«Иначе вылетит из рук»: врач назвал самое безопасное место для ребёнка в машине во время ДТП

Ярославский врач рассказал, как обезопасить себя и ребенка в ДТП
ДТП — это всегда страшно. Но особенно печально, когда в авариях страдают или погибают дети. Буквально недавно автокатастрофа под Ярославлем унесла жизнь 9-летней девочки. А всего за январь-сентябрь этого года на дорогах Ярославской области, по данным регионального ГИБДД, произошло 110 ДТП, в которых пострадал 121 ребенок, 4 погибли. При этом, как отметили в ведомстве, вины детей в том, что с ними произошло, нет. В одном из четырех смертельных случаев ребенок переходил дорогу по переходу и попал под колеса автобуса, в трех остальных дети были пассажирами автомобилей. Мы поговорили с врачом-нейрохирургом Областной детской клинической больницы Дмитрием Шелкошвеевым и он рассказал, что происходит с детским организмом в момент ДТП и как защитить малыша от трагических последствий.
Травмы, как при падении с высоты
По информации врача, травмы, которые получают дети в автоавариях, такие же, как при падении с высоты.
— Сюда относятся, прежде всего, черепно-мозговые травмы, разрывы внутренних органов, переломы костей конечностей, позвоночника. При ДТП часто особенно страдает именно позвоночник, и это, несомненно, одна из наиболее опасных травм. Это обусловлено прежде всего тем, что при аварии, а если быть конкретнее — при столкновении, происходит резкое ускорение с резким, практически одномоментным замедлением, что дает колоссальную перегрузку на детские кости, которые попросту не выдерживают, — пояснил Дмитрий Шелкошвеев.
Лучшее место в машине
При этом есть обстоятельства, которые могут минимизировать или, наоборот, усугубить последствия удара.
— Самым лучшим является среднее место сзади: оно на 16% безопаснее каких-либо других мест в машине, но с одним небольшим примечанием: если пассажир пристегнут. Иначе шансы вылететь через лобовое стекло при фронтальном ударе у него максимальные, — отметил специалист.
А вот держать ребенка на руках врач не советует. Так как, по его данным, при столкновении даже на скорости около 30 км/ч ребенок гарантированно вылетит из рук.
Пристегиваться или нет?
По поводу ремней безопасности существует много мнений. Некоторые выжившие в автокатастрофах считают, что это произошло только потому, что они не были пристегнуты. Но много и обратных примеров.
— Приведу лишь некоторые цифры. К примеру, большинство аварий случается на скорости до 65 км/ч, но при лобовом столкновении уже на скорости в 50 км/ч вес человека возрастает до трех тонн. Так что непристегнутый водитель, да и пассажир (если он сидит спереди) разобьет головой лобовое стекло и в девяти случаях из десяти погибнет. Есть также миф о том, что при аварии лучше быть выброшенным из автомобиля, но огромную опасность в таком случае будут представлять именно удары об элементы салона, что сводит вероятность выживания лишь к 1 из 100 процентов. Предвосхищая вопрос о подушках безопасности, могу сказать только, что данная подушка и водитель будут «лететь» навстречу друг другу, что сравнимо с ударом боксера-тяжеловеса, потому говорить о преимуществе подушек безопасности не стоит, — добавил Дмитрий Шелкошвеев.
Куда деть руки и ноги
Что же делать, если человек понимает, что удара не избежать?
— Пассажиры, особенно маленькие, вовсе не думают о том, каким образом стоит правильно вести себя в машине. Как правило, они сидят в достаточно расслабленном положении, совершенно не следя за обстановкой на дороге. Практически все пассажиры, а тем более дети, просто не имеют понятия, куда деть руки и ноги, и просто расставляют их в стороны, упираясь в сиденья и двери. На самом деле, такие действия несут в себе высокую степень опасности, потому что при ДТП главный удар на себя принимают расставленные руки, на которые приходится во много раз увеличенный вес тела, что чревато переломами лучезапястных костей даже при небольшом столкновении. Незадолго до столкновения пассажир должен взяться руками за ремень безопасности в районе груди и сложить руки накрест. Водителю же нужно выпустить руль из рук, чтобы избежать толчка в область предплечья, а после аварии снова взять его для контроля ситуации, — посоветовал наш собеседник.
Как вести себя взрослым сразу после ДТП, в котором пострадал ребенок, во многом зависит от полученных им травм.
— Если травма тяжелая, то самое лучшее решение — это дождаться приезда скорой помощи. Пострадавшего можно укрыть, чтобы согреть и избежать обморожения. Если он находится в сознании, можно с ним разговаривать, при этом ни в коем случае не давать вставать, а тем более убегать, так как зачастую, находясь в шоковом состоянии, ребенок не осознает всей тяжести случившегося. Этим он нанесет себе еще больший вред и более тяжкие повреждения, которые, к сожалению, уже могут закончиться летально. При открытых ранах и кровотечениях желательно наложить сдавливающую повязку. Для этого подойдут любые подручные средства — веревка, пояс, ремень, кусок плотной материи. По приезду бригады скорой помощи сразу же передать ребенка приехавшим врачам, рассказав подробно о случившемся, — посоветовал специалист.
Напомним, нейрохирург рассказал, что бывает с выпавшими из окна детьми.