На руки — до 300 тысяч рублей: назвали самые высокооплачиваемые вакансии октября в Ярославле

В Ярославле готовы платить сотрудникам до 300 тысяч рублей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Аналитики «Авито Работы» назвали самые высокооплачиваемые вакансии октября в Ярославле. Заработать здесь можно до 300 тысяч в месяц. Смотрим, кому готовы платить огромные суммы.

Автожестянщик, маляр, арматурщик

B кузовной центр, расположенный в районе Дядьково, ищут сотрудников на место aвтомаляра, жeстянщика, арматурщика. Платить готовы от 100 до 300 тысяч рублей ежемесячно.

На вакантное место готовы взять сотрудников с опытом работы от одного года, пунктуальных, ответственных и аккуратных. Арматурщику необходимо знать техническое строение автомобиля, а также быстро и качественно разбирать и собирать элементы кузова. От жестянщика потребуется восстановление геометрии, шпаклевка, подготовка элементов кузова для маляра, который будет заниматься подготовкой, покраской, ремонтом пластика и мелкой жестянки. Сотрудникам готовы предложить удобный для них график работы.

Токарь-карусельщик

На место с заработной платой 217–229 тысяч рублей в месяц требуется токарь-карусельщик. Поиском занимается ярославская компания, но работать придется в Муроме. От претендента требуется опыт работы от одного года. В его обязанности будет входить обработка деталей на универсальных токарно-карусельных станках. Работодатель обеспечит иногороднего сотрудника жильем и спецодеждой. Обещают официальное трудоустройство с первого дня и выплату зарплаты дважды в месяц.

Мастер корпусной мебели

Производство, расположенное на Промышленном шоссе в Ярославле, ищет мастера корпусной мебели. Ему готовы платить 50–120 тысяч в месяц. Работодатель предупредил, что работа сдельная — 18% от стоимости заказа. Специалист должен иметь опыт работы от трех лет.