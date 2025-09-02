«Боль пропускаешь через себя». Предприниматель продал бизнес и стал помогать малоимущим — он вдохновляет полтора миллиона людей

Игорь запустил свой канал в 2019 году Источник: Игорь Мёдов

Игорь Мёдов — один из немногих новосибирских блогеров-миллионников. И уж точно единственный, кто собрал огромную аудиторию не юмористическим или лакшери-контентом. Герои его видео — малоимущие, люди с тяжелыми заболеваниями, многодетные семьи и вообще те, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Но Игорь не просто рассказывает об их проблемах, но и пытается решить их. Чтобы заниматься этим, 31-летний предприниматель продал бизнес и полностью посвятил себя благотворительности. Наши коллеги из NGS.RU поговорили с Игорем Мёдовым о том, как он находит героев, почему выбрал социальный контент и как эти истории отражаются на нем лично.

«Люди благодарны за чашку супа»

Игорь Мёдов родился в Якутии и после школы, как это часто бывает, поехал в мегаполис, чтобы получить высшее образование. Поступил в НГУЭиУ на факультет информационной безопасности. Еще в студенчестве участвовал в молодежном образовательном форуме «Селигер» с проектом умного дома: вместе с другими соавторами предлагал свое видение системы. Там Игорь понял, что хочет заниматься предпринимательством.

После участия в форуме «Селигер» Игорь решил запустить свой бизнес Источник: Игорь Мёдов

Стартовал, как и большинство начинающих бизнесменов, с розничной торговли. Открыл магазин с продуктами и хозтоварами, потом появился второй. В летний сезон выставлял в парке аттракцион для детей.

К нему в магазин нередко обращались волонтеры за помощью — Игорь выделял продукты и вещи первой необходимости из числа товаров с прилавка своего павильона.

«Я подумал: дай-ка я схожу, посмотрю, как это вообще происходит. Просто ты отдаешь и не знаешь, куда это уходит, как там всё происходит. Пришел, посмотрел, спросил, можно ли снять сюжет об этом. До сих пор есть этот фонд: они каждые выходные кормят нуждающихся, — рассказал блогер. — Мы тогда пришли, взяли продуктовые наборы, лекарства помогли оплатить. И всё. И ты видишь эти глаза, то, как люди благодарны за элементарную помощь, за чашку супа».

Блогер с 1,5 миллиона подписчиков ремонтирует квартиры и помогает малоимущим Источник: Сергей Уланов, Антон Дигаев / NGS.RU

Именно тогда Игорь и понял, каким должен быть его контент. На тот момент небольшой опыт у него уже был — первый ролик он снял с семьей в Таиланде, получился классический путеводитель для туристов по Королевству улыбок. После него он прошел специальные курсы, научился снимать и монтировать. Цели собрать огромную аудиторию на социальных роликах у Игоря не было: в трендах были юмор, треш и эпатаж. Тягаться с основоположниками жанра начинающий блогер не планировал.

«Я просто себе поставил цель: в ближайший год я посвящу себя тому, что буду помогать людям. И вот уже в этом году будет семь лет, как я этим занимаюсь, — рассказал он. — В первое время, года полтора, я сам монтировал ролики. Мы не сразу переключились на адресную помощь. Мы устраивали просто различные добрые акции, оплату покупок в магазине. Просто на кассе подходили пенсионеры, мы говорим: „Можно вам оплатить покупку?“ На Центральном рынке в костюмы Деда Мороза переодевались, подарки раздавали пожилым и детям».

Свои видео Игорь решил посвятить социальной тематике и благотворительности Источник: Игорь Мёдов

Несмотря на отсутствие хайпа, Игорю удалось найти свою аудиторию. Количество подписчиков и просмотров стало расти. В комментариях люди начали рассказывать истории своих знакомых, соседей, которые оказались в сложной жизненной ситуации, просили помочь.

«Самой первой героиней у нас на канале была многодетная мама. Она находилась в роддоме, а нам написала ее подруга и рассказала, что у нее вообще ничего нет — „помогите купить для ребенка подгузники, питание“. Мы встретились с ней прямо на выписке», — рассказал блогер.

Одной из первых героинь блогера стала многодетная мама Источник: Игорь Мёдов Ей помогли вылечить зубы и обрести голливудскую улыбку Источник: Игорь Мёдов

История молодой мамы стала первым сериалом: впоследствии Игорь с командой сделали ремонт в ее квартире, радовали детей (их у женщины было уже трое) подарками. А также помогли женщине вылечить зубы — в итоге у нее появилась настоящая голливудская улыбка.

«60% бюджета — это пожертвования»

Подписчики Игоря активно участвуют в его делах: 60% бюджета на каждый проект — это пожертвования зрителей Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

Сначала Игорь Мёдов оказывал помощь на собственные средства. Но когда количество подписчиков ощутимо выросло — сейчас их почти 1,5 миллиона, — стали поступать донаты, появились реклама и спонсорская помощь.

