В Ярославле подростков привлекут к уборке подъездов. Что об этом известно

В Ярославле подростков, трудоустроенных через движение «Яротряд», планируют привлекать к уборке подъездов. Вопрос обсудили на открытом совещании в мэрии 22 июля. Инициативу уже поддержала управляющая компания Дзержинского района.
«Мы готовы принять ребят на должность уборщиц и уборщиков подъездов», — заявила директор АО «Управляющая организация многоквартирными домами Дзержинского района» Вера Чернявская.
Мэр Ярославля Артем Молчанов предложил распространять эту практику в управляющих компаниях других районов.
Как отметила на заседании руководитель управления по молодежной политике Мария Забалуева, сотни подростков находят работу через трудовое движение «Яротряд». Несовершеннолетние занимаются благоустройством парков и скверов, уборкой общественных территорий, а также работают на различных предприятиях.
«Заработная плата у несовершеннолетних составляет порядка 25 тысяч рублей. Она формируется из зарплаты, рассчитанной в соответствии с минимальным размером оплаты труда, и поддержки от центра занятости. Поддержка носит заявительный характер», — пояснила Мария Забалуева.
Подростки получают официальное трудоустройство. К концу года через «Яротряд» планируется обеспечить работой около 900 школьников.
Мэр Артем Молчанов подчеркнул, что участие подростков в благоустройстве парков, скверов и общественных территорий носит не только практический, но и воспитательный характер.
«Если ребята сами в этом парке, сквере работают, то, конечно, не будут теми, кто приходит и разрушает. Они точно не станут вандалами», — отметил градоначальник.
Также глава Ярославля предложил рассмотреть вариант привлечения несовершеннолетних к работе на предприятии «Яргорэлектротрнас».
«Это опасное производство», — отметила руководительница управления по молодежной политике Мария Забалуева.
Артем Молчанов ответил ей: «Если так смотреть, у нас везде опасное производство. Должен быть проведен инструктаж. Наверняка есть направления работы, которые непосредственно не связаны с управлением троллейбусами или трамваями».
Директор «ЯрГЭТ» Денис Пырлог добавил, что юные сотрудники могут заняться, например, уборкой салонов транспорта.
Как вам идея привлечения несовершеннолетних к уборке подъездов, улиц, парков?