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Работа мнение «Так хотелось щелкнуть по подбородку»: HR-директор — о самом странном собеседовании

«Так хотелось щелкнуть по подбородку»: HR-директор — о самом странном собеседовании

Наглядный пример того, к чему приводят советы коучей

1 816
6 комментариев
Иногда с первым впечатлением можно так сильно перестараться, что эффект будет прямо противоположен желаемому | Источник: Филипп Сапегин / E1.RUИногда с первым впечатлением можно так сильно перестараться, что эффект будет прямо противоположен желаемому | Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

Иногда с первым впечатлением можно так сильно перестараться, что эффект будет прямо противоположен желаемому

Источник:

Филипп Сапегин / E1.RU

В интернете давно популярны ролики коучей, которые учат, как себя презентовать, чтобы создать правильное впечатление. Советы они дают разные. Например, встречаются такие: если вы пролили воду на рубашку, то это проблема не ваша, а рубашки, что пить чай или кофе нужно с прямой спиной и не опуская голову, чтобы не преклоняться перед чашкой.

В реальной жизни такое поведение вызывает смешанные чувства, и человек, следующий таким советам, выглядит не статусно и уверенно, а скорее странно. HR-директор Ольга Новгородова из Екатеринбурга рассказала в своей колонке для портала E1.RU о своем опыте собеседования с соискательницей, которая делала всё по заветам коучей.

Ольга НовгородоваОльга Новгородова
Ольга Новгородова
HR-директор

Ольга помогает владельцам крупных компаний находить идеальных кандидатов на вакантные позиции и формирует кадровую политику предприятий.

Пришла девушка на собеседование.

О-о-о-очень аккуратная, красивая, выверенная — любо-дорого смотреть. Наши девчата весело ей так: «Кофе будете?» Я сажаю ее на наши белые диваны и начинаю собеседовать. И ни-че-го не могу понять.

Девушка держит спину очень прямо. Она попросила начать беседу на пять минут позднее, чтобы «насладиться кофе». Сходила в уборную, помыла руки. И кружечку, знаете, так вежливо и одновременно небрежно подносит ко рту, сидит, как Меган Маркл любит сидеть, — аристократически и артистически.

— У вас такая осанка королевская, танцами занимались?

— Нет. Я просто уважительно к себе и к вам отношусь.

— А почему вы ушли с последнего места работы?

— Я думаю, это некорректный вопрос. Прошлое в прошлом, давайте обсуждать мои настоящие скиллы, кейсы и пожелания.

— У вас квартира своя или в ипотеке?

— О-о-о-о, так вы практически ко мне в карман залезли. Не думаю, что это корректно.

Вежливо, красиво, уважительно — не придраться.

<p>Ольга Новгородова </p><p>Ольга Новгородова </p>

И подбородок всегда чуть выше, чем мы привыкли, от чего общий вид сильно высокомерным кажется. Так хотелось щелкнуть по этому подбородку, чтобы не задирала.

Ольга Новгородова

HR-директор

Я понимаю, что вообще не могу пробиться к человеку, не понимаю ни его характера, ни настоящих реальных компетенций, ни манеру общения. Очень неуютно стало. Уже хотела было попрощаться, мол, мы вам перезвоним, всё такое…

Но сначала решила зайти к ней в соцсети. А там нормальная девичья жизнь — караоке, подружки, статусы примитивные. Собаки и треки Моны. Прогулки и концерт Жени Трофимова — «И-и-и-и тянутся города, я-я-я в каждом из них бывал, нас ссорили поезда, но мирил нас пустой вокзал».

Говорю: «Свет, вы очень странная, я вас вообще не понимаю и вакансию вам предложить толком не могу. Вот дома, с родителями вы так же себя ведете? Так же сидите — ровно и высокомерно? Так же осаживаете за любой вопрос?»

Короче…. Света просто статусно и высокорангово вела себя на интервью. Не прогибаясь под мир, не служа чашке с кофе и не нагибаясь к ней, не разваливаясь на диване, а демонстрируя спокойствие и силу. Не общаясь быстро и просто, а медленно, с паузами и уверенно.

Ее так научили коучи. Имидж такой.

Правильно ли держать себя подобным образом на деловых встречах?

Правильно. А кто не может принять такого поведения, тем самим стоит поучиться статусному поведению
Какие-то советы коучей можно использовать, но не впадать в такую крайность
Бред полный. Нужно вести себя естественно, чтобы самому было комфортно

Ранее мы публиковали и другие истории из практики Ольги Новгородовой. Например, она рассказывала, как со скандалами увольняются с работы и зачем людей на собеседованиях проверяют на детекторе лжи.

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Ольга НовгородоваОльга Новгородова
Ольга Новгородова
HR-директор
Собеседование HR Коучи Кадры Интервью
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Комментарии
6
Гость
16 апреля, 15:35
Ну да, а спрашивать про ипотеку - это же нормально, да? Ведь если нет ипотеки, то вы нам сразу не подходите - у вас же нет стимула горбатиться за двоих, перерабатывать, чтобы долги банку оплачивать. Так ведь ХРюша рассуждает?
Гость
16 апреля, 15:56
Ты бы еще спросила, какой у ее парня. Как таким людям доверяют найм.
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