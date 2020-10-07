«Иначе вылетит из рук»: врач назвал самое безопасное место для ребёнка в машине во время ДТП

Травмы, как при падении с высоты



По информации врача, травмы, которые получают дети в автоавариях, такие же, как при падении с высоты.



— Сюда относятся, прежде всего, черепно-мозговые травмы, разрывы внутренних органов, переломы костей конечностей, позвоночника. При ДТП часто особенно страдает именно позвоночник, и это, несомненно, одна из наиболее опасных травм. Это обусловлено прежде всего тем, что при аварии, а если быть конкретнее — при столкновении, происходит резкое ускорение с резким, практически одномоментным замедлением, что дает колоссальную перегрузку на детские кости, которые попросту не выдерживают, — пояснил Дмитрий Шелкошвеев.

Лучшее место в машине



При этом есть обстоятельства, которые могут минимизировать или, наоборот, усугубить последствия удара.



— Самым лучшим является среднее место сзади: оно на 16% безопаснее каких-либо других мест в машине, но с одним небольшим примечанием: если пассажир пристегнут. Иначе шансы вылететь через лобовое стекло при фронтальном ударе у него максимальные, — отметил специалист.

