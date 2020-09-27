Сбили сразу две машины: в Ярославле под колёсами «Лады» и «Ниссана» погибла женщина

В Ярославле пенсионерку сбили сразу два автомобиля
В Ярославле в страшном ДТП погибла пенсионерка. Женщина пыталась перебежать Юго-Западную окружную дорогу в районе улицы Нефтяников, но попала под колёса сразу двух автомобилей. От полученных травм она умерла на месте.
— ДТП произошло 26 сентября около 19:15, — рассказали в отделе информации управления МВД России по Ярославской области. — По предварительной информации, 54-летний мужчина, управляя автомобилем «Ниссан», сбил 88-летнюю женщину, переходившую проезжую часть в неустановленном месте. От удара пенсионерку вынесло на встречную полосу, где двигался автомобиль «Лада», за рулем которого был 46-летний водитель.
В полиции также сообщили, что в результате смертельного ДТП устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, что примерно в этом же месте месяц назад фура уже чуть не сбила еще одну пенсионерку. Сам момент ДТП попал на видеорегистратор. Там женщина чудом смогла спастись.