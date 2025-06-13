«Неравенство не в пользу россиян». Кто и почему у всех мигрантов заблокирует сим-карты и оставит без связи

Правила для мигрантов становятся всё жестче Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK.RU











Иностранные мигранты в России с 1 июля могут остаться без мобильной связи. Правда, если не перейдут на новый способ оформления сим-карт — по биометрии. Однако некоторые сотовые операторы уже подсуетились и заранее стали рассылать мигрантам SMS-уведомления о предстоящей блокировке.

Юрист Полина Гусятникова (старший управляющий партнер юридической компании PG Partners) объясняет в беседе с MSK1.RU, что изменения в законе «О связи» уже действуют с начала года. Правда, касаются только мигрантов, а не граждан России.

— С начала этого года мигранты могут приобретать сим-карты только по биометрии. А номера, приобретенные ранее, необходимо переоформить в соответствии с требованиями подтверждения личности по биометрическим данным. Считается, что с помощью биометрических данных проще контролировать миграционный поток, — объясняет Гусятникова. — Для того чтобы переоформить сим-карту, иностранцам нужно получить СНИЛС, зарегистрироваться на «Госуслугах» и зарегистрировать там биометрические данные.

— При регистрации можно столкнуться с какими-то проблемами?

— Не должны. Все мигранты, которые легально находятся на территории РФ, бесплатно могут получить номер СНИЛС. Так же, как и россиянам, он присваивается один раз в жизни. Даже если сам сертификат будет утерян, его можно восстановить, потому что номер никуда не денется и находится в базе. А для того, чтобы оформить СНИЛС, иностранцу нужно обратиться в отделение Соцфонда или МФЦ. В Соцфонде СНИЛС выдадут сразу, через МФЦ придется подождать до 5 рабочих дней.

— Что посоветуете делать тем иностранцам, кому сим-карту заблокируют?

— Всё очень просто, — говорит Гусятникова. — Купить новую сим-карту по биометрии либо сдать биометрию на «Госуслугах» и разблокировать уже имеющуюся сим-карту.

Ужесточение требований к выдаче сим-карт — продолжение государственной линии по ужесточению контроля за миграционными потоками, говорит MSK1.RU председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. По его словам, миграционная политика России слишком долго была хаотичной.

— Ни у кого же не вызывает удивления, когда сегодня в загранпаспорта мы вносим биометрию и, соответственно, биометрию иногда сдаем на получение виз, — рассуждает Крупнов. — Так что это уже стандартная процедура. Как и любая процедура, помогающая идентификации, биометрия, конечно же, очень серьезно упростит деятельность правоохранительных органов и других служб. Причем как с точки зрения обеспечения безопасности, так и с точки зрения социальных гарантий для тех иностранных граждан, которые приезжают работать на территории Российской Федерации.

— Но мы сами видим, что далеко не все мигранты рады тому, что их принудительно заставляют «оцифроваться».

— Ну смотрите. У нас очень долгое время было неравенство в, как вы говорите, «оцифрованности» российского и иностранного населения. Почти все граждане России уже сейчас находятся в «Госуслугах», в других информационных системах, имеют доступ к МФЦ и так далее. Это упрощает проверку личности, идентификацию, аутентификацию. А получается, что приезжие иностранные граждане, по сути, свободны от всего этого. Так что подобное неравенство не в пользу российских граждан. Так что биометрия — это первый, простейший шаг для наведения порядка в миграционной политике.

— Вы много лет занимаетесь вопросами миграции. Есть ли хотя бы примерное представление, сколько сейчас в России мигрантов?

— Я даже боюсь отвечать на ваш вопрос. Потому что, мне кажется, что это самая секретная цифра в Российской Федерации. И никакая военная и государственная тайна близко не стояла к секретности этой цифры. Почему? Потому что у нас просто никто не считал мигрантов.

МВД отчитывается, что в стране около 7 миллионов граждан, которые так или иначе подходят под категорию трудовых мигрантов. А Следственный комитет говорит: 14–16 миллионов. По моим экспертным оценкам, цифра где-то посередине — около 10 миллионов. И это мы не учитываем тех людей, которые полгода назад, год назад, пять лет назад были еще иностранными гражданами, а потом получили российское гражданство.