В Ярославле подростков привлекут к уборке подъездов. Что об этом известно

За уборку в городе подросткам готовы платить Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле подростков, трудоустроенных через движение «Яротряд», планируют привлекать к уборке подъездов. Вопрос обсудили на открытом совещании в мэрии 22 июля. Инициативу уже поддержала управляющая компания Дзержинского района.

«Мы готовы принять ребят на должность уборщиц и уборщиков подъездов», — заявила директор АО «Управляющая организация многоквартирными домами Дзержинского района» Вера Чернявская.

Мэр Ярославля Артем Молчанов предложил распространять эту практику в управляющих компаниях других районов.

Как отметила на заседании руководитель управления по молодежной политике Мария Забалуева, сотни подростков находят работу через трудовое движение «Яротряд». Несовершеннолетние занимаются благоустройством парков и скверов, уборкой общественных территорий, а также работают на различных предприятиях.

«Заработная плата у несовершеннолетних составляет порядка 25 тысяч рублей. Она формируется из зарплаты, рассчитанной в соответствии с минимальным размером оплаты труда, и поддержки от центра занятости. Поддержка носит заявительный характер», — пояснила Мария Забалуева.

Подростки получают официальное трудоустройство. К концу года через «Яротряд» планируется обеспечить работой около 900 школьников.

Мэр Артем Молчанов подчеркнул, что участие подростков в благоустройстве парков, скверов и общественных территорий носит не только практический, но и воспитательный характер.

«Если ребята сами в этом парке, сквере работают, то, конечно, не будут теми, кто приходит и разрушает. Они точно не станут вандалами», — отметил градоначальник.

Также глава Ярославля предложил рассмотреть вариант привлечения несовершеннолетних к работе на предприятии «Яргорэлектротрнас».

«Это опасное производство», — отметила руководительница управления по молодежной политике Мария Забалуева.

Артем Молчанов ответил ей: «Если так смотреть, у нас везде опасное производство. Должен быть проведен инструктаж. Наверняка есть направления работы, которые непосредственно не связаны с управлением троллейбусами или трамваями».

Директор «ЯрГЭТ» Денис Пырлог добавил, что юные сотрудники могут заняться, например, уборкой салонов транспорта.