«У нас сейчас 60% бюджета — это именно пожертвования от наших подписчиков. 40% мы вкладываем из собственного заработка. В любом случае, если я начал историю и минимум какой-то обозначил, я 100% это сделаю. И кто хочет к нам присоединиться, те помогают. Плюс монетизация канала, — объяснил блогер. — Чтобы заниматься этим, мне пришлось продать бизнес и полностью посвятить себя этой работе, других доходов у меня нет. Разумеется, часть денег идет и на обеспечение моей семьи и команды».

Каждую новую историю Игорю и его команде приходится переживать лично Источник: Игорь Мёдов

Благодаря активной поддержке собранных средств, как правило, хватает, чтобы сделать гораздо больше намеченного на старте плана. В историях отдельных героев всё начиналось со сбора средств на одежду и продукты, а заканчивалось полным ремонтом жилья, новой мебелью и медицинской помощью. Всё это стало возможным благодаря подписчикам — обычным людям, которые не остались в стороне.

«Я никогда не думал и не мог представить, что у меня будет такая большая аудитория. Я просто делал свое дело. Когда пришла „серебряная кнопка“, я просто смотрел на нее и не верил, что уже 100 тысяч подписчиков, а о миллионе я и мечтать не мог. Это не Москва, где ребята растут, могут коллаборироваться, как-то друг друга продвигать. Я здесь один», — говорит Игорь.

«Первые выпуски всегда тяжелые»

Мичиаки Окамото благодаря новосибирскому блогеру смог остаться в России Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Игорь Мёдов признается, что пропускать драматичные истории через себя тяжело. Чтобы передать всю сложность ситуации, важно показать ее людям, затронуть за живое. И самому в стороне от этого остаться невозможно.

«Очень сложно проживать всё это. У нас всегда первые два видео, когда мы начинаем знакомство с историями, они самые тяжелые. Потому что ты приходишь в семью, погружаешься, узнаешь абсолютно всё, тебе рассказывают о своей боли, проблемах, и ты эту боль пропускаешь через себя. И только когда начинаешь решать проблемы людей, становится легче. Но первые выпуски всегда тяжелые», — говорит об эмоциональной составляющей своей работы Игорь Медов.

Одним из последних подопечных Игоря стал студент из Японии Мичиаки Окамото. Он мечтал остаться в России, но у него были сложности и с жильем, и с легализацией. Блогер помог иностранцу отремонтировать его старенький «Запорожец» и оформить документы. Теперь Мичиаки планирует стать преподавателем японского в Новосибирске.

Сейчас у Игоря один из самых драматичных, по его словам, проектов. Соседи пожилой жительницы Новосибирска рассказали, что она живет в ужасных условиях. У пенсионерки четвертая стадия рака, и не хватает сил заняться жильем, вместе с ней в захламленной и зараженной клопами квартире ютится внук-школьник.

«У бабушки очень серьезные боли в спине, потому что пошло разрастание [метастаз] в позвоночник. Ни о какой уборке речи быть не может: она еле-еле ходит и большую часть времени лежит на кровати. Ее едят клопы. И больше всего в этой истории жалко ее внука, который живет в соседней комнате: ему 11 лет, совсем маленький мальчик, — рассказал блогер. — Трагедия этой истории еще и в том, что у него были родители. Отец ушел на СВО и числится пропавшим без вести, мама умерла».

Обработка помещения от насекомых проходит в несколько этапов, чтобы добиться максимального эффекта Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

Первым делом Игорь решил провести дезинсекцию в квартире, избавиться от клопов и тараканов — несколько этапов обработки уже провели. Кроме того, из квартиры пенсионерки вывезли буквально грузовик мусора и старой мебели. Об этом Игорь уже рассказал в одном из последних роликов.

Следующий этап — покупка новой мебели: как минимум спальных мест для женщины и ее внука. Возможно, надеется Игорь, получится сделать и небольшой ремонт, так как условия в квартире ужасные. А если идти до конца, то хорошо бы приобрести и стиральную машинку.

«Я не вижу себя в чем-то другом»

В команде блогера несколько человек. Иван (слева) снимает и монтирует ролики Источник: Сергей Уланов / NGS.RU

На протяжении уже семи лет с Игорем работает оператор Иван, они вдвоем — основа команды. Есть еще люди, которые подключаются на разных этапах создания контента. В работе новосибирского блогера поддерживает и супруга, которая выступает редактором текстов для соцсетей.

«Она, конечно, беспокоится, когда мы идем на подобные истории, потому что ребенок маленький дома, а мы оказываемся не в самых стерильных условиях, хоть и в спецкостюмах. Я прихожу домой, полностью с себя всё снимаю, даже не захожу на порог — жена за этим следит», — улыбнулся Игорь.

YouTube-канал сегодня — единственная работа Игоря Источник: Игорь Мёдов Ролики позволяют помогать людям и обеспечивать семью и команду Источник: Игорь Мёдов

Игорь отмечает, что его задача — не какая-то глобальная помощь, а скорее мотивация обычных людей на помощь здесь и сейчас. Достаточно просто оплатить чью-то покупку — люди это делают и сегодня, но, возможно, благодаря его роликам станут делать чаще.