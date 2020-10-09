Водитель был пьян: в Ярославской области в ДТП пострадал ребенок

В Ярославской области 9 октября произошло ДТП, в котором пострадал 15-летний подросток. Авария случилась в 3 часа 30 минут ночи в Ростовском районе на дороге Ростов — Макарово.



— Водитель автомобиля «Шевроле-Ланос» не справился с управлением и совершил съезд в кювет, — сообщили в ГИБДД по Ярославской области.



Мальчика с места происшествия увезли в больницу. По данным инспекторов, 22-летний водитель был пьян.



Проверка по факту ДТП продолжается.



Между тем в ГИБДД сообщили, что за январь-сентябрь этого года в регионе по вине пьяных водителей произошло 193 ДТП, в которых пострадали 285 человек, погибли 39 человек. Правоохранители призвали всех, кто стал свидетелем такого нарушения, сообщать об этом в полицию.

