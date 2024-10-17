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Работа На руки — до 300 тысяч рублей: назвали самые высокооплачиваемые вакансии октября в Ярославле

На руки — до 300 тысяч рублей: назвали самые высокооплачиваемые вакансии октября в Ярославле

За кого борются работодатели

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4 комментария

В Ярославле готовы платить сотрудникам до 300 тысяч рублей

Аналитики «Авито Работы» назвали самые высокооплачиваемые вакансии октября в Ярославле. Заработать здесь можно до 300 тысяч в месяц. Смотрим, кому готовы платить огромные суммы.

Автожестянщик, маляр, арматурщик

B кузовной центр, расположенный в районе Дядьково, ищут сотрудников на место aвтомаляра, жeстянщика, арматурщика. Платить готовы от 100 до 300 тысяч рублей ежемесячно.

На вакантное место готовы взять сотрудников с опытом работы от одного года, пунктуальных, ответственных и аккуратных. Арматурщику необходимо знать техническое строение автомобиля, а также быстро и качественно разбирать и собирать элементы кузова. От жестянщика потребуется восстановление геометрии, шпаклевка, подготовка элементов кузова для маляра, который будет заниматься подготовкой, покраской, ремонтом пластика и мелкой жестянки. Сотрудникам готовы предложить удобный для них график работы.

Токарь-карусельщик

На место с заработной платой 217–229 тысяч рублей в месяц требуется токарь-карусельщик. Поиском занимается ярославская компания, но работать придется в Муроме. От претендента требуется опыт работы от одного года. В его обязанности будет входить обработка деталей на универсальных токарно-карусельных станках. Работодатель обеспечит иногороднего сотрудника жильем и спецодеждой. Обещают официальное трудоустройство с первого дня и выплату зарплаты дважды в месяц.

Мастер корпусной мебели

Производство, расположенное на Промышленном шоссе в Ярославле, ищет мастера корпусной мебели. Ему готовы платить 50–120 тысяч в месяц. Работодатель предупредил, что работа сдельная — 18% от стоимости заказа. Специалист должен иметь опыт работы от трех лет.

В обязанности кандидата входят контрольный замер, раскрой, изготовление мебельных изделий и монтаж. Особо отмечается, что работать придется в отапливаемом цеху.

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Комментарии
4
Гость
1 час
Давателей работы уже больше, чем работников. И этот перекос надо пройти. Пусть датели работы станут работниками. И покажут,как надо работать))))
Гость
1 час
Сказки дядюшки Римуса. Вакансии висят месецами и годами, а зарплаты не меняют. А Вы говорите, борются.
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Заместитель главного редактора
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