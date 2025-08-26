Макияж для мертвых нужен живым. Танатопрактик — о реставрации тел и странных просьбах заказчиков

Дмитрий Евсиков — из Новосибирска. Уже несколько десятков лет он работает визажистом для мертвых Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Зачем мертвым макияж? На этот вопрос, не задумываясь, легко ответит танатопрактик Дмитрий Евсиков. Когда в 1990-х он устроился в частную фирму переводчиком, становиться специалистом по предпохоронной подготовке тел вовсе не планировал. Но у судьбы были на него другие планы. Сейчас Дмитрий продолжает делать умершим незнакомцам их последний макияж и обучает этому ремеслу других. Наши коллеги из 72.RU встретились с ним в Тюмени на Всероссийском конкурсе профмастерства для работников ритуальной сферы. Самое интересное читайте в интервью.

— Давайте прежде всего разберемся, кто такие танатопрактики. Многие думают, что это какие-то люди, которые зачем-то делают макияж трупам. А на самом деле как?

— На самом деле это понятие гораздо шире и не нужно путать санитара морга и танатопрактика. По правилам [проведения] cудебно-медицинской экспертизы, санитар обязан после вскрытия замаскировать следы этого самого вскрытия. Его основная работа — вернуть тело к тому виду, в котором его доставили в морг на исследование. А танатопрактики занимаются подготовкой тела к похоронам. Их задача — не просто убрать изъяны (последствия различных травм или длительной тяжелой болезни. — Прим. ред.), а восстановить образ человека, который сохранился в памяти родных усопшего.

Воссоздать облик человека, каким его запомнили при жизни, — основная задача и главная миссия каждого танатопрактика Источник: учебный центр похоронного сервиса / Vk.com

— Но нередко сотрудники моргов моют, одевают умерших, делают им макияж. Почему?

— Такое действительно есть, и всё дело в том, что в этих случаях санитары занимаются несвойственными для их профессии и профессионального статуса действиями. Почему так? Еще каких-то лет 30 назад отдельных специалистов по предпохоронной подготовке тел в России не было, и этим, как умели, занимались в моргах. Хотя это не медицинская услуга, а ритуальная. В 1990-х появилась отдельная профессия — танатопрактик. Они не работают в моргах, а готовят тела в ритуальных или похоронных организациях.

— Что входит в список задач танатопрактика?

— Эта профессия предусматривает абсолютно все манипуляции, связанные с подготовкой тела к похоронам. Это омовение, дезинфекция, бальзамация и туалет трупа, то есть приведение тела в порядок. И макияж, конечно же. Ушедшим из жизни людям он необходим, даже если не было каких-то травм и ранений. Любое тело после смерти начинает изменяться, поэтому без макияжа порой просто не обойтись.

Скрыть трупные пятна и воссоздать здоровый румянец — такое специалисты по созданию макияжа для мертвых умеют и применяют в своей работе постоянно Источник: Андрей Бортко / Городские медиа

— А бальзамируют зачем? Для чего труп превращать в мумию?

— Это сложный и достаточно дорогой процесс, но в случае работы танатопрактиков это не имеет ничего общего с процедурой бальзамирования тела Ленина, например. Здесь всё-таки речь идет о краткосрочном сохранении тела. Например, если нужно перевезти тело для захоронения в другой город или другую страну.

— В чем причина роста популярности услуг танатопрактиков сейчас? С чем это связано?

— Профессия существует уже 30 лет, из них больше 10 в Новосибирске работает наш учебный центр похоронного сервиса, лицензированный Министерством образования. Поэтому правильнее, наверное, сказать, что спрос на услуги танатопрактиков сейчас просто начал догонять предложение. Нынешняя культура проведения похорон появилась не так давно, где-то в нулевых. Появилась потребность в таких специалистах. Потому что люди, когда приходят на похороны, не должны пугаться вида усопшего или затыкать нос. Не секрет, что после смерти тело начинает разлагаться.

Нужны специальные составы, чтобы забальзамировать тело. Но в мумию при этом умерший не превратится Источник: Андрей Бортко / Городские медиа

Большой спрос на услуги танатопрактиков был и в ковидные времена, потому что было много смертей. В начале пандемии вообще запрещали открывать крышку гроба. Позже разрешили, но при условии максимальной дезинфекции тел. Это тоже наша с коллегами задача.

Набирать популярность услуги танатопрактиков начали в ковидные времена. Родные умерших пытались избежать их захоронения в запаянных цинковых гробах Источник: Андрей Бортко / Городские медиа

— Сколько в среднем танатопрактик работает над отдельно взятым телом?

— Если мы говорим о теле без каких-либо повреждений, то около часа или даже меньше. Бывает, что до церемонии прощания остается всего 15 минут. И даже за такое короткое время, если смерть произошла совсем недавно, тело — без видимых изменений, можно успеть подготовить. То есть в исключительных случаях экспресс-подготовка возможна, да.

— А если требуется серьезная реставрация? Там уже счет идет на часы?

— Да. Это может занять 12–18 часов, а иногда и несколько дней. Например, в первый день специалист работает над восстановлением тела, во второй — реконструирует лицо. А перед этим нужно провести процедуру бальзамации, что тоже время. Зафиксировать ткани, чтобы не возникли [посмертные] изменения.

— Танатопрактики в работе используют специализированную косметику. Чем она отличается от обычной декоративной?

— Все обычные, привычные вам косметические средства разработаны для живой теплой кожи. Именно за счет взаимодействия с теплом кожи современные тональные кремы подстраиваются под ее оттенок. Если же вы намажете этот же крем на, допустим, стол, то ничего не произойдет. Цвет не изменится.

