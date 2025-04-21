Зарплата от 80 тысяч: бизнес зовет на работу подростков — кем можно устроиться и где платят не меньше, чем взрослым

Сегодня подростки могут зарабатывать не меньше своих родителей Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











В России 14-летним подросткам начали предлагать зарплаты от 80 тысяч рублей в месяц из-за катастрофической нехватки кадров. К такому выводу пришли HR-специалисты, проанализировав ситуацию на рынке в 2025 году. Компании заваливают молодых людей предложениями о работе. Корреспондент NGS.RU Настасья Медведева выяснила, кем трудятся дети, а также — какие вакансии, зарплаты и условия труда предлагают им работодатели, особенно после подписания закона.

«Всё лето жил на свои деньги»

На вопрос — кем работают ваши дети, в редакцию NGS.RU пришло множество откликов. Оказалось, что большинство подростков сегодня трудится в торговых сетях.

16-летний сын Оксаны учится в колледже, а в свободное от учебы время подрабатывает в «Пятёрочке» работником зала: выкладывает товары на витрины. График — четыре часа пять дней в неделю. Если пары заканчиваются рано, берет еще два часа подработки. Больше нельзя, так как он — несовершеннолетний.

— Платят 233 рубля в час + районный коэффициент. Устроила через знакомую. Сын доволен, — говорит Оксана.

Всё чаще современные подростки стремятся зарабатывать, а не наслаждаться свободным временем Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











Похожий опыт работы уже получил 15-летний сын Ольги. Он всё прошлое лето выкладывал товары в магазинах сети Fix Price. Работал по 4–5 часов в день с плавающим графиком. Оплата — 240 рублей в час плюс районный коэффициент, но за вычетом подоходного налога.

— Оформлялся официально на три летних месяца, из-за этого потерял надбавку к пенсии по потере кормильца. Ему очень понравилось работать, всё лето жил самостоятельно на свои деньги. На последнюю зарплату купил телефон (я добавила, конечно), а работникам магазина проставился тортиком. Дочери 14. Она волонтер. Работает за еду и интерес, — рассказала Ольга.

Только в торговой сети «Магнит» в Новосибирской области сегодня работает около 100 подростков в возрасте от 16 лет, сообщили корреспонденту NGS.RU представители компании. Цифра будет расти, поскольку в начале лета в компании ожидают прирост желающих подзаработать школьников.

— Зарплату начинающего сотрудника определяют в соответствии с количеством часов, которые он отработал. Ставка такая же, как у взрослого, условия приема стандартные, — заявили в пресс-службе сети.

В PR-службе Fix Price рассказали, что в магазинах сети работают только совершеннолетние квалифицированные сотрудники. В других торговых сетях на момент публикации на вопросы о трудоустройстве подростков не ответили.

При этом работающих несовершеннолетних школьников сегодня можно встретить не только в торговых залах. Подростки продают самодельные фенечки, раздают листовки, работают промоутерами и т. д. Иногда встречаются уникальные случаи. Например, 16-летний сын Павла подрабатывает в музее СССР инструктором на симуляторе вертолета Ми-2. Только по выходным и на каникулах. Для парня сейчас это работа мечты, признается его отец.

Спрос растет

Работодатели стали чаще интересоваться резюме, которые размещают подростки, сообщают аналитики разных HR-компаний. По данным «Зарплата.ру», в прошлом году анкеты кандидатов в возрасте от 14 до 17 лет стали популярнее на 15%.

Специалисты Hh.ru добавили, что в 2024 году работодатели направили подросткам в возрасте до 18 лет приглашений на работу на 36% больше, чем год назад.

Наталья Лапцевич / 74.RU Источник: В 2024 году работодатели разослали больше 240 тысяч приглашений на работу новосибирским подросткам











— За три месяца 2025 года работодатели региона открыли 486 вакансий, на которые они готовы рассматривать кандидатов от 14 лет. Чаще всего таким соискателям предлагают работу курьерами, продавцами-консультантами, продавцами-кассирами, промоутерами и кладовщиками, не требуя опыта работы», — отметила директор Hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева.

В этом году сильно вырос спрос на молодых аниматоров (+52% в сравнении с 2024 годом), курьеров (+47%), видеомонтажеров (+43%), уборщиков (+35%). Чуть меньшую динамику показывают поиски маляров (+8%) и фотографов (+4%). Молодежь активно зовут работать компании из сферы «Наука и образование»: по итогам прошлого года количество приглашений соискателям от 14 до 18 лет выросло в 2,5 раза.

Подросткам часто предлагают работать, например, малярами Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











В SuperJob добавили, что, по их статистике, подростки чаще устраиваются менеджерами по продажам или по работе с клиентами, продавцами и кассирами, курьерами, официантами, сборщиками заказов, упаковщиками, комплектовщиками и операторами call-центров.

Сколько зарабатывают дети

Параллельно с ростом количества предложений о работе растут и зарплатные ожидания подростков. По данным специалистов «Зарплата.ру», сегодня операторами контактных центров они хотят получать не меньше 46 тысяч рублей, продавцами — около 41 тысячи рублей, официантами — 44 тысячи, менеджерами по работе с клиентами — не меньше 51 тысячи, курьерами — минимум 31 тысячу рублей.

При этом в Hh.ru уточнили, что размер зарплаты в большинстве случаев зависит от конкретного работодателя. Нередко выплаты превосходят даже самые смелые детские ожидания. Так, в Новосибирской области несовершеннолетнему курьеру в IT-холдинге готовы платить от 1000 до 1500 $ (84–126 тысяч рублей) в месяц без вычета подоходного налога.

Зарплата менеджера по продажам может достигать 60 тысяч рублей, работника торгового зала — 47 тысяч. Разносчиком листовок можно зарабатывать до 5 тысяч за смену, специалистом по обработке заказов в ПВЗ — от 2 тысяч за смену. В целом, если упорно трудиться, сегодня новосибирские подростки могут зарабатывать не меньше взрослых специалистов.

Пока молодежь стремится неплохо подзаработать и найти себе выгодные условия труда, зумеры устраиваются на работу, а затем начинают игнорировать работодателя и не выходят на смены. Таким образом, считают они, соискатель оказывается в сильной позиции и контролирует ситуацию. Также мы рассказывали о том, что работникам стали больше платить. Наиболее заметный рост наблюдают в транспорте, логистике, в перевозках, производстве, в строительной отрасли.