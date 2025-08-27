НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Мнение «Требуют раздеваться вплоть до нижнего белья»: работник склада маркетплейса — о зарплате и неадекватных правилах

«Требуют раздеваться вплоть до нижнего белья»: работник склада маркетплейса — о зарплате и неадекватных правилах

Также он рассказал о главных проблемах в своей работе

480
2 комментария
Работа на складе удобна свободным графиком, но есть и неприятные нюансы

Мы все радуемся новой доставке с маркетплейса, особенно если это какая-то нужная недорогая вещь, но почти не задумываемся, а как она доходит до нас? Что происходит на складах, мы в большинстве случаев не знаем. А на самом деле каждый день сотрудникам там приходится сталкиваться с огромными объемами товаров, нелепыми штрафами и строгими правилами.

Бывший сотрудник склада одного из маркетплейсов на Урале рассказал нашим коллегам из Е1.RU, что его бесило в этой работе. Далее — от первого лица.

Склад расположен далеко, на окраине города. Добраться туда можно на корпоративном транспорте, автобусы ходят утром и вечером, по пути они делают несколько остановок. Многие добираются пешком, если живут поблизости, кто-то ездит на такси.

Также ввели маршрут для тех, кто предпочитает приезжать днем: режим работы свободный.

Для того чтобы попасть на склад и приступить к работе, необходимо скачать приложение. Регистрация проходит по паспорту, после чего ваши данные отправляются в службу безопасности на проверку, потом уже можно ехать в отдел кадров, оформлять документы и получать карту доступа.

К новичкам прикрепляют наставника, который объясняет, как работать на складе. Для получения спецодежды приходится стоять в очереди. На выдаче и после нее — суета. В раздевалке выясняется, что одному не подошли кроссовки, другому — футболка или штаны.

Входящих на склад металлоискателем проверяют с ног до головы, на некоторых складах требуют раздеваться вплоть до нижнего белья, чтобы не пронесли внутрь лишнего или, наоборот, не забрали со склада ценности.

Зарплата высокая, это всем известно, но систематически прилетают штрафы за нелепые ошибки либо вообще ни за что. Поводов много — хватит, чтобы вообще остаться без зарплаты. Чтобы такого не было, перед обучением всегда проводят инструктаж, который длится несколько минут. Желательно слушать очень внимательно.

Большинство штрафов можно оспорить, но не все. Например, товар проходит через кучу рук, и нельзя отследить, кто конкретно его испортил.

Если грамотно и с ответственностью подходить к работе и выполнять все требования супервайзеров и вышестоящего руководства, а также соблюдать правила, вполне возможно зарабатывать от 10 тысяч за смену. Всё зависит от вашей скорости и подхода к работе.

На моей памяти приходили большие штрафы и блокировка доступа на склад за мошеннические действия: работу 3-го лица под вашим ID, фальсификация обработки товара на переупаковке, неправильный расклад товара на мезонине. Лично я, когда не выходил на работу 4 месяца, успел накопить штрафов на 20 тысяч рублей. Возникает вопрос: а как так?

Отношение начальства к рабочим порой бывает сложно описать цензурными словами. Супервайзерам абсолютно всё равно на ваши штрафы, с которыми вы бегаете по всему складу, чтобы узнать причину. Получить помощь или попросить об одолжении тоже невозможно.

Ранее E1.RU писал, что бесит таксистов и работников пунктов выдачи.

Валерия ЧёрнаяВалерия Чёрная
Валерия Чёрная
Заместитель главного редактора E1.RU
Ксения МельниковаКсения Мельникова
Ксения Мельникова
Внештатный корреспондент
Комментарии
2
Гость
34 минуты
Я когда на шинном работал, тоже отношение начальства к рабочим можно только описать нецензурными словами. Штрафов не было, но все постоянно писали объяснительные, руководство постоянно выносило мозг. Сей час предприятия сокращают штаты, и на складах ЗП упадут, так как опять появится очередь желающих, а штрафы повысят.
Гость
36 минут
« Если грамотно и с ответственностью подходить к работе и выполнять все требования супервайзеров и вышестоящего руководства, а также соблюдать правила» Так вообще-то надо делать на любой работе. « Супервайзерам абсолютно всё равно на ваши штрафы, с которыми вы бегаете по всему складу, чтобы узнать причину. Получить помощь или попросить об одолжении тоже невозможно.» Западная модель управления персоналом, все ж так рвались туда в 1991 году, а теперь по совку сохнут. На работе надо работать, а не ковыряться в телефонах или смотреть, где и что стащить.
Читать все комментарии
