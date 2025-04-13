«В какой-то момент не хватало самореализации». Как врач скорой помощи в 47 лет стал актером и моделью

У Валентина нет актерского образования, в карьере ему помогает природная харизма Источник: Telegram-канал «Занесло меня в кино…»

Валентин Ковалев — врач в пятом поколении, в профессии уже почти 30 лет. Он работает в скорой помощи, ежедневно спасая людям жизнь. Однако еще он актер. Снялся в сериале Валерии Гай Германики и в фильме режиссера Макса Шишкина. Кроме того, Валентин пошел в моделинг и снимается для небольших российских брендов. MSK1.RU узнал у врача, что его сподвигло начать актерскую карьеру и как совмещать работу в скорой со съемками в кино.

Несмотря на изнуряющую работу сутками, Валентину в один момент стало не хватать самореализации, и тогда он решил воплотить в жизнь давнюю мечту — стать актером.

Пробиться на большие съемки помогли природная харизма и колоритный типаж.

Работа в скорой — «реальный экстрим»

По словам Валентина, работа в скорой помощи вдвойне интереснее, чем в стационаре, потому что постоянно приходится сталкиваться с чем-то новым, и никогда не знаешь, что ждет на следующем вызове:

— Зачастую это реальный экстрим: мы вытаскиваем людей из пожаров и ДТП. Мы работаем параллельно с МЧС: они извлекают пациента, а мы оказываем ту помощь, которая необходима, чтобы пациент был более-менее стабильным с момента извлечения из поврежденного автомобиля, вагона, поезда, неважно откуда, — рассказывает Валентин.

Благодаря работе в скорой помощи Ковалев познакомился с женой:

— Мы встретились на подстанции в 2001 году, и спустя менее чем через полгода я сделал ей предложение. Вот такая медицинская история семьи.

Источник: Telegram-канал «Занесло меня в кино…»

Работа в скорой — в первую очередь, стресс, который приходится переживать каждый день. Но, по словам Валентина, врачи всегда делают всё возможное, чтобы спасти пациента.

— Мы приезжаем на вызов. Молодой мужчина, 46 или 47 лет — плохо с сердцем, сильно задыхается. Мы заходим в квартиру, и у нас шок, потому что этот человек шириной с двухместную кровать. Представьте себе, человек-гора, который мало того что лежит, он еще и возвышается над этой кроватью. Нам он сказал, что это он еще похудел на 50 килограммов. Снимаем кардиограмму, оказываем врачебно-диагностические мероприятия, — рассказывает Валентин.

Всё замечательно: инфаркт, отек легких. Пациента надо госпитализировать. Но как? Мы вызываем МЧС! Валентин Ковалев Врач, актер-любитель

— Бравые спасатели заходят с нашими носилками на вызов. Мол, сейчас мы его поднимем и — в машину. А потом понимают, что мы его не поднимем, и машины не будет. Тогда они вызвали вышку. Мы открывали полностью окно, нам подавали в окно люльку, мы на люльку вшестером, дотолкав до окна кровать, перекладываем пациента и спускаем в машину. В больнице измерили его вес — 346 килограммов. Крупный мальчик попался, — продолжает Валентин.

«Когда я приехал на вызов, пациент открыл дверь, захрипел и умер»

Ковалев стал «крестным папой» 11 раз: именно столько ему пришлось принимать роды в дороге и на дому. Первый опыт вспоминает так:

— Роды. Я еду в уазике. Соответственно, уазик без нормальной сирены, ржавый, как решето: это еще времена царя Гороха. Барышня говорит: «Ой, у меня что-то лезет». Я говорю: «Рыба моя, это не что-то, а кто-то». Примерно через 30−40 минут на обочине появился мальчонка килограмма на 4. Задышал, сразу закричал. Потом уже счастливую маму и ребенка доставили в роддом.

Источник: Telegram-канал «Занесло меня в кино…»

Но, к сожалению, в скорых люди чаще умирают, чем рождаются. По словам Валентина, в зоне риска мужчины 40–50 лет:

— Грешим этим мы. Наша категория считает, что мы еще молодые, здоровые, всё красиво, можем отжаться пятьдесят раз, съесть весь холодильник, но — увы. Был пациент — мужчина, достаточно много занимался спортом в свое время, тяжелой атлетикой, у него тромбофилия нижних конечностей. Но поскольку то работа, то еще что-то, он не обращался своевременно. В итоге, когда ему стало плохо, он вызвал скорую помощь, но крупный тромб выстрелил вверх по венам. Когда я приехал на вызов, пациент открыл дверь, захрипел и умер. Тромб попал в легочную артерию, а здесь уже мы бессильны.

«Смена рода деятельности — это сам по себе отдых»

Ковалев продолжает работать в скорой помощи, но теперь у него еще один род деятельности. Валентин — актер и модель. Во время съемок у него бешеный график: сначала работает сутки в скорой, потом едет сниматься. Но такой ритм Валентину по душе: некогда скучать.

— Актерской и модельной карьерой решил заняться, потому что в какой-то момент не хватало самореализации. В медицине достиг практически пика: полный выработанный стаж, высшие категории, всё такое прочее. Еще я преподаю на отделении повышения квалификации Московского областного медицинского колледжа, а с этого года преподаю уже и студентам-очникам. В принципе преподавательская деятельность тоже немножко связана с актерской, потому что нужно студентов заинтересовать. И от того, как ты будешь подавать материал, зависит их интерес.

Источник: Telegram-канал «Занесло меня в кино…»

Карьера актера и модели помогают Валентину отвлечься от тяжелой работы, сменить обстановку и освободить голову от мыслей о пациентах:

— Я могу сказать, что смена рода деятельности — это сам по себе отдых. Причем это отдых именно для головы, моральный. Переключение и многозадачность не дают зависать. Ты отдыхаешь, перестраиваешься, включаешься в совершенно другой режим. Люди считают, что отдых — это когда сел в кресло, наушнички взял, музычку включил, лапки сложил… Я так не умею, это скучно, овощной отдых не мой тип отдыха.

Источник: Telegram-канал «Занесло меня в кино…»

«Владею фехтованием, стрельбой из лука, работаю с копьем, есть навыки верховой езды»

Актерская карьера Валентина быстро пошла в гору: недавно он снимался в видеоклипе у популярного камеди рэпера Sqwoz Bab (Марата Мингазова), был каскадером в сериале Валерии Гай Германики «Княгиня Ольга» (18+), играл роль в фильме Макса Шишкина «Последний ронин» (18+). По словам Валентина, за время небольшой актерской карьеры он уже успел стать заложником типажа:

— Я волосатый, я бородатый. Это какие-то либо исторические фильмы, либо те фильмы, где требуется, скажем так, интеллигентно-богемный типаж. Ну и, соответственно, варьируется длина бороды. Поскольку планируются съемки еще одного проекта, мне надо бороду отращивать. Там опять Средневековье, десятый-одиннадцатый век. У меня в анкете прописано, что я владею фехтованием, стрельбой из лука, работаю с копьем, есть навыки верховой езды. Соответственно, как раз чаще всего попадаю в средневековые типажи.

Источник: Telegram-канал «Занесло меня в кино…»

Валентин уже успел поработать на одной съемочной площадке с Никитой Джигурдой и Юрием Колокольниковым. А в качестве модели снимается для небольших российских брендов.

Валентин проходит актерские курсы. Но опыта иногда всё равно не хватает, поэтому в будущем планирует получить актерское образование.