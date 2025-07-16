«Лучше одного специалиста за 200 тысяч, чем двух по 120». Гонка зарплат приходит к гонке за эффективными кадрами

Сотрудники хотят роста зарплаты, но нужно доказать, чего ты стоишь Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Зарплатные ожидания россиян растут в полтора раза быстрее, чем реальные зарплаты. По крайней мере, к такому выводу пришли эксперты Финансового университета при правительстве РФ: опрос демонстрирует разрыв между желаемым и действительным, рисуя картину амбициозных, но пока несбыточных финансовых ожиданий.

Согласно опросу, средние зарплатные ожидания граждан составляют 146 тысяч рублей в месяц. Причем желания россиян за год выросли на 16 процентов. Правда, суровая реальность, представленная Росстатом, несколько охлаждает пыл мечтателей. Фактическая зарплата в первом квартале еле-еле перевалила за 92 тысячи.

Соискатели без опыта работы тоже не лыком шиты и рассчитывают на 92 тысячи рублей (медианная — 73 тысячи), что на 7–8% выше уровня второго квартала 2024 года. Впрочем, тут хотя бы наблюдается некоторое приближение к реальности: по данным HeadHunter, медиана предлагаемых соискателям без опыта зарплат в июне — чуть менее 76 тысяч, тогда как ожидания соискателей на этом портале — тоже почти 76 тысяч. Видимо, молодые специалисты более адекватно оценивают свои возможности на рынке труда.

Любопытен и региональный разброс. Самые амбициозные мечтатели в Махачкале — они хотят в среднем 213 тысяч рублей. Затем идут Хабаровск (188 тысяч), Москва (185 тысяч), Иркутск (175 тысяч) и Санкт-Петербург (166 тысяч).

Почему работодатели в России, несмотря на многолетнюю «гонку зарплат», не могут платить столько, сколько хотят россияне? Этот вопрос MSK1.RU задал нашим постоянным экспертам по рынку труда.

«Запаса прочности у малого бизнеса может не хватить»

— Мы видим, что делается с ценами на всё, начиная от продуктов и бытовых товаров, заканчивая электроникой, автомобилями. Я уже молчу про цены на недвижимость, — объясняет причины «зарплатной гонки» профессор РЭУ им. Плеханова, доктор экономических наук Юрий Ляндау. — Естественно, при таких условиях люди хотят зарабатывать больше, чтобы просто было на что жить. Дальше возникает вопрос, а как быть бизнесу, у которого будет расти статья затрат на фонд оплаты труда (ФОТ), а там еще и страховые взносы 30,2% начисляются на ФОТ. Конечно, крупный прибыльный бизнес это выдержит, особенно банки, цифровые экосистемы. А вот для малого и микробизнеса такая ситуация становится достаточно тяжелой. Запаса прочности может не хватить.

— Получается, малый бизнес должен просто платить меньше, чем хотят россияне? И к чему это приведет?

— К тому, что нанять высококвалифицированных специалистов малый бизнес просто не сможет. Но без этого развиваться тоже невозможно. Выходит, что бизнес должен думать о том, чтобы оптимизировать бизнес-процессы, оптимизировать число сотрудников и нанимать меньшее количество, но серьезных работоспособных специалистов, готовых эффективно и продуктивно работать, естественно за достойную заработную плату. Очевидно, что лучше нанять одного работающего специалиста за 200 тысяч рублей в месяц, чем двух за 120 тысяч, которые будут раскладывать «Косынку», бегать курить каждый час и 10 раз на дню пить кофе.

«Гонка зарплат наконец-то сменится гонкой эффективности»

— Рынок труда в России сегодня балансирует между двумя векторами. Первый — это давление со стороны работников, которые ощущают рост цен и стремятся компенсировать снижение реальных доходов. Второй — это ограниченные возможности работодателей, особенно в малом и среднем бизнесе, — согласна с Ляндау президент Ассоциации инвестиционных советников Юлия Кузнецова. — Повышение зарплат за последние два года в ряде отраслей — это был вынужденный шаг, чтобы удержать персонал на фоне дефицита кадров, особенно квалифицированных. Однако в последние месяцы запас прочности для массового увеличения зарплат начинает исчерпываться. Маржинальность бизнеса под давлением: я про высокие процентные ставки, рост стоимости сырья и логистики, нестабильность внешнеэкономических условий. Всё это снижает возможности компаний идти на повышение ФОТ.

— Однако, судя по опросу Финансового университета, россиян проблемы бизнеса мало интересуют. Они хотят высоких зарплат, а не жалоб работодателей на нехватку денег.

— Ну сами подумайте: люди мыслят в категориях повседневных трат — постоянный рост цен, особенно на привычные услуги и продукты, заставляет их повышать ожидания. Да, а работодатели, конечно, считают по-другому: любое повышение зарплат должно быть обосновано ростом выручки или производительности, иначе это путь к убыткам. Вот, по сути, мы и видим то, о чем вы говорите: нарастающий разрыв между экономическими реалиями бизнеса и социальными ожиданиями работников.

— Рано или поздно этот разрыв может похоронить российский бизнес?

— Да просто в ближайшие месяцы уже не стоит ждать массового повышения зарплат. Ну, может, за исключением точечных отраслей с самым острым кадровым голодом (IT, строительство, медицина, оборонка). Но тут еще нужно помнить про такой важный фактор, как возможное снижение ключевой ставки. Это приведет к удешевлению кредитных ресурсов, и у бизнеса может появиться небольшой люфт для пересмотра зарплатных фондов. Правда, сразу скажу, это произойдет не сразу и не повсеместно.

А в общем прогноз такой: в ближайшей перспективе гонка зарплат может смениться гонкой эффективности — и у работников, и у работодателей.