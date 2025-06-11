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Работа «Получаем по 40 рублей за заказ»: доставщики — о работе и своей зарплате

«Получаем по 40 рублей за заказ»: доставщики — о работе и своей зарплате

Курьеры рассказали нам о графике и выплатах

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3 комментария
Курьеры говорят, что можно неплохо заработать, если сделать за смену десятки доставок | Источник: Мария Токмакова / 72.RUКурьеры говорят, что можно неплохо заработать, если сделать за смену десятки доставок | Источник: Мария Токмакова / 72.RU

Курьеры говорят, что можно неплохо заработать, если сделать за смену десятки доставок

Источник:

Мария Токмакова / 72.RU

В последние годы сервисы доставок продуктов и еды в России стали пользоваться особой популярностью. Даже если вы не пользуетесь сервисом доставки, то наверняка не раз видели, как по городу колесят и спешат к заказчикам курьеры с желтыми, розовыми и зелеными сумками. В этом материале наши коллеги из 72.RU рассказывают, сколько зарабатывают доставщики еды, продуктов и других товаров.

«За час работы примерно 200–300 рублей выходит»

— Стабильного графика у нас вообще нет. Ты обозначаешь пожелания, в какое время хочешь работать, и тебя выставляют в этих рамках на смену. Можно по 16 часов всю неделю работать на складе. Можно раз в неделю выйти от 4 до 12 часов и доставлять заказы. По оплате — 105 рублей стоит час работы и 40 рублей заказ. Заказов достаточно, за час работы примерно 200–300 рублей выходит. В месяц можно заработать от 50 до 80 тысяч рублей. Но нам платят еженедельно. Заказы у нас нетяжелые, но бывают пятилитровки, их никто не любит таскать. Кстати, мы не видим, кто нам оставляет чаевые, но очень признательны за них, — рассказывает молодой человек.

Он говорит, что также работал в «Сбермаркете».

— Там немного по-другому. Выкладывают свободные часы, и ты выбираешь себе подходящие. Но оплата в «Сбермаркете» производится за заказ. В целом выходит примерно столько же, как в «Самокате», но это если заказы есть, их может и не быть, — добавляет он.

В «Ленте» можно получить до 5 тысяч рублей

— Я работаю в доставке магазина «Лента». В среднем у меня выходит 5 тысяч рублей, но работать приходится немало. Смена длится по 11 часов, и надо работать 6 дней в неделю. Был опыт работы в доставке «Яндекса», но там, чтобы заработать 5 тысяч рублей, нужно километров 250–300 намотать, — объясняет наш собеседник.

«Копеечка в любом случае была» 

— Я ушел из доставки недавно, но работалось там неплохо, не жаловался. Копеечка в любом случае всегда была на неделю. Графика у них нет, всегда по-разному работал. Брал смену по 6 часов, выходил два раза в неделю. Выходило примерно 2700 рублей. Тяжелые ли грузы? Смотря сколько адресов в одном заказе. Если в заказе четыре адреса, то бывало по 10–15 килограммов носил. Перестал работать из-за обстоятельств, — говорит курьер.

«Заказов мало, а курьеров много» — опытный доставщик

— Я много лет работаю доставщиком, возил грузы разные. Например, в «Купере» и до 30 килограммов доставляем, а в «Яндексе» в основном возим бургеры. Цены смешные за доставку. Еще и к этому взялись за доставку на электротранспорте, надеюсь, что у нас не будет, как в Питере и Москве, — объясняет доставщик. — «Купер» платит от 2500–3500 рублей за смену, что очень редко. В «Яндексе» можно заработать до 2500 рублей, столько стоит смена 12 часов, — рассказывает молодой человек.

Курьер добавляет, что в «Яндексе» с недавних пор скинули суммы заказов от 80–120–150 рублей.

— «Купер» — та же ситуация, до 130–150 рублей за заказ, бывает и по 40 рублей, и 50 рублей получаем. Премий не бывает, но иногда начисляют бонусы в «Яндексе». Для этого надо выполнить 80 заказов, и тогда можно получить плюсом 2500 рублей. Но заказов мало, а курьеров много, так что еще нужно где-то взять эти заказы. Когда было холодно, мы образно в «Купере» получали в неделю от 16–20 тысяч рублей. Сейчас же 12–14 тысяч рублей кое-как выходит за то же количество заказов. А это 100–120 заказов примерно, — делится опытный курьер.

