие дни?
Ранее мы рассказывали, что в России изменили способ расчета выпускных. Подробнее о нововведениях — в материале.