В России хотят официально закрепить короткую пятницу. Но есть одно условие

В России могут официально закрепить сокращенный рабочий день по пятницам, но только если сотрудники будут отрабатывать выпадающее время в другие дни. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам переход к такой сокращенной рабочей неделе должен быть постепенным и сбалансированным.

«Как пример — я внес с коллегами проект закона о том, чтобы сделать всегда короткую пятницу, но вот этот сокращенный рабочий день, то есть выпадающий час, компенсировать путем распределения и отработки этого часа в течение понедельника, вторника, среды, четверга», — сказал депутат.

Он добавил, что для этого можно либо сократить обеденный перерыв в остальные дни, либо же подольше находиться на рабочем месте. Нилов отметил, что это необходимо для сохранения баланса времени труда и отдыха, так как «весь Трудовой кодекс у нас построен на балансе».

Как вам идея сокращенной пятницы с отработкой в другие дни? Поддерживаю предложение Против этого, так как в другие дни станет больше нагрузки