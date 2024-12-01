До 181 тысячи на руки: аналитики назвали прибыльные подработки перед Новым годом

Аналитики рассказали, сколько можно заработать перед Новым годом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В декабре 2024 года среди жителей Ярославской области вырос спрос на подработки. Многие стремятся подзаработать в преддверии Нового года. По данным аналитиков сервиса hh.ru, больше других допзаработок настроены получить работники салонов красоты и фитнес-индустрии.

Кроме того, в «шабашках» заинтересован каждый третий работник общепита, транспорта и обслуживания.

— Аналитика показывает, что местные жители решили успеть заработать побольше и подготовиться к празднику, чтобы порадовать близких, — указали в пресс-службе платформы онлайн-рекрутинга.

Публикуем подборку высокооплачиваемых подработок, которые открыты для жителей Ярославской области.

Топ-5 подработок в Ярославле

Водитель-курьер

Зарплата: до 181 тысячи на руки.

Популярный сервис доставки «Купер» набирает курьеров с частичной занятостью. Как указано объявление, возможна подработка сменами по 4–6 часов в день. Сотруднику нужно будет забирать заказы на машине из магазинов и доставлять их покупателям. Выплаты будут перечислять на карту каждую неделю. От кандидата требуется телефон или планшет на базе Android, водительские права и свое авто, готовность оформить медицинскую книжку и самозанятость.

Продавец

Зарплата — до 54 700 рублей.

Сеть магазинов «Магнит» предлагает в качестве подработки вакансию продавца. В объявлении указано, что сотрудники могут совмещать продажу в магазине с другой работой или очным обучением. Сотруднику предстоит следить за качеством товаров, с улыбкой работать на кассе, выставлять продукты на прилавки, а также контролировать сроки годности.

Оператор call-центра

Зарплата — до 44 тысяч рублей.

Еще один вариант подработки в декабре — вакансия оператора call-центра по найму персонала. Объявление разместила компания «Купер Поддержка». На этой работе возможна частичная занятость и «удаленка». В сервисе доставки из магазинов и ресторанов придется общаться по скрипту и приглашать людей к сотрудничеству.

Потенциальный кандидат получит партнерство как самозанятый, еженедельные выплаты, удобный график. Для работодателя важно, чтобы у сотрудников была грамотная речь, базовые знания ПК, свой компьютер, устойчивое интернет-соединение и возможность обеспечить тишину. Приветствуется опыт работы.

Оператор разметки данных

Зарплата — от 10 тысяч рублей до вычета налогов.

«Т-Банк» открыл вакансию оператора разметки данных на удаленку, занятость — частичная. Сотрудника ищут в команду обработки данных. В объявлении указано, что вознаграждение не имеет потолка — чем больше будет выполнено функционала, тем выше получится доход.

На этой подработке придется переводить речь в текст, определять эмоциональную окраску, вводить данные с изображений, проверять корректность, а также определять соответствует ли текст и изображение тематике. Кроме того, предстоит модерировать контент. Для работодателя важно, чтобы кандидат на должность был внимателен к каждой детали и имел базовую компьютерную грамотность.

Разработчик

Зарплата — от 200 тысяч рублей.

Компания «Гуд Винд Консалтинг» ищет разработчика с опытом работы от года до трех лет. Кандидатам предлагается возможная подработка сменами по 4–6 часов.

Сотруднику нужно дорабатывать, обновлять, сопровождать типовые и нетиповые конфигурации, писать формы, отчеты и обработки, разрабатывать обмены с внешними базами, обеспечивать корректность и оптимальность архитектуры ИС и др. На этой специальности требуется опыт работы 1С разработчиком, понимание базового документооборота в 1С ERP.