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Работа Кризис-2025 эксклюзив «Люди увольняются, во всех частях недоштат». Водитель пожарной машины показал свою зарплату

«Люди увольняются, во всех частях недоштат». Водитель пожарной машины показал свою зарплату

Такого оклада вы давно не видели!

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По официальным данным, средняя зарплата у пожарных варьируется от 46 до 53 тысяч рублей, а на деле едва дотягивает до 40 тысяч | Источник: Николай Ковалевский / E1.RUПо официальным данным, средняя зарплата у пожарных варьируется от 46 до 53 тысяч рублей, а на деле едва дотягивает до 40 тысяч | Источник: Николай Ковалевский / E1.RU

По официальным данным, средняя зарплата у пожарных варьируется от 46 до 53 тысяч рублей, а на деле едва дотягивает до 40 тысяч

Источник:

Водитель пожарной машины из Свердловской области показал, сколько зарабатывает. Он прислал в редакцию E1.RU свою расчетку — в январе 2025-го водитель получил всего 40 тысяч рублей.

Оклад за 16 рабочих дней составил 9,2 тысячи, президентская выплата — еще 8,6 тысячи рублей. Не так уж и много для тех, кто спасает чужие жизни, уверен Антон (имя сотрудника изменено. — Прим. ред.).

— У работников службы МЧС, пожарных и водителей заработная плата вместе с президентскими составляет около 35 тысяч рублей. Люди увольняются, — рассказал E1.RU Антон. — Во всех частях недоштат. В смене работает половина от положенного по штату числа. Доплаты никакой. Президентские сначала были 10 тысяч, а потом посчитали, что слишком много получаем, и стали урезать. Сейчас у кого 3, у кого 5 тысяч.

Это самая большая зарплата в году с учетом праздничных дней и за выслугу лет. У кого нет доплаты за выслугу лет — получают меньше.

Более того, положенную форму работникам не выдают по два-три срока. Техника почти вся старая, работать не на чем.

В доказательство своих слов водитель прислал E1.RU свою расчетку | Источник: читатель E1.RUВ доказательство своих слов водитель прислал E1.RU свою расчетку | Источник: читатель E1.RU

В доказательство своих слов водитель прислал E1.RU свою расчетку

Источник:

Как всё обстоит на самом деле?

На официальный запрос в ГУ МЧС России по Свердловской области нам ответили, что с 2019 года их сотрудники получают дополнительные стимулирующие выплаты (они же «президентские»).

— При расчете размера доплаты применен дифференцированный подход в зависимости от квалификации и выслуги личного состава, соблюден установленный уровень заработной платы в размере не ниже 32 тысяч рублей, — сообщили Е1.RU в главке МЧС.

С 1 октября 2024 года по распоряжению правительства России зарплату работникам подняли еще на 5,1%.

Как итог в 2024-м средний уровень зарплаты у водителей пожарного автомобиля и инструкторов по вождению составил:

  • у сотрудников ФПС — 53 970,28 рубля;

  • у работников ФПС — 46 352,08 рубля.

ФПС расшифровывается как Федеральная противопожарная служба.

Сотрудники ФПС — люди, взявшие на себя обязательства по прохождению государственной противопожарной службы в должности рядового или начальствующего состава, которым присвоено специальное звание.

Работники ФПС — люди, заключившие трудовой договор с работодателем — ГУ МЧС России.

В сравнении с началом прошлого года укомплектованность личным составом в регионе действительно снизилась (на 5,32%) и на 1 января 2025-го составила 87,25%, но при этом случаев массового увольнения не было, подчеркивают в управлении.

В ГУ МЧС подтвердили, что проблема с кадрами есть, но заверили, что массовых увольнений не было | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUВ ГУ МЧС подтвердили, что проблема с кадрами есть, но заверили, что массовых увольнений не было | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В ГУ МЧС подтвердили, что проблема с кадрами есть, но заверили, что массовых увольнений не было

Источник:

В Нижних Сергах, где живет водитель, приславший расчетку, работают подразделения 32-го пожарно-спасательного отряда. Там укомплектованность кадрами составляет 89,73% (в сравнении с прошлым годом этот показатель снизился на 2,69%).

Чтобы улучшить ситуацию, в областном ГУ МЧС ищут новые кадры и публикуют вакансии, в том числе на своем сайте, в соцсетях и на портале «Работа России».

Что касается технического оборудования: у части есть две пожарные автоцистерны среднего класса и три — тяжелого класса, одна автолестница. При этом действующие пожарные машины относят ко второй категории технического состояния. Это значит, что технически они исправны.

— Предельным состоянием техники и имущества является то, при котором их дальнейшее применение по назначению недопустимо, восстановление их работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно. Только после достижения такого состояния возможно списание техники. А списание по достижении предельного срока службы, но в удовлетворительном техническом состоянии невозможно, — объяснили в ГУ МЧС.

Там добавили, что покупают новое оборудование с помощью централизованных закупок и принимают все меры для замены и восстановления материально-технических средств. Все вещи пожарным выдают в положенные сроки.

Сколько платят водителям пожарных машин в России

Мы изучили объявления на портале «Работа в России» из разных регионов страны. Так, водителю пожарной машины в сельской местности Оренбургской области готовы платить от 25,9 тысячи рублей. При этом в ЯНАО тому же специалисту предлагают зарплату в 65–75 тысяч рублей, в Саратовской области — до 34 тысяч рублей.

Самую большую зарплату предлагают в Камчатском крае: на ФКП «Аэропорты Камчатки» — от 90 до 112,6 тысячи рублей, в региональном ГУ МЧС — от 61 до 108,4 тысячи рублей.

Еще 15 объявлений опубликовано в Забайкальском крае, уровень зарплаты указан единый — до 45 тысяч рублей. Меньше всего готовы предложить водителям в Ленинградской области (деревня Ваганово) — всего 16,9 тысячи рублей.

По данным сервиса по поиску работы HeadHunter, за 2024 год в Свердловской области было открыто 70 вакансий для пожарных и водителей пожарных машин. Средняя предлагаемая зарплата составила 44,6 тысячи рублей (в прошлом году она составляла 35,7 тысячи рублей).

— Максимальные предложения достигали 140 тысяч рублей. Уровень спроса на таких специалистов в регионе находится примерно на одном уровне, — рассказали E1.RU в пресс-службе HeadHunter.

В целом по России в 2024 году было открыто более 1,9 тысячи вакансий для пожарных, средний уровень зарплатных предложений — 50,5 тысяч рублей. Максимальные зарплаты сотрудникам МЧС в прошлом году предлагали на Дальнем Востоке — до 240 тысяч (Хабаровск, Магадан), а также в Якутии (Нерюнгри, 200 тысяч рублей).

Ранее свои расчетки показали фельдшер, учительница и таксист. Не сказать, что какой-то из этих сумм можно позавидовать.

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МЧС Пожарный Водитель Зарплата Деньги Пожарные автомобили Пожарная машина Пожарный автомобиль Пожарные Расчетки Кадры
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