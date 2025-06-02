«Самая частая жалоба — это отношения внутри коллектива»: психотерапевт — о различиях миллениалов и зумеров в работе

Психотерапевт поделилась мнением о разнице поколений Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











О разнице поколений спорят не первую сотню лет, но сейчас каждому, а в особенности рожденным с 80-х по середину 90-х годов и с конца 90-х по конец нулевых, приписали конкретные характеристики, которые им якобы свойственны на профессиональном поприще.

Например, что зумеры задают работодателю кучу вопросов еще на собеседовании, интересуются условиями труда, могут уволиться одним днем и «выгореть по пути к кулеру». С другой стороны, они всегда онлайн и очень амбициозны. Миллениалы же проще относятся к иерархии, нуждаются в живом общении и готовы к постепенному пути по карьерной лестнице.

Вы зумер или миллениал? Работаете на удаленке или каждый день мотаетесь в офис? Готовы уволиться, если начальство начнет посягать на ваши личные границы и токсично себя вести, или тактично объясните свою позицию и постараетесь исправить недочеты? Так ли заметна разница поколений, почему молодежь стала более бескомпромиссной и какие профессии не подходят миллениалам и зумерам, рассказала в колонке для портала NGS55.RU психотерапевт Валентина Кинас.

«Набивают первые шишки»

Мне кажется, внимание к теории поколений сильно преувеличено (теория поколений — это описание временных циклов в истории и связанных с ними характерных особенностей, а также взглядов людей. — Прим. ред.). На мой взгляд, в повседневной жизни важнее учитывать возрастную психологию.

Когда поколению Y (миллениалы), которое сейчас описывают как стремящееся к социальной и экологической ответственности, самореализации и непрерывному обучению, было 20 лет, его называли поколением MTV и говорили, что ничего путного из него не выйдет.

Я много общаюсь с людьми разных возрастов и могу сказать, что такие качества, как ответственность и безответственность, лень и готовность трудиться, инфантильность и взрослый подход присущи представителям любого поколения. Поколение Z (зумеров) отличает лишь то, что они пока молоды и набивают первые шишки. Кому-то из них трудно выйти из-под родительской опеки, а кто-то стремительно мчится к первому профессиональному выгоранию.

Изменилось отношение к работе

К самой концепции работы отношение изменилось не только у молодого поколения. Это нормальный процесс, свидетельствующий о более-менее стабильной жизни. В годы безработицы и недостатка средств на необходимое (еду, одежду, квартплату) человек будет держаться за любую работу и терпеть любое поведение руководства.

Когда есть из чего выбрать на рынке труда и можно думать не только о хлебе насущном, никто и ни в каком возрасте не захочет перерабатывать. Это возможно как раз по молодости лет, когда горишь новым делом и ставишь работу и достижения во главу угла. Но не всем молодым людям свойственно жить работой, для многих (и это было во все времена) важнее дружба, любовь и свободное время.

Молодежь старается находить свободное время для себя Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Стереотипы теории поколений

А вот насчет многолетнего труда на одном месте получается довольно интересная история. Многим ребятам нравится их должность и компания, но возможность карьерного роста и смены места работы превратилась в новое общественное требование, и этому могла поспособствовать сама теория поколений.

Ее многие критикуют за создание и поддержание стереотипов. Получается, что если ты не хочешь повышения и тебе тяжело перейти на новое место, то ты какой-то странный и не такой, каким надо быть в твоем кругу.

Мне кажется, лет 10 назад удаленную работу еще могли не воспринимать, не все молодые на тот момент люди соглашались с такими условиями, сомневались в выплате зарплаты. А с приходом ковида ситуация сильно изменилась, за последние 5 лет все адаптировались к удаленному формату в учебе и работе. Не всем нравится, конечно. Иногда люди предпочитают приходить в офис, потому что одних привлекает общение с коллегами, другим, наоборот, в офисе легче сосредоточиться.

Что касается профессиональных сфер, не подходящих какому-либо из поколений, таких сфер нет. Во все времена были и будут люди, которые умеют и хотят руководить, и те, кого руководящие должности тяготят. Будут военные, инженеры, врачи, будут и представители рабочих профессий. На наших глазах появляются новые профессии, и их осваивают люди разных возрастов. Многие переучиваются.

Каждый мечтает найти себе работу по душе Источник: Дарья Селенская / Городские медиа











Мы на работе — одна семья

Вообще, концепция «Мы семья» мне ужасно не нравится. В семье друг другу деньги не платят. Подменять корпоративные цели семейными ценностями довольно лицемерно, на мой взгляд. Зато именно от зумеров я не единожды слышала, что им хотелось бы чувствовать важность своего труда, понимать, что их работа кому-то нужна. И это было сказано не про благо корпорации, а именно про общее человеческое благо.

Самая частая жалоба и у зумеров, и у миллениалов — это отношения внутри коллектива. Сейчас во многих компаниях есть HR-менеджеры, они помогают создавать гармоничную атмосферу. Но, увы, не везде есть такие специалисты.

Вторая по частоте жалоба — это скорее внутренние требования к себе, часто связанные с перфекционизмом. Такой проблеме тоже подвержены оба поколения, но особенно часто это беспокоит менее опытных, но очень амбициозных людей.

Общие рекомендации, которые я хотела бы озвучить работодателям и сотрудникам, таковы: при приеме на работу описывать реальные условия, уважительно общаться и корректно критиковать. А если сотрудник не подходит, увольнять без травли и выживания.

И в офисе, и дома атмосфера должна быть комфортной Источник: Алексей Волхонский / V1.RU









