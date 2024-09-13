Как в 2024 году уйти на пенсию досрочно? Шесть способов — и все законные

Уже пять лет пенсионный возраст понемногу повышают — к 2028 году он вырастет на пять лет Источник: Илья Бархатов / 74.RU











Уже пять лет в России постепенно повышают пенсионный возраст. В 2024 году мужчины уходят на пенсию в 63 года, женщины — в 58 лет — это по общему правилу. Но, помимо «стандартного» возраста выхода на пенсию, есть еще и масса исключений и дополнений. О том, как повышается пенсионный возраст, мы уже рассказывали ранее, а теперь поговорим о том, кто в 2024 году может выйти на пенсию досрочно.

Большой стаж

На трудовую пенсию можно пойти на два года раньше, если за свою жизнь вы накопили большой трудовой стаж. Для женщин это 37 лет работы, для мужчин — 42 года. В него не включается период ухода за ребенком, а до 2022 года не шла в зачет срочная служба в армии (сейчас этот период учитывается). Таким образом, если мужчина работал с 18 лет, то даже с учетом службы в армии к 60 годам он свои 42 года стажа наберет. Правда, только если в течение всей жизни работа была официальная, а зарплата — белая.

При этом, помимо стажа, нужно накопить еще и индивидуальные пенсионные коэффициенты, их еще называют пенсионными баллами.

Индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК) начисляются в течение всей жизни с учетом ежегодных страховых взносов, которые делает за вас работодатель. Количество пенсионных коэффициентов зависит от зарплаты: чем выше зарплата, тем больше начислят баллов. Чем больше пенсионных коэффициентов накопится за всю жизнь, тем выше будет страховая пенсия. Узнать, сколько у вас накопилось баллов, можно на «Госуслугах».

По общему правилу к моменту выхода на пенсию в 2024 году нужно накопить не меньше 28,5 ИПК, иначе можно рассчитывать только на социальную пенсию — она меньше, чем страховая. Тем, кто собрался на пенсию досрочно, пенсионных баллов нужно больше — 30. Без них стать пенсионером раньше положенного срока не получится, придется ждать своего года.

Тяжелые условия труда

Еще одна причина для раннего выхода на пенсию — работа в тяжелых условиях и на вредных производствах. Тяжелыми условиями в этом случае считаются не склочный коллектив или злой начальник (хотя иногда стоило бы это учитывать), а принадлежность профессии или производства к одному из специальных списков, которые устанавливает правительство. Таких списков два.

Раньше всех уходят на пенсию люди, которые были заняты на работах из списка № 1. В него входят те, кто трудится в горячих цехах, шахтах и на других вредных работах. Если женщина отработала не менее 7,5 года на одном из производств по списку, она имеет право уйти на пенсию в 45 лет. Мужчине же нужно провести на такой работе не менее 10 лет, чтобы стать пенсионером в 50.

Если такого стажа у человека не набирается на полноценный досрочный выход на пенсию, но его больше половины от необходимого, то возраст выхода на пенсию снижается пропорционально «вредному» стажу — на год за каждый год работы.

Работы с тяжелыми условиями труда из списка № 2 дают право мужчинам выйти на пенсию в 55 лет, женщинам — в 50. Если на тяжелые условия приходится только часть стажа, то каждые 2,5 года работы мужчины и 2 года женщины уменьшают возраст выхода на пенсию на год. При этом нужно, чтобы был наработан достаточный общий стаж (25 лет у мужчин и 20 у женщин) и накоплены ИПК (не меньше 30).

Работа на Крайнем Севере

При работе на Крайнем Севере для назначения досрочной пенсии стаж работы должен быть не менее 15 лет, а на территории приравненных к нему местностей — 20 лет. При этом нужно также накопить общий стаж и ИПК. В 2024 году оформить такую пенсию могут мужчины 1966 года рождения, достигшие возраста 58 лет, и женщины 1971 года рождения, достигшие возраста 53 года.

Тем, кто проработал в районах Крайнего Севера меньше положенного, но не менее 7,5 года, пенсию назначают с уменьшением общеустановленного возраста на четыре месяца за каждый полный год работы в этих районах.

Особые профессии

Врачи, педагоги и артисты выходят на пенсию раньше срока. Сотрудники театров и театрально-зрелищных организаций могут стать пенсионерами, отработав 15–30 лет, — точное количество стажа зависит от характера деятельности. Например, гимнастам и акробатам хватит 15 лет творческого стажа, а артистам ТЮЗа нужно отдать сцене 25 лет.

Педагогам пенсию могут назначить после 25 лет работы. Сотрудникам здравоохранения нужно отработать не менее 25 лет в сельской местности или поселках городского типа либо 30 лет в городах.

Также особые условия по времени выхода на пенсию есть у сотрудников исправительных колоний, водителей общественного транспорта, служащих гражданской авиации и многих других специалистов — весь перечень есть в законе.

Помимо особого трудового стажа, всем этим людям для досрочной пенсии нужно набрать не меньше 30 ИПК.

Воспитание детей

Досрочный выход на пенсию предусмотрен для многодетных матерей. По общему правилу при 15 годах стажа матери троих детей могут идти на пенсию в 57 лет, четверых — 56 лет, пятерых или больше — 50. Матери двоих детей тоже могут рассчитывать на досрочную пенсию, но только при наличии 20 лет стажа и 12 из них — на Крайнем Севере (или 17 — в районах, к нему приравненных). Важное уточнение: родить детей недостаточно, нужно их воспитывать хотя бы до восьми лет. Дети, в отношении которых родители лишены прав, не считаются.

Отцы детей-инвалидов и инвалидов с детства, воспитавшие их до восьми лет, могут выйти на пенсию в 55 лет, а матери — в 50. Но это работает только для одного из родителей, плюс мужчинам придется отработать 20 лет, женщинам — 15. Опекунам инвалидов с детства тоже снижают пенсионный возраст — по году за каждые полтора года опеки, но не больше пяти лет в общей сложности.

Сокращение перед пенсией