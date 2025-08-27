«Требуют раздеваться вплоть до нижнего белья»: работник склада маркетплейса — о зарплате и неадекватных правилах

Работа на складе удобна свободным графиком, но есть и неприятные нюансы Источник: Станислав Соколов / NGS.RU

Мы все радуемся новой доставке с маркетплейса, особенно если это какая-то нужная недорогая вещь, но почти не задумываемся, а как она доходит до нас? Что происходит на складах, мы в большинстве случаев не знаем. А на самом деле каждый день сотрудникам там приходится сталкиваться с огромными объемами товаров, нелепыми штрафами и строгими правилами.

Бывший сотрудник склада одного из маркетплейсов на Урале рассказал нашим коллегам из Е1.RU, что его бесило в этой работе. Далее — от первого лица.

Склад расположен далеко, на окраине города. Добраться туда можно на корпоративном транспорте, автобусы ходят утром и вечером, по пути они делают несколько остановок. Многие добираются пешком, если живут поблизости, кто-то ездит на такси.

Также ввели маршрут для тех, кто предпочитает приезжать днем: режим работы свободный.

Для того чтобы попасть на склад и приступить к работе, необходимо скачать приложение. Регистрация проходит по паспорту, после чего ваши данные отправляются в службу безопасности на проверку, потом уже можно ехать в отдел кадров, оформлять документы и получать карту доступа.

К новичкам прикрепляют наставника, который объясняет, как работать на складе. Для получения спецодежды приходится стоять в очереди. На выдаче и после нее — суета. В раздевалке выясняется, что одному не подошли кроссовки, другому — футболка или штаны.

Входящих на склад металлоискателем проверяют с ног до головы, на некоторых складах требуют раздеваться вплоть до нижнего белья, чтобы не пронесли внутрь лишнего или, наоборот, не забрали со склада ценности.

Зарплата высокая, это всем известно, но систематически прилетают штрафы за нелепые ошибки либо вообще ни за что. Поводов много — хватит, чтобы вообще остаться без зарплаты. Чтобы такого не было, перед обучением всегда проводят инструктаж, который длится несколько минут. Желательно слушать очень внимательно.

Большинство штрафов можно оспорить, но не все. Например, товар проходит через кучу рук, и нельзя отследить, кто конкретно его испортил.

Если грамотно и с ответственностью подходить к работе и выполнять все требования супервайзеров и вышестоящего руководства, а также соблюдать правила, вполне возможно зарабатывать от 10 тысяч за смену. Всё зависит от вашей скорости и подхода к работе.

На моей памяти приходили большие штрафы и блокировка доступа на склад за мошеннические действия: работу 3-го лица под вашим ID, фальсификация обработки товара на переупаковке, неправильный расклад товара на мезонине. Лично я, когда не выходил на работу 4 месяца, успел накопить штрафов на 20 тысяч рублей. Возникает вопрос: а как так?