«Люди увольняются, во всех частях недоштат». Водитель пожарной машины показал свою зарплату

По официальным данным, средняя зарплата у пожарных варьируется от 46 до 53 тысяч рублей, а на деле едва дотягивает до 40 тысяч Источник: Николай Ковалевский / E1.RU











Водитель пожарной машины из Свердловской области показал, сколько зарабатывает. Он прислал в редакцию E1.RU свою расчетку — в январе 2025-го водитель получил всего 40 тысяч рублей.

Оклад за 16 рабочих дней составил 9,2 тысячи, президентская выплата — еще 8,6 тысячи рублей. Не так уж и много для тех, кто спасает чужие жизни, уверен Антон (имя сотрудника изменено. — Прим. ред.).

— У работников службы МЧС, пожарных и водителей заработная плата вместе с президентскими составляет около 35 тысяч рублей. Люди увольняются, — рассказал E1.RU Антон. — Во всех частях недоштат. В смене работает половина от положенного по штату числа. Доплаты никакой. Президентские сначала были 10 тысяч, а потом посчитали, что слишком много получаем, и стали урезать. Сейчас у кого 3, у кого 5 тысяч.

Это самая большая зарплата в году с учетом праздничных дней и за выслугу лет. У кого нет доплаты за выслугу лет — получают меньше. Антон водитель пожарной машины — про сумму в 40 тысяч рублей

Более того, положенную форму работникам не выдают по два-три срока. Техника почти вся старая, работать не на чем.

В доказательство своих слов водитель прислал E1.RU свою расчетку Источник: читатель E1.RU











Как всё обстоит на самом деле?

На официальный запрос в ГУ МЧС России по Свердловской области нам ответили, что с 2019 года их сотрудники получают дополнительные стимулирующие выплаты (они же «президентские»).

— При расчете размера доплаты применен дифференцированный подход в зависимости от квалификации и выслуги личного состава, соблюден установленный уровень заработной платы в размере не ниже 32 тысяч рублей, — сообщили Е1.RU в главке МЧС.

С 1 октября 2024 года по распоряжению правительства России зарплату работникам подняли еще на 5,1%.

Как итог в 2024-м средний уровень зарплаты у водителей пожарного автомобиля и инструкторов по вождению составил:

у сотрудников ФПС — 53 970,28 рубля;

у работников ФПС — 46 352,08 рубля.

ФПС расшифровывается как Федеральная противопожарная служба. Сотрудники ФПС — люди, взявшие на себя обязательства по прохождению государственной противопожарной службы в должности рядового или начальствующего состава, которым присвоено специальное звание. Работники ФПС — люди, заключившие трудовой договор с работодателем — ГУ МЧС России.

В сравнении с началом прошлого года укомплектованность личным составом в регионе действительно снизилась (на 5,32%) и на 1 января 2025-го составила 87,25%, но при этом случаев массового увольнения не было, подчеркивают в управлении.

В ГУ МЧС подтвердили, что проблема с кадрами есть, но заверили, что массовых увольнений не было Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











В Нижних Сергах, где живет водитель, приславший расчетку, работают подразделения 32-го пожарно-спасательного отряда. Там укомплектованность кадрами составляет 89,73% (в сравнении с прошлым годом этот показатель снизился на 2,69%).

Чтобы улучшить ситуацию, в областном ГУ МЧС ищут новые кадры и публикуют вакансии, в том числе на своем сайте, в соцсетях и на портале «Работа России».

Что касается технического оборудования: у части есть две пожарные автоцистерны среднего класса и три — тяжелого класса, одна автолестница. При этом действующие пожарные машины относят ко второй категории технического состояния. Это значит, что технически они исправны.

— Предельным состоянием техники и имущества является то, при котором их дальнейшее применение по назначению недопустимо, восстановление их работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно. Только после достижения такого состояния возможно списание техники. А списание по достижении предельного срока службы, но в удовлетворительном техническом состоянии невозможно, — объяснили в ГУ МЧС.

Там добавили, что покупают новое оборудование с помощью централизованных закупок и принимают все меры для замены и восстановления материально-технических средств. Все вещи пожарным выдают в положенные сроки.

Сколько платят водителям пожарных машин в России

Мы изучили объявления на портале «Работа в России» из разных регионов страны. Так, водителю пожарной машины в сельской местности Оренбургской области готовы платить от 25,9 тысячи рублей. При этом в ЯНАО тому же специалисту предлагают зарплату в 65–75 тысяч рублей, в Саратовской области — до 34 тысяч рублей.

Самую большую зарплату предлагают в Камчатском крае: на ФКП «Аэропорты Камчатки» — от 90 до 112,6 тысячи рублей, в региональном ГУ МЧС — от 61 до 108,4 тысячи рублей.

Еще 15 объявлений опубликовано в Забайкальском крае, уровень зарплаты указан единый — до 45 тысяч рублей. Меньше всего готовы предложить водителям в Ленинградской области (деревня Ваганово) — всего 16,9 тысячи рублей.

По данным сервиса по поиску работы HeadHunter, за 2024 год в Свердловской области было открыто 70 вакансий для пожарных и водителей пожарных машин. Средняя предлагаемая зарплата составила 44,6 тысячи рублей (в прошлом году она составляла 35,7 тысячи рублей).

— Максимальные предложения достигали 140 тысяч рублей. Уровень спроса на таких специалистов в регионе находится примерно на одном уровне, — рассказали E1.RU в пресс-службе HeadHunter.

В целом по России в 2024 году было открыто более 1,9 тысячи вакансий для пожарных, средний уровень зарплатных предложений — 50,5 тысяч рублей. Максимальные зарплаты сотрудникам МЧС в прошлом году предлагали на Дальнем Востоке — до 240 тысяч (Хабаровск, Магадан), а также в Якутии (Нерюнгри, 200 тысяч рублей).