Автомалярам — до 300 тысяч, руководителям — до 180: аналитики назвали топ самых «богатых» вакансий

Аналитики опубликовали вакансии с высокими зарплатами в Ярославле Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Ярославле открыли пять вакансий с заработной платой от 100 тысяч рублей. По данным аналитиков сервиса «Авито Работа», такого уровня зарплаты в регионе начисляют специалистам с образованием и опытом от года.

Публикуем обзор самых «богатых» профессий.

Руководитель группы продаж

Зарплата: от 100 до 180 тысяч рублей.

Опыт работы: более года.

Компания недвижимости разместила объявление по поиску руководителя группы продаж. Потенциальному сотруднику предстоит управлять и мотивировать команду продаж, разрабатывать стратегии, проводить анализ рынка и конкурентной среды, взаимодействовать с ключевыми партнерами и клиентами.

Идеальный кандидат также должен иметь опыт работы в продажах, обладать аналитическим мышлением и умением принимать решение, должен уметь вдохновлять и мотивировать команду, а также стремиться к результату.

Стоматолог-терапевт

Зарплата: 160–200 тысяч рублей.

Опыт работы: более года.

Клиника на улице Свободы ищет в свою команду стоматолога-терапевта. В обязанности сотрудника будет входить ведение стоматологического терапевтического приема, диагностика и составление плана лечения, работа в команде.

От кандидата требуется высшее медицинское образование по специальности «Стоматология», желание обучаться с командой, высокие профессиональные качества, медицинская книжка, пунктуальность и порядочность.

Руководитель проекта по электроснабжению

Зарплата: от 180 тысяч рублей на руки.

Опыт работы: более года.

Компания-застройщик разместила объявление о поиске руководителя проекта по электроснабжению в Ярославле. Работать придется в офисе или на объекте. Сотруднику предстоит выполнять организационную работу, а также вести проекты, разрабатывать и согласовывать бюджет, осуществлять контроль над работой и документами.

Требования к кандидату: высшее техническое образование, опыт работы на объектах сетевых организаций.

Автожестянщик-маляр

Зарплата: 100–300 тысяч рублей.

Опыт работы: от года.

Кузовой центр в микрорайоне Дядьково открыл вакансии aвтомaляра, жeстянщика, aрматурщика. Потенциальный сотрудник должен знать техническое строение автомобиля.

Автомаляру предстоит грунтовать и красить авто, ремонтировать пластик и мелкую жестянку. Жестянщику предстоит восстанавливать геометрию и подготавливать элементы кузова маляру. Арматурщикам нужно качественно разбирать и собирать элементы кузова.

Буровой мастер

Компания, которая специализируется на бурении скважин, разместила объявление о поиске помощника бурового мастера.

На этой должности могут рассмотреть сотрудника без опыта работы. Важное условие — права категории С. Потенциальному кандидату предстоит заниматься бурением скважин с промывкой. Возможны командировки. Работодатель готов предоставлять питание, оплату бензина, парковку и транспорт до работы.