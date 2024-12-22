К ней приходят заказы от звезд и из-за границы. Как красотка рисует на автомобилях и мотоциклах

Автолюбители просят чаще всего нарисовать дракона Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











Милана Хлюстова — художница из Екатеринбурга, и ее картины почти невозможно отличить от фотографий. Сверхреалистичные изображения она создает при помощи аэрографа — инструмента для распыления краски. Рисовать часто приходится не на холсте, а… на автомобилях, мотоциклах и шлемах. E1.RU побывал в творческой мастерской художницы и узнал обо всех тонкостях удивительного занятия.

«Это сложная физическая работа»

Связать жизнь с искусством Милана решила еще в детстве. Она с отличием окончила художественную школу и три года занималась росписью лепнины. Художница решила освоить технику аэрографии, чтобы упростить работу с элементами, находящимися под потолком.

— Для росписи лепнина предварительно подготавливалась, затем на нее наносилось золочение — кусочки сусального золота или потали, а сверху всё покрывалось лаком. Если же требовалась реставрация старой лепнины, ее полностью очищали. Обычно она покрыта несколькими слоями старой краски. Всё это нужно удалить, вычистить, затем заделать трещины и восстановить недостающие элементы. Это сложная физическая работа, поэтому я от нее отошла, — рассказывает художница.

Сусальное золото — тончайшие (около 100 нанометров) листы золота, которые используют в декоративных целях. Поталь — имитация сусального золота в виде листов золотистой фольги, этот материал не содержит драгоценных металлов.

Источник: Владислав Шитюк / Е1.RU

Милана хорошо помнит первый заказ, выполненный с помощью аэрографа. Крупный бизнесмен попросил ее изобразить дым, огонь и колоски на хоккейном шлеме. Затем к ней регулярно стали обращаться автолюбители с самыми разнообразными просьбами.

— Первый автомобиль, который я расписывала вкруг, — Porsche Cayenne. На нем с одной стороны нарисован монстр, а с другой — одуванчик, — вспоминает Милана. — По всей стороне как бы разлетаются пушинки, а чудовище их ловит. Так заказчик хотел показать, что он одновременно дерзкий и милый в душе.

Несколько раз художница встречала расписанные ею машины и мотоциклы на улицах. Каждый раз увиденное приносит ей незабываемые эмоции.

Новые клиенты обычно говорят: «Хочу что-то классное, но не знаю, что именно». И Милана часто сама предлагает идеи, с нуля создает эскиз и приступает к аэрографии.

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— Сначала вырисовываются темные участки — обозначения. Потом создается вся остальная текстура, затем рисунок тонируется. После заливки тона необходимо добавить блики, тени и полутени. Это очень кропотливая работа, требующая большого терпения. Для того, чтобы нарисовать что-то сверхреалистичное и успеть в срок, нужно сидеть за работой по 12–14 часов в день. Иногда даже больше. Из-за постоянного напряжения болят спина и шея, — признается Милана.

Свою машину художница тоже не оставила однотонной: ее серый Mitsubishi расписан со всех сторон. Художница хотела быстро доделать все рисунки на личном авто, поэтому ей пришлось на два месяца отказаться от заказов.

— Приобрела «японца» и решила, что он должен быть оформлен в соответствующем стиле. Вдохновилась тематикой ирэдзуми — это японские татуировки, которые носят члены кланов якудза. Придумала рисунок на борту — изображение самурая, от которого расходятся линии к хвосту автомобиля. Здесь даже есть надпись «Бусидо» — переводится как «путь самурая». Всё делала своими руками: подготовила машину, спаяла бамперы, покрасила и нанесла рисунок. Только на лакировку отвезла в сервис.

Милана не может расстаться с любимым автомобилем Источник: MIL BE KEY / Vk.com

Самое сложное — текстуры

Чаще всего заказчики просят изобразить драконов — их Милана рисует по четыре штуки за несколько месяцев. В среднем на небольшие рисунки уходит от пары дней до недели. На крупные работы — примерно четырнадцать дней. Одним из самых интересных проектов художница считает винтажный миксер.

— Он расписан в стиле Ferrari F200 — этот автомобиль вдохновлял одного известного гонщика. Заказчик приобрел этот экземпляр для дочери. Миксер доставили мне в разобранном виде. Я тщательно его сфотографировала, сделала эскиз, чтобы миксер выглядел даже лучше, чем настоящий Ferrari.

«С этим заказчиком мы уже были знакомы, он постоянный клиент, мы уже делали вместе шлем в стиле одного известного гонщика», — отмечает Милана Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











Чтобы стать хорошим художником-аэрографистом, нужно запастись терпением. Иногда на роспись приносят настолько маленькие вещи, что работать приходится с ювелирной точностью.

— Безусловно, самым сложным этапом является прорисовка текстур. Это те самые детали, которые выделяются на общем фоне. Когда текстура уже готова, то есть когда рисунок тонирован и на нем прорисованы блики, работа становится интереснее.

«Рука может сильно уставать, особенно когда еще нет большого опыта в аэрографии. Сложно рисовать текстуру. А если рука немеет, то задача становится еще сложнее», — рассказывает художница Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











Одна из работ, где пришлось повозиться с прорисовкой текстур, висит у Миланы в студии. С первого взгляда картину трудно отличить от фотографии — настолько реалистично выглядит изображение.

Реже всего у аэрографистки заказывают портреты.

— Это из-за страха получить рисунок с искаженным лицом, — предполагает она.

Для того, чтобы убедить заказчиков в том, что опасаться нечего, она решила расписать старый ноутбук по мотивам фильма о Харли Квинн (суперзлодейки, антигероини издательства комиксов DC Comics, персонажа мультфильма «Бэтмен» 1992 года. — Прим. ред.)

Милана нанесла на ноутбук ту же надпись, что и на футболке у Харли Квинн: Daddy`s lil Monster, где lil — сокращение от little — и получается «Маленький папин монстр».

«Ноутбук уже не работает, он просто, как экспонат. Я сделала его примерно три года назад, а может быть, и раньше. Мне понравилась эта картинка», — уточняет Милана Источник: MIL BE KEY / Vk.com











Аэрография — дело не из дешевых. Одна бутылочка краски стоит в среднем 2 тысячи рублей. Инструмент — от 14 до 30 тысяч. А к нему еще нужен компрессор, за который придется заплатить примерно 9 тысяч рублей.