В арсенале танатопрактиков много обычной, привычной нам декоративной косметики. Это, например, тени для век, румяна, помады Источник: Роман Данилкин / Городские медиа

Кожа умерших холодная, и не каждое обычное косметическое средство получится на нее нанести. Кроме того, она влажная, из-за чего косметика может скатываться. Именно поэтому появились специальные средства для макияжа усопших — танатокосметика. В ней нет ингредиентов, реагирующих на температуру кожи. Нет и каких-то витаминов, регенерирующих веществ — они просто не нужны.

— Получается, обычную декоративную косметику использовать нельзя?

— Почему же? Нет такого требования, правила, что работаем только на танатокосметике. Танатопрактик использует и те и другие средства. И даже применяет те же техники, которые применяются в обычном макияже. Посмертный макияж в общем плане такой же, как и для живых. Каким он будет — выбирают родственники умерших. Иногда просят вечерний, иногда — свадебный. Но чаще — легкий, естественный, без кричащих цветов. Хотя исключения, конечно, бывают.

— Считается, что профессиональная танатокосметика стоит каких-то диких денег. Дороже обычной люксовой декоративной косметики. В самом деле?

— Когда в 1990-х закупали косметику за рубежом, в основном в Америке, то да, было очень дорого. Всё изменилось, когда сначала началась пандемия, а после многие косметические средства перестали поставлять в нашу страну, а стоимость оставшихся выросла в разы. Мы нашли выход из этой ситуации, начав производить танатокосметику самостоятельно на нашем производстве в Новосибирске. Флакончик изготовленного там тонального крема объемом в 50 миллилитров стоит в среднем 1000 рублей.

— Сколько стоит непосредственно сам посмертный макияж?

— Стоимость варьируется в зависимости от региона. Но в среднем комплексная подготовка тела к захоронению (омовение, одевание, макияж и т. д.) стоит в районе 6–8 тысяч рублей. А если брать Москву, то в два-три раза дороже. Услуга бальзамации (при необходимости) стоит примерно столько же.

Помимо тюбиков, баночек и бутылочек, в рабочем чемодане танатопрактика есть кисточки, мастихины, расчески и даже скальпель Источник: Роман Данилкин / Городские медиа

— А реставрация?

— Это отдельная история, и расценки тут зависят от степени сложности работ. Есть несколько ценовых категорий: первая — 10–12 тысяч рублей, вторая (более сложная) — 15–20 тысяч рублей, третья и четвертая еще есть. И там уже стоимость может доходить до 50–70 тысяч рублей и даже превышать эту сумму.

Восстановить возможно даже сильно поврежденные лица умерших. На это может уйти солидное количество времени Источник: Похоронный портал / Vk.com

Без паники, это тоже всего лишь манекен! На нем специалисты показывают, как можно воссоздать облик умершего с жуткими травмами Источник: Дмитрий Евсиков / Vk.com

— Танатопрактика могут попросить, например, сделать усопшей макияж в кислотных тонах. И он сделает так, как просит заказчик. С какими нестандартными просьбами сталкивались вы?

— Яркий, необычный макияж и даже окрашивание волос — история для танатопрактиков довольно обычная. Как и маникюр/педикюр, например. Просто не все родственники усопших к такому готовы, не все знают, что такое в принципе возможно. Был случай, когда моя ученица прислала фото молодой умершей девушки с приоткрытым ртом. Обычно его смыкают, так принято, но тут родственники попросили этого не делать. Потому что при жизни девушка из-за особенностей прикуса всегда ходила с приоткрытым ртом. И я уже не говорю про улыбки…

— Улыбка? Неужели бывает, что просят «заставить» мертвых улыбаться?

— Да, бывает и такое. И сделать это возможно. Но нюанс в том, что улыбку на лице умершего сформировать не так просто. Когда мы улыбаемся, задействовано огромное количество мышц. А после смерти все они буквально каменеют.

Еще из необычного — новая зарубежная тенденция. Там родственники просят танатопрактиков забальзамировать тела умерших родных в разных позах. Например, садят мертвого байкера на мотоцикл и с помощью бальзамации фиксируют в этом положении. Или и вовсе ставят забальзамированное тело в гробу. У нас в России ничего такого нет, но не исключено, что когда-то появится.

— Танатопрактики готовят к захоронению тела взрослых. А детские?

— Иногда бывает, да. Особенно если было какое-то агрессивное заболевание, серьезная травма или насильственная смерть. В таких случаях родственники иногда просят восстановить тело ребенка. Но чаще, наоборот, просят ничего не трогать из-за страхов и предубеждений. Всё зависит от ситуации. Стоимость услуг при этом будет плюс-минус та же, что и в случае со взрослыми. Но знаю танатопрактиков, которые никогда не берут деньги за предпохоронную подготовку ребятишек.

Не так часто, но танатопрактикам приходится восстанавливать и лица умерших детей Источник: Дарья Пона / Городские медиа

— В России танатопрактиков хватает? Или нужно еще?

— Вы знаете, сейчас предложение по специалистам превышает спрос на них. В последние два-три года просто какой-то бум интереса к обучению на эту специальность. Люди приходят из совершенно разных сфер — от визажистов до бухгалтеров. Причин, по которым люди приходят на курсы [танатопрактиков], много, есть несколько основных. Прежде всего это люди, пережившие утрату близких, чьи похороны были подготовлены недостаточно хорошо и качественно. У кого-то многие родственники работают в похоронной сфере, и им с детства всё это знакомо и привычно.