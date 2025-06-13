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Работа Новые законы Эксперт «Неравенство не в пользу россиян». Кто и почему у всех мигрантов заблокирует сим-карты и оставит без связи

«Неравенство не в пользу россиян». Кто и почему у всех мигрантов заблокирует сим-карты и оставит без связи

Иностранцы, которые работают у нас в стране, заранее стали получать уведомления о блокировке

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1 комментарий
Правила для мигрантов становятся всё жестче | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK.RUПравила для мигрантов становятся всё жестче | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK.RU

Правила для мигрантов становятся всё жестче

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK.RU

Иностранные мигранты в России с 1 июля могут остаться без мобильной связи. Правда, если не перейдут на новый способ оформления сим-карт — по биометрии. Однако некоторые сотовые операторы уже подсуетились и заранее стали рассылать мигрантам SMS-уведомления о предстоящей блокировке.

Юрист Полина Гусятникова (старший управляющий партнер юридической компании PG Partners) объясняет в беседе с MSK1.RU, что изменения в законе «О связи» уже действуют с начала года. Правда, касаются только мигрантов, а не граждан России.

— С начала этого года мигранты могут приобретать сим-карты только по биометрии. А номера, приобретенные ранее, необходимо переоформить в соответствии с требованиями подтверждения личности по биометрическим данным. Считается, что с помощью биометрических данных проще контролировать миграционный поток, — объясняет Гусятникова. — Для того чтобы переоформить сим-карту, иностранцам нужно получить СНИЛС, зарегистрироваться на «Госуслугах» и зарегистрировать там биометрические данные.

 При регистрации можно столкнуться с какими-то проблемами?

— Не должны. Все мигранты, которые легально находятся на территории РФ, бесплатно могут получить номер СНИЛС. Так же, как и россиянам, он присваивается один раз в жизни. Даже если сам сертификат будет утерян, его можно восстановить, потому что номер никуда не денется и находится в базе. А для того, чтобы оформить СНИЛС, иностранцу нужно обратиться в отделение Соцфонда или МФЦ. В Соцфонде СНИЛС выдадут сразу, через МФЦ придется подождать до 5 рабочих дней.

 Что посоветуете делать тем иностранцам, кому сим-карту заблокируют?

— Всё очень просто, — говорит Гусятникова. — Купить новую сим-карту по биометрии либо сдать биометрию на «Госуслугах» и разблокировать уже имеющуюся сим-карту.

Ужесточение требований к выдаче сим-карт — продолжение государственной линии по ужесточению контроля за миграционными потоками, говорит MSK1.RU председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. По его словам, миграционная политика России слишком долго была хаотичной.

— Ни у кого же не вызывает удивления, когда сегодня в загранпаспорта мы вносим биометрию и, соответственно, биометрию иногда сдаем на получение виз, — рассуждает Крупнов. — Так что это уже стандартная процедура. Как и любая процедура, помогающая идентификации, биометрия, конечно же, очень серьезно упростит деятельность правоохранительных органов и других служб. Причем как с точки зрения обеспечения безопасности, так и с точки зрения социальных гарантий для тех иностранных граждан, которые приезжают работать на территории Российской Федерации.

 Но мы сами видим, что далеко не все мигранты рады тому, что их принудительно заставляют «оцифроваться».

— Ну смотрите. У нас очень долгое время было неравенство в, как вы говорите, «оцифрованности» российского и иностранного населения. Почти все граждане России уже сейчас находятся в «Госуслугах», в других информационных системах, имеют доступ к МФЦ и так далее. Это упрощает проверку личности, идентификацию, аутентификацию. А получается, что приезжие иностранные граждане, по сути, свободны от всего этого. Так что подобное неравенство не в пользу российских граждан. Так что биометрия — это первый, простейший шаг для наведения порядка в миграционной политике.

 Вы много лет занимаетесь вопросами миграции. Есть ли хотя бы примерное представление, сколько сейчас в России мигрантов?

— Я даже боюсь отвечать на ваш вопрос. Потому что, мне кажется, что это самая секретная цифра в Российской Федерации. И никакая военная и государственная тайна близко не стояла к секретности этой цифры. Почему? Потому что у нас просто никто не считал мигрантов.

МВД отчитывается, что в стране около 7 миллионов граждан, которые так или иначе подходят под категорию трудовых мигрантов. А Следственный комитет говорит: 14–16 миллионов. По моим экспертным оценкам, цифра где-то посередине — около 10 миллионов. И это мы не учитываем тех людей, которые полгода назад, год назад, пять лет назад были еще иностранными гражданами, а потом получили российское гражданство.

А вы как думаете, нужно ужесточать миграционную политику?

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Дмитрий Капустин
Блокировка cим-карт Мигранты Иностранная рабочая сила Гастарбайтеры Миграционная политика Миграционная реформа
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Комментарии
1
Гость
1 час
одна из немногих территорий где местные существуют хуже приезжих в разы и это на законных основаниях дон
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