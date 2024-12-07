Автомалярам — до 300 тысяч, руководителям — до 180: аналитики назвали топ самых «богатых» вакансий

В Ярославле открыли пять вакансий с заработной платой от 100 тысяч рублей. По данным аналитиков сервиса «Авито Работа», такого уровня зарплаты в регионе начисляют специалистам с образованием и опытом от года.
Публикуем обзор самых «богатых» профессий.
Руководитель группы продаж
Зарплата: от 100 до 180 тысяч рублей.
Опыт работы: более года.
Компания недвижимости разместила объявление по поиску руководителя группы продаж. Потенциальному сотруднику предстоит управлять и мотивировать команду продаж, разрабатывать стратегии, проводить анализ рынка и конкурентной среды, взаимодействовать с ключевыми партнерами и клиентами.
Идеальный кандидат также должен иметь опыт работы в продажах, обладать аналитическим мышлением и умением принимать решение, должен уметь вдохновлять и мотивировать команду, а также стремиться к результату.
Стоматолог-терапевт
Зарплата: 160–200 тысяч рублей.
Опыт работы: более года.
Клиника на улице Свободы ищет в свою команду стоматолога-терапевта. В обязанности сотрудника будет входить ведение стоматологического терапевтического приема, диагностика и составление плана лечения, работа в команде.
От кандидата требуется высшее медицинское образование по специальности «Стоматология», желание обучаться с командой, высокие профессиональные качества, медицинская книжка, пунктуальность и порядочность.
Руководитель проекта по электроснабжению
Зарплата: от 180 тысяч рублей на руки.
Опыт работы: более года.
Компания-застройщик разместила объявление о поиске руководителя проекта по электроснабжению в Ярославле. Работать придется в офисе или на объекте. Сотруднику предстоит выполнять организационную работу, а также вести проекты, разрабатывать и согласовывать бюджет, осуществлять контроль над работой и документами.
Требования к кандидату: высшее техническое образование, опыт работы на объектах сетевых организаций.
Автожестянщик-маляр
Зарплата: 100–300 тысяч рублей.
Опыт работы: от года.
Кузовой центр в микрорайоне Дядьково открыл вакансии aвтомaляра, жeстянщика, aрматурщика. Потенциальный сотрудник должен знать техническое строение автомобиля.
Автомаляру предстоит грунтовать и красить авто, ремонтировать пластик и мелкую жестянку. Жестянщику предстоит восстанавливать геометрию и подготавливать элементы кузова маляру. Арматурщикам нужно качественно разбирать и собирать элементы кузова.
Буровой мастер
Компания, которая специализируется на бурении скважин, разместила объявление о поиске помощника бурового мастера.
На этой должности могут рассмотреть сотрудника без опыта работы. Важное условие — права категории С. Потенциальному кандидату предстоит заниматься бурением скважин с промывкой. Возможны командировки. Работодатель готов предоставлять питание, оплату бензина, парковку и транспорт до работы.
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