Опыт работы в доставках кафе

— Впервые я вышла в доставку перед началом пандемии с ковидом. В период самоизоляции заказов было очень много, как будто все, кто откладывал на свою пенсию, решили ни в чем себе не отказывать. Я тогда работала в MY BOX, график был максимально неудобный, я работала с одним выходным в две недели. На выбор было три зоны по городу, удаленные в том числе. По стоимости до 10 километров стоило 170 рублей с заказа, удаленные заказы (свыше 10 километров) — 190 рублей.

Девушка добавляет, что когда закрыли все торговые центры, кухню перенесли на полуоборудованный склад.

— Вот там началось веселье. Доставляли на весь город, поваров было мало, я сама стала говорить и крутить роллы. Получалось, что я сама готовила, сама комплектовала и сама доставляла. Еще обязательно нужно было носить форму и сумку, в пандемию — маску и перчатки. За отсутствие этого мы получали штраф на усмотрение менеджеров, которые верили на слово недовольным клиентам.

Девушка говорит, что еще она работала в доставке в сети «Шашлыкофф».

— График 2/2 — это, конечно, в идеале, но пока шла доставка, курьеров не хватало, приходилось и в допсмены выходить. Оплата была, в принципе, неплохая: 750 рублей за смену и плюс с каждой доставки до 5 километров — 100 рублей, 5–10 километров — 120 рублей. Тут доставки так же делились на зоны, но зоны выходили и за пределы города, — добавляет доставщица.

Она признается, что недавно решила понять, что такое «Яндекс Доставка».

— И это мое разочарование. Курьеров набирают очень много, так как всё оформление — это просто скачать программу и получить в офисе максимально грязную и убитую сумку. Смены берешь себе самостоятельно, но при этом если ты не выходишь 3 дня, то оплату ты не получишь, пока снова не выйдешь в смены с перерывами не более 3 дней. Как считается оплата, я так и не поняла, потому что условно забираешь 2 заказа из одного ресторана и везешь в соседние дома, при этом за один заказ получаешь 29 рублей, а за другой — 50 рублей. И да, когда вы сами делаете заказ и видите стоимость повышенной доставки 250 рублей, это не те деньги, которые получит курьер. Доплата за вес более 10 килограммов, там тоже выходят копейки, — говорит она.

По словам девушки, она пошла туда на время, чтобы немного подработать.

— Хотела пару месяцев, но там за смену 1000–1500 рублей выходило, смысла в холодрыгу там работать я вообще не увидела. И поэтому я ушла, — подытоживает она.

В среднем в популярных доставках за смену можно заработать от 1000 до 3500 рублей | Источник: Мария Токмакова / 72.RUВ среднем в популярных доставках за смену можно заработать от 1000 до 3500 рублей | Источник: Мария Токмакова / 72.RU

В среднем в популярных доставках за смену можно заработать от 1000 до 3500 рублей

Источник:

Мария Токмакова / 72.RU

Сборщикам гипермаркета платят в районе 200 рублей в час

— Я работаю в магазине «Перекресток». Знаю, что сборщики продуктов получают 180 рублей в час. И за каждый пик по 4 рубля или что-то около того. За пики им раз в неделю премия выплачивается, а вот в каком размере — не знаю, — рассказывает наша собеседница. — Ну вот приходит заказ сборщикам на ТСД (что-то типа специального рабочего телефона. — Прим. ред.). Они его берут. Допустим, в заказе 15 позиций, и пик — 1 позиция. То есть 15 пиков умножаем на 4. Столько получает премию денег сборщик за один заказ.

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Мария ТокмаковаМария Токмакова
Мария Токмакова
Журналист 72.ru
Курьер Доставка Зарплата Заказ
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Комментарии
3
Гость
1 час
Скоро вместо такси рикши будут
Гость
49 минут
Двенадцать часов, шесть дней в неделю, чтобы заработать даже не отвечающие рекламным обещаниям суммы... Если не вспоминать про трудовое законодательство и гарантированную 40-часовую неделю, стоит задуматься над тем, что еще надо сделать, чтобы понять, что такое рабство